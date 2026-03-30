航空宇宙・自動車分野での需要拡大を背景に、複合材用接着剤市場は2033年までに64億9,000万米ドル規模に達する見通し

航空宇宙・自動車分野での需要拡大を背景に、複合材用接着剤市場は2033年までに64億9,000万米ドル規模に達する見通し