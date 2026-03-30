グローバル取り外し可能なスチームモップ市場2026：主要企業のシェア、売上動向、競争戦略
取り外し可能なスチームモップ世界総市場規模
取り外し可能なスチームモップとは、床面の清掃に加えて、ハンディ型ユニットや各種アタッチメントを本体から取り外して使える多機能な清掃機器です。高温スチームの力で汚れや皮脂、雑菌を浮かせて拭き取れるため、洗剤の使用を抑えながら衛生的に清掃できます。フローリングやタイル、浴室周りなど幅広い用途に対応しやすく、用途に応じて形態を切り替えられる点が大きな特長です。
図. 取り外し可能なスチームモップの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345501/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345501/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル取り外し可能なスチームモップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2547百万米ドルから2032年には3615百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル取り外し可能なスチームモップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、衛生意識の高まり
取り外し可能なスチームモップの市場を押し上げる要因として、家庭内の衛生管理に対する意識の高まりが挙げられます。特に、床や水回りをできるだけ清潔に保ちたいという需要が増えており、高温スチームで汚れや菌を除去しやすい取り外し可能なスチームモップは、衛生志向の消費者から支持されやすくなっています。
2、洗剤使用量の削減ニーズ
環境配慮や子ども・ペットへの安全性を重視する家庭では、洗剤をできるだけ使わずに掃除したいというニーズが強まっています。取り外し可能なスチームモップは、水とスチームを中心に清掃できるため、化学洗剤の使用を抑えたい層にとって魅力的な製品となり、市場拡大の後押しになります。
3、多機能性への需要拡大
清掃機器には、単一用途よりも一台で複数の用途に対応できる多機能性が求められています。取り外し可能なスチームモップは、床掃除に加えて、ハンディクリーナー的な使い方や付属ツールによる局所清掃が可能なモデルも多く、利便性の高さが購入意欲を高める要因になっています。
今後の発展チャンス
1、高まる衛生・除菌需要
取り外し可能なスチームモップは、高温スチームを活用して床面の汚れを落としながら、衛生面への配慮も同時に満たせる点で、今後さらに需要拡大が見込まれます。特に、家庭内の清潔意識が高い層や、小さな子ども・ペットのいる世帯では、洗剤使用を抑えつつ清掃できる製品として、取り外し可能なスチームモップの市場機会が広がると考えられます。
2、多機能化による用途拡大
今後の取り外し可能なスチームモップは、床清掃だけでなく、窓枠、キッチン周り、浴室、家具の隙間などにも対応できる多機能化が進むことで、より幅広い用途で採用される可能性があります。本体を取り外してハンディ用途に切り替えられる設計は、1台で複数の清掃ニーズに応えられるため、家庭用清掃機器としての付加価値を高めやすいです。
3、省力化・時短ニーズの拡大
共働き世帯や高齢者世帯の増加により、短時間で効率よく掃除を終えたいという需要は今後も強まる見込みです。取り外し可能なスチームモップは、汚れを浮かせて落としやすく、従来の雑巾がけよりも作業負担を軽減しやすいため、省力化と時短を重視する家庭において有望な清掃ソリューションとして成長が期待されます。
取り外し可能なスチームモップとは、床面の清掃に加えて、ハンディ型ユニットや各種アタッチメントを本体から取り外して使える多機能な清掃機器です。高温スチームの力で汚れや皮脂、雑菌を浮かせて拭き取れるため、洗剤の使用を抑えながら衛生的に清掃できます。フローリングやタイル、浴室周りなど幅広い用途に対応しやすく、用途に応じて形態を切り替えられる点が大きな特長です。
図. 取り外し可能なスチームモップの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345501/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345501/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル取り外し可能なスチームモップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2547百万米ドルから2032年には3615百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル取り外し可能なスチームモップのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、衛生意識の高まり
取り外し可能なスチームモップの市場を押し上げる要因として、家庭内の衛生管理に対する意識の高まりが挙げられます。特に、床や水回りをできるだけ清潔に保ちたいという需要が増えており、高温スチームで汚れや菌を除去しやすい取り外し可能なスチームモップは、衛生志向の消費者から支持されやすくなっています。
2、洗剤使用量の削減ニーズ
環境配慮や子ども・ペットへの安全性を重視する家庭では、洗剤をできるだけ使わずに掃除したいというニーズが強まっています。取り外し可能なスチームモップは、水とスチームを中心に清掃できるため、化学洗剤の使用を抑えたい層にとって魅力的な製品となり、市場拡大の後押しになります。
3、多機能性への需要拡大
清掃機器には、単一用途よりも一台で複数の用途に対応できる多機能性が求められています。取り外し可能なスチームモップは、床掃除に加えて、ハンディクリーナー的な使い方や付属ツールによる局所清掃が可能なモデルも多く、利便性の高さが購入意欲を高める要因になっています。
今後の発展チャンス
1、高まる衛生・除菌需要
取り外し可能なスチームモップは、高温スチームを活用して床面の汚れを落としながら、衛生面への配慮も同時に満たせる点で、今後さらに需要拡大が見込まれます。特に、家庭内の清潔意識が高い層や、小さな子ども・ペットのいる世帯では、洗剤使用を抑えつつ清掃できる製品として、取り外し可能なスチームモップの市場機会が広がると考えられます。
2、多機能化による用途拡大
今後の取り外し可能なスチームモップは、床清掃だけでなく、窓枠、キッチン周り、浴室、家具の隙間などにも対応できる多機能化が進むことで、より幅広い用途で採用される可能性があります。本体を取り外してハンディ用途に切り替えられる設計は、1台で複数の清掃ニーズに応えられるため、家庭用清掃機器としての付加価値を高めやすいです。
3、省力化・時短ニーズの拡大
共働き世帯や高齢者世帯の増加により、短時間で効率よく掃除を終えたいという需要は今後も強まる見込みです。取り外し可能なスチームモップは、汚れを浮かせて落としやすく、従来の雑巾がけよりも作業負担を軽減しやすいため、省力化と時短を重視する家庭において有望な清掃ソリューションとして成長が期待されます。