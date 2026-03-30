株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、汗やニオイが気になるワキをひんやりさらさら肌に保つワキ用美容液『爽やかデオセラム』を、2026年6月19日(金)より通信販売(オンラインショップは11：00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。『爽やかデオセラム』は、お出かけ前のひと塗りで、気になるワキを爽やかに保つ、ジェルタイプのワキ用美容液です。伸びのよいジェルで、塗った瞬間、ひんやり心地よさが広がります。また、肌になじませていくと、ジェルがさらりとしたパウダーに変化。夏の暑さで不快になりがちなワキを爽やかにキープします。清涼感のあるミント※1の香りで、気分もすっきりリフレッシュ！





『爽やかデオセラム』





『爽やかデオセラム』1,650円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ： 爽やかデオセラム

容量・価格： 30g 1,650円(税込)

商品特長 ：

◎ニオイ・汗対策※2成分として、マルトデキストリン※3、天然ブルーローズウォーター※4、紅茶エキス※5、マテ茶発酵エキス※6、ヨモギ葉エキス※7を配合。汗・ニオイが気になるワキをケアします。

◎ベタつき感がなく肌なじみのよいテクスチャー。なじませた後、さらさらのパウダーに変化し、ワキを爽やかに保ちます。

◎即効性メントール※8と持続性メントール※9を配合。塗った瞬間ひんやりとした心地よさが広がり、時間が経っても汗に反応して爽快感が続きます。

◎爽やかな清涼感のあるミントの香り。気分転換したい時にぴったりです。

使用方法：

適量を手に取り、ワキの下に薄く伸ばしてください。

※お使いの際は衣服等につかないようご注意ください。

※画像はイメージです。









■テクスチャー

伸びのよい、やわらかなジェル





テクスチャー





■How to

適量を手に取りワキの下に薄く伸ばすだけ。

塗った瞬間、ひんやりとした

心地よさが広がります。





※なくなり次第、終了となります。





※1 ハッカ葉油(香料)

※2 さらさらを保つことによる

※3 皮膚コンディショニング成分、吸着剤

※4 ハイブリッドローズ花水(皮膚コンディショニング成分)

※5 チャ葉エキス(皮膚コンディショニング成分)

※6 乳酸桿菌/マテチャ葉発酵液(皮膚コンディショニング成分)

※7 皮膚コンディショニング成分

※8 メントール(香料)

※9 乳酸メンチル(香料)









無添加主義(R)

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバー5つの無添加





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フリーダイヤル： 0120-82-8080

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