成形機の“止まらない運転”を支える射出成形機用グリース：CAGR5.9%成長とアジア市場64%シェアの実態
成形サイクルの安定稼働を支える射出成形機専用グリース
射出成形機用グリースとは、射出成形機の可動部・摺動部・駆動系に適用され、成形サイクルの連続反復で発生する摩耗、発熱、負荷変動に対して潤滑膜を安定的に維持し、部品の保護と稼働安定を支える装置専用の潤滑脂である。供給形態は流通と直販が併存し、汎用グレードはディストリビューター経由で販売されやすい一方、特殊環境、検査目的、精度要求に合わせて個別設計・製造される非汎用品は直販中心となる。用途別では油圧式射出成形機向けが最大領域であり、電動式射出成形機向けも一定規模を形成する。製品タイプではリチウム系グリースが消費量ベースで主流であり、市場の基本構成を形作っている。
成形機の電動化と稼働安定化が、潤滑要件を押し上げる
政策面では直接の数値は示されないものの、製造現場の効率化・設備更新の流れが継続し、装置稼働の安定が価値の中心となる。技術面では油圧式に加え電動式射出成形機での使用拡大が市場成長の主要因として位置付けられる。電動化は制御の精密化と稼働の連続性を前提とし、潤滑材には摩耗抑制だけでなく、安定した潤滑状態の再現性が求められる。市場面では、主要企業による射出成形機用グリースへの投資拡大が成長を後押しする要因として挙げられ、用途別では油圧式が最大、電動式がこれに次ぐ構図が需要の骨格となる。結果として、本市場は「設備更新」と「稼働率」を媒介に、装置の運転条件と密接に連動して拡大するタイプの産業である。
緩やかな拡大の中で、需要重心はアジア太平洋へ傾斜する
LP Information調査チームの最新レポートである「世界射出成形機用グリース市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/712600/injection-molding-machine-greases）によると、2026～2032年にCAGR5.9%で拡大し、2032年に4.76億米ドルへ到達する見通しである。販売地域はアジア太平洋が最大で、2025年に販売シェア64%を占める。欧州・北米がこれに続くが、最も高い伸びが期待されるのはアジア太平洋であり、特に中国市場が数量・売上の両面で寄与する構図が示される。もっとも、アジア太平洋は平均販売価格が相対的に低い一方で需要の厚みが大きく、数量主導で売上を積み上げる性格が強い。加えて、下流産業と世界景気に連動するため、成長は直線ではなく循環の影響を受けるが、需要基盤自体は維持される前提で市場は「有望」と位置付けられる。
図. 射出成形機用グリース世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345490/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345490/images/bodyimage2】
図. 世界の射出成形機用グリース市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争は多極型だが、上位企業が品質・供給力で主導する
LP Informationのトップ企業研究センターによると、主要製造業者としてShell、Exxon Mobil、BP、TotalEnergies、Sinopec、Chevron、CNPC、DuPont、Klüber Lubrication、Zeller+Gmelinなどが挙げられ、2025年にトップ5が売上ベースで約39.0%、トップ10が約58.0%を占める。競争の表層は多数社が並ぶが、上位企業の存在感は明確である。地域別にはアジア太平洋が最大市場である一方、欧州・北米が次位に位置し、需要地と供給網の最適化が競争条件となる。日本の観点では、装置・材料の品質要求が高い市場であるほど、安定供給と仕様適合の実績が採用を左右しやすく、国際メジャーと専門系が併走する構図が合理的である。結果として、市場は寡占ではなく「上位集中を伴う多極型」で推移し、流通型と直販型が用途要件によって使い分けられる。
射出成形機用グリースとは、射出成形機の可動部・摺動部・駆動系に適用され、成形サイクルの連続反復で発生する摩耗、発熱、負荷変動に対して潤滑膜を安定的に維持し、部品の保護と稼働安定を支える装置専用の潤滑脂である。供給形態は流通と直販が併存し、汎用グレードはディストリビューター経由で販売されやすい一方、特殊環境、検査目的、精度要求に合わせて個別設計・製造される非汎用品は直販中心となる。用途別では油圧式射出成形機向けが最大領域であり、電動式射出成形機向けも一定規模を形成する。製品タイプではリチウム系グリースが消費量ベースで主流であり、市場の基本構成を形作っている。
成形機の電動化と稼働安定化が、潤滑要件を押し上げる
政策面では直接の数値は示されないものの、製造現場の効率化・設備更新の流れが継続し、装置稼働の安定が価値の中心となる。技術面では油圧式に加え電動式射出成形機での使用拡大が市場成長の主要因として位置付けられる。電動化は制御の精密化と稼働の連続性を前提とし、潤滑材には摩耗抑制だけでなく、安定した潤滑状態の再現性が求められる。市場面では、主要企業による射出成形機用グリースへの投資拡大が成長を後押しする要因として挙げられ、用途別では油圧式が最大、電動式がこれに次ぐ構図が需要の骨格となる。結果として、本市場は「設備更新」と「稼働率」を媒介に、装置の運転条件と密接に連動して拡大するタイプの産業である。
緩やかな拡大の中で、需要重心はアジア太平洋へ傾斜する
LP Information調査チームの最新レポートである「世界射出成形機用グリース市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/712600/injection-molding-machine-greases）によると、2026～2032年にCAGR5.9%で拡大し、2032年に4.76億米ドルへ到達する見通しである。販売地域はアジア太平洋が最大で、2025年に販売シェア64%を占める。欧州・北米がこれに続くが、最も高い伸びが期待されるのはアジア太平洋であり、特に中国市場が数量・売上の両面で寄与する構図が示される。もっとも、アジア太平洋は平均販売価格が相対的に低い一方で需要の厚みが大きく、数量主導で売上を積み上げる性格が強い。加えて、下流産業と世界景気に連動するため、成長は直線ではなく循環の影響を受けるが、需要基盤自体は維持される前提で市場は「有望」と位置付けられる。
図. 射出成形機用グリース世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345490/images/bodyimage1】
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図. 世界の射出成形機用グリース市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争は多極型だが、上位企業が品質・供給力で主導する
LP Informationのトップ企業研究センターによると、主要製造業者としてShell、Exxon Mobil、BP、TotalEnergies、Sinopec、Chevron、CNPC、DuPont、Klüber Lubrication、Zeller+Gmelinなどが挙げられ、2025年にトップ5が売上ベースで約39.0%、トップ10が約58.0%を占める。競争の表層は多数社が並ぶが、上位企業の存在感は明確である。地域別にはアジア太平洋が最大市場である一方、欧州・北米が次位に位置し、需要地と供給網の最適化が競争条件となる。日本の観点では、装置・材料の品質要求が高い市場であるほど、安定供給と仕様適合の実績が採用を左右しやすく、国際メジャーと専門系が併走する構図が合理的である。結果として、市場は寡占ではなく「上位集中を伴う多極型」で推移し、流通型と直販型が用途要件によって使い分けられる。