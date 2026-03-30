株式会社パソナグループは、淡路島における文化創造と観光振興を目的に、3月28日（土）から5月17日（日）までの期間、バレエやミュージカルなど様々なエンターテインメントを楽しめるイベント「あわじエンタメ博」を淡路市にて開催いたします。URL：https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/

本イベントでは、「世界を楽しむ架け橋、淡路島」をコンセプトに、国内外で活躍するアーティストによる舞台公演やショー、周遊イベントなどを組み合わせ、淡路島全体でエンターテインメントを楽しめる2カ月間の特別企画です。期間中は、ウクライナから来日したバレエダンサーらで構成するPASONA Awaji World Balletによるバレエ公演や、淡路島を拠点に活躍する音楽家集団「音楽島-Music Island-」メンバーによるブロードウェイミュージカルの名曲を楽しめるオリジナルショー「ミュージカルミュージカル!!」。さらにアジア、ヨーロッパ、南米など、世界各国の音楽とダンスを体感できるショー「瑠璃の音色～地球 My Mother～」などの多彩なステージを上演。また、淡路島西海岸の対象店舗を巡りスタンプを集めると、特別なプレゼントと交換できる周遊イベントや 公演とレストランとのお得なセットプランも展開。観て、巡って、味わって楽しめるエンターテインメント体験をご用意しています。是非この機会に、ご家族・ご友人お誘いあわせのうえ、淡路島から発信するエンターテインメントの数々をお楽しみください。

■『あわじエンタメ博』概要

日時： 3月28日（土）～5月17日（日）内容： PASONA Awaji World Balletによるバレエ公演や、ブロードウェイミュージカルの名曲の世界に浸るオリジナルショー「ミュージカルミュージカル!!」などの公演と合わせ、様々なイベントを同時開催する期間限定ベント詳細： 専用ページ（https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/news/entame_expo/）をご確認ください会場： 劇場「波乗亭」（兵庫県淡路市野島大川70） 旧アソンブレホール（兵庫県淡路市岩屋2942-17）備考： 本イベント期間中、専用のスタンプカードを配布。対象公演3件のご観劇、劇場での物販、西海岸レストランでの飲食ご利用でスタンプを付与。2個で公演優待券、5個で公演招待券をお渡し問合わせ： PASONA Awaji Art & Entertainment（株式会社パソナグループ運営）TEL 0799-70-9020

https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/