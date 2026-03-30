全国無料放送の「BS12 トゥエルビ」を運営するワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義、以下「BS12 トゥエルビ」）は、昨年3月に公式YouTubeチャンネルを開設した「ハワイに恋して！」（以下「ハワ恋」）に、新たなナビゲーターとして三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎を迎え、リニューアルを図ります。リニューアル記念として、5/3(日)夕方6:00からは「ハワ恋」をBS12 トゥエルビで放送いたします。また、「ハワ恋」スピンオフ番組としてエブリライブ株式会社の提供でeveryfriends presents「ハワ恋カフェ！」をスタートします。「ハワ恋」は4月からも盛りだくさんな内容でお届けします。

＜「ハワイに恋して！」YouTubeチャンネル＞

「ハワイに恋して！」放送開始から15年を迎えた昨年3月、YouTubeチャンネル開設により、デジタルメディアも一層活用した360°ハワイ総合メディアへパワーアップ！話題性とエンゲージメントを高め、番組をスタートとした新しいIPとして可能性を広げています。 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BS12_hawakoi/

■「ハワ恋」16年目のリニューアル！

円安の影響もあり、物価高に歯止めがかからず、コロナ禍以前のハワイ熱が戻らない現在…そんな中でも「やっぱりハワイに行きたい！」という気持ちを日本から醸成し、その気持ちを代弁する新たなナビゲーターに、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎が就任します。ハワイと日本を行き来する生活を続けて40年になった内野亮（うちのまこと）と、大のハワイ好きで「いつかは住みたい！」と公言するほどの熱い思いを持つ山下健二郎とともに繰り広げる、新しい「ハワ恋」にぜひご期待ください。リニューアル新作放送：5/3(日)夕方6:00～6:25

■出演者プロフィール

内野亮（うちの まこと）20歳からハワイに留学。ハワイと日本を行き来する生活を続け40年。ハワイをこよなく愛し、「Travel Hawaii」「This is Guide Book in Hawaii」「Aloha Book」「Mahalo Book」など著書多数。新刊「DA HAWAII」を2026年4月より発刊予定。

新キャスト：山下健二郎（やました けんじろう）1985年5月24日生まれ、京都府出身。2010年に三代目 J SOUL BROTHERSにパフォーマーとして加入。2025年グループ史上初となるスタジアムライブを開催し、2日間で10万人を動員。個人としても朝の情報番組曜日メインパーソナリティーやレギュラーラジオ番組を担当するなど幅広く活動しております。

■山下健二郎コメント

BS12「ハワイに恋して！」新ナビゲーターに就任しました三代目 J SOUL BROTHERS山下健二郎です！2023年に一度シーズンゲストで出演させていただき、またいつか出演したいと懇願しており、新ナビゲーターとして就任することができ本当に嬉しいです！ハワイは毎年のように旅行に行くほど大好きで、大自然、ビーチ、グルメ、文化、ショッピングなど魅力の詰まった最高の場所だと思っております。番組を通してハワイの魅力をお届けできればと思っております！

■スピンオフ番組everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」スタート！

エブリライブ株式会社の提供で「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組 everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」がスタートします。ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」で活躍中の配信者（ライバー）やお笑い芸人の「アロハな瞬間」や「今恋している」ことを語るトーク番組。番組連動のプレゼントキャンペーンも展開予定です。こちらも合わせてご覧ください。MC：内野亮、山下健二郎放送日程：5/3(日)スタート 毎週日曜日夕方6:25～6:30

■ハワイに恋して！番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/hawakoi4/■ハワ恋カフェ！番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/hawakoi-cafe/

■BS12 トゥエルビについて三井物産（株）100％出資の 24 時間全国無料の BS 放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12 ボタン、または 3 桁番号 222 チャンネルです。