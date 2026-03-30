株式会社フォトロン(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：瀧水 隆)はこのたび、ベルギーEVS Broadcast Equipment(以下EVS)の生成AIスローモーション・エフェクトツール『XtraMotion』において、1日単位で手軽にご利用いただける「スポットレンタルプラン」の提供を開始します。また、『XtraMotion』の最新AI技術を活用した映像演出について、国内最高峰のフォーミュラカーレース「2026 SUPER FORMULA」への技術協力が決定しました。





XtraMotionロゴ

SUPER-FORMULAロゴ





■待望の「1DAYスポット運用」環境をご用意

スポーツ中継やライブイベントの現場から寄せられていた「特定の期間に開催される大型イベントにだけ使用したい」「まずは実際の現場で1日だけ試してみたい」という強いニーズにお応えし、単発(1DAY)でのご利用プランをご用意しました。

高価なカメラを追加導入することなく、既存のノーマルカメラの映像が、極めて滑らかなスーパースローへと生まれ変わる衝撃。システム導入への初期ハードルを大幅に下げた本プランで、最新鋭のAIスローモーション技術を実際の現場でご体感いただけます。









■スポットレンタルでご活用いただける『XtraMotion』の機能

スポットレンタルでご利用いただける『XtraMotion』は、EVS社独自の生成AIアルゴリズムを駆使し、あらゆるカメラ映像から高品質なスーパースローモーションやシネマティックな視覚効果を生成します。





《圧倒的なパフォーマンスと多彩なエフェクト》

●3秒未満の超高速AI処理

生成AIが映像の中間フレームを自動生成することで、3秒未満という驚異的な超高速処理を実現。ライブ中継の進行を妨げることなく、一瞬のプレイを瞬時にリプレイとして送出可能です。





●表現の幅を広げる多彩なエフェクト・スイート

・Super Slomo

ノーマルカメラの映像を劇的で滑らかなスローモーションに変換し、決定的な一瞬を逃さず捉えます。





・Deblur

動きの速いアクションによって生じる映像のブレを除去し、細部までクリアで鮮明に再現します。





・Cinematic

生成※価格詳細についてはお問い合わせください。

AIが被写体を認識して背景に浅い被写界深度(ボケ味)を加え、映画のようなドラマチックで没入感のある演出を実現します。

XtraMotion製品Webページ： https://www.photron.co.jp/service/videosolution/products/evs_xtramotion/









■国内最高峰のフォーミュラカーレース「2026 SUPER FORMULA」への技術協力が決定

「XtraMotion」が持つ革新的なストーリーテリングの可能性が高く評価され、「2026 SUPER FORMULA」の一部大会において技術協力を行うことが決定しました。レース主催者である株式会社日本レースプロモーション様とともに、最新AI技術を活用した映像革新と、視聴・観戦体験の質的向上を目指します。

【技術協力 対象大会】

・ 4月 3日(金)～ 5日(日)：第1戦 モビリティリゾートもてぎ

・ 5月22日(金)～24日(日)：第2戦 鈴鹿サーキット(三重県鈴鹿市)





【「2026 SUPER FORMULA」への『XtraMotion』導入意図】

・ 最新AI技術の導入によるモータースポーツ映像の革新

・ ファンに向けた視聴・観戦体験の質的向上

・ レース中の接近戦や激しいバトル、アクシデントの瞬間、精緻な車体挙動など、解析的な見せ方による表現の幅の拡大

「2026 SUPER FORMULA」公式Webページ： https://superformula.net/sf3/









【株式会社フォトロンについて】

本社 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21階

代表者 ： 代表取締役社長 瀧水隆

創業 ： 1968年7月10日

資本金 ： 1億円

事業内容： 民生用および産業用電子応用システム(ハイスピードカメラ・

画像処理システム、CAD関連ソフトウェア、放送用映像機器、

その他)の開発、製造、販売、輸出入