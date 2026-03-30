リソルグループのリソル不動産株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：富樫 孝之、以下、リソル不動産）は、別荘シェア利用事業「リソルステイ」の拡大を図るため、新たに「スイートヴィラ 那須高原Oasis」を2026年4月18日に開業します。（予約は3/16日より開始） 本施設は、喧騒からそっと離れ、心と身体をゆるめるための場所として「小川のせせらぎにほどける、那須の隠れ家オアシス。」をイメージした貸別荘となります。那須の自然に包まれた小川のほとりに佇み、バリのリゾートと和の落ち着きを融合させたアジアンスタイルは「上質なのに、どこか懐かしく落ち着く」心地よさが感じられ、日常を少し離れてそれぞれの“癒しの時間”がお過ごしいただけます。 最大の特徴となる『ウッドデッキ』では、広大な自然の眺めと小川のせせらぎの音色が楽しめ、備え付けのグリル（電気式）による開放的なBBQや川遊び、星空観賞など四季折々の那須の魅力が満喫いただけます。2階建て4LDK（195.62㎡）の室内には、約8メートルの吹き抜けリビングが広がり、こだわりのインテリアがリゾートらしい上質なくつろぎの空間を演出、冬季には薪ストーブが利用可能で炎のぬくもりがやすらぎを提供します。 さらに最大10名までの宿泊が可能で、グループや大家族などの利用にも最適な施設となります。また、那須インターや那須塩原駅からのアクセスも良好で、周辺の人気スポットなど観光や外食にも便利な立地となり、思い思いの過ごし方で自然とふれあう時間がお楽しみいただけます。

■「リソルステイ」拡大の背景

ホテルでは体験できない新しい旅のスタイルをご提供する「リソルステイ」は、プライベートにインテリアや設備が充実した快適な高級別荘が楽しめることから、インバウンドをはじめとする中長期、大人数での利用が拡大しています。「リソルステイ」では、エリアやシーンにあわせて選べる様々な施設、期間の異なる3つの滞在スタイル（デイリー・ウイークリー・マンスリー）などで多様な宿泊ニーズに対応しています。今後もハイグレードな施設の展開やアーバンリゾートエリアの開拓などで事業を強化していきます。

■外観

■ウッドデッキ

■室内／他

■「スイートヴィラ 那須高原Oasis」概要

・所在地

〒325-0303栃木県那須郡那須町高久乙23-131

・広さ

4LDK / 195.62㎡

・定員

10名

・駐車場

有り【3台】

・料金

Daily \37,500～ ／泊Weekly \84,000～ ／5泊

・家具

リビングソファ＆テーブル・ダイニングチェア＆テーブル・デッキ用テーブル＆チェア・マッサージチェア・ワーキングデスク＆チェア・室内物干し

・家電

テレビ・電子レンジ・オーブントースター・コーヒーメーカー・炊飯器(５合炊き)・冷凍冷蔵庫・ケトル・IHコンロ・冷暖房エアコン・洗濯機・乾燥機 ・掃除機・ドライヤ―

・交通アクセス

自動車利用：東京から東北自動車道経由でおよそ140分電車利用：東京駅より東北・北海道新幹線で那須塩原駅まで約１時間10～15分、那須塩原駅より車で約24分

・リネン類

シーツ、枕カバー、バスタオル、フェイスタオルは人数分ご用意

・ペット

同伴利用不可

■当施設のご予約・詳細はこちら

https://www.resolstay.jp/details/nasuoasis/

リソル不動産が展開する別荘シェア事業「リソルステイ」

リソル不動産は別荘のシェア利用事業「リソルステイ」を通して、オーナー向けに安心・手間いらずの別荘運営受託サービスを、ご利用者には「暮らすように泊まる。」宿泊サービスを両面で提供しています。オーナーから別荘運営を受託し、貸別荘タイプの宿泊施設「スイートヴィラ」として運営・維持管理をサポート。許認可取得支援などの「開業準備」から、宿泊者の集客に向けた「マーケティング・情報発信」、清掃や24時間緊急事対応等の「施設運営」に至るまで一元管理で提供、オーナーの負担軽減、収益最大化を図ると同時に、宿泊者の満足度向上を実現しています。

・展開エリア

熱海／真鶴／伊豆／箱根／鎌倉／湘南／軽井沢／八ヶ岳／清里／富士五湖／那須／房総 他

・展開施設数

約70施設以上（マンスリータイプを含む、2026年3月現在）

・リソルステイ公式サイト 貸別荘利用者向け

https://www.resolstay.jp/

・リソルステイオーナーズサイト 別荘オーナー向け

https://www.resol-fudousan.jp/

【株主優待】

「スイートヴィラ」シリーズはリソルホールディングス（株）の株主優待制度「RESOL ファミリー商品券」の利用対象施設です。（グループのホテル・ゴルフ場・貸別荘ほか、約80ヶ所で利用可能）★株主優待制度の詳細はこちら ▶ https://www.resol.jp/ir/kabunushi/

〈本リリースに関する問い合わせ先〉

リソルホールディングス株式会社（RESOL グループ）広報室／高橋弘毅・長田和将E-mail:press@resol.jpURL:https://www.resol.jp公式Facebook ▶https://www.facebook.com/RESOLHOLDINGS/リソルグループでは、3 つの「やさしい」（人にやさしい・社会にやさしい・地球にやさしい）を推進しています。▶https://www.resol.jp/csr/