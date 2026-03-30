世界マイニング脱水フィルタープレス市場データベース：企業調査、価格推移、販売動向の徹底分析2026
マイニング脱水フィルタープレス世界総市場規模
マイニング脱水フィルタープレスとは、鉱山採掘や選鉱工程で発生するスラリー状の鉱滓・尾鉱・精鉱スラッジなどを高効率に固液分離し、含水率の低いケーキとして回収するための加圧式脱水装置です。一般的に、ろ板とろ布で構成されたろ室にスラリーを圧入し、ポンプ圧力や膜圧搾により水分をろ過排出し、固形分を圧縮脱水します。マイニング脱水フィルタープレスは、処理量の大きさ、高い脱水性能、薬剤使用量の削減、尾鉱の減容化および再利用の促進といった特長を有し、鉱山廃水処理、尾鉱ダム負荷低減、乾式堆積（ドライスタック）対応など、環境負荷低減と資源回収効率向上を目的として幅広く採用されています。
図. マイニング脱水フィルタープレスの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345500/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345500/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルマイニング脱水フィルタープレスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の532百万米ドルから2032年には668百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルマイニング脱水フィルタープレスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、尾鉱・廃水処理需要の拡大
マイニング脱水フィルタープレスの市場は、鉱山現場で発生する尾鉱や廃水を効率的に処理したいという需要の高まりによって押し上げられています。特に、選鉱後のスラリーを低含水のケーキとして回収できるため、廃棄量の削減と処理効率の向上を同時に実現しやすいです。
2、環境規制の強化
各国で鉱山排水、尾鉱ダム管理、水資源保全に関する規制が厳格化しており、マイニング脱水フィルタープレスの導入を後押ししています。排水中の固形分を抑え、スラリーの減容化を図れるため、環境負荷低減とコンプライアンス対応の両面で有効です。
3、乾式堆積・ゼロ液体排出への移行
尾鉱ダム事故リスクの低減や水資源の再利用を目的として、乾式堆積やゼロ液体排出を志向する鉱山が増えています。マイニング脱水フィルタープレスは高い脱水性能を持つため、こうした運転方式への転換を支える中核設備として需要が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、脱水高度化による尾鉱処理の最適化
マイニング脱水フィルタープレスは、尾鉱や選鉱スラリーの含水率をさらに低減できる装置として、今後も重要性が高まります。鉱山現場では廃棄物の減容化と運搬効率の向上が強く求められており、高度な脱水性能を持つマイニング脱水フィルタープレスは、尾鉱処理の標準設備として導入余地が拡大します。
2、環境対応型鉱山運営への転換
鉱山業界では、環境負荷の低減と持続可能な操業体制への移行が加速しています。マイニング脱水フィルタープレスは、排水量の抑制や固液分離の効率化により、環境規制への対応を支援できます。そのため、環境配慮型の鉱山運営を実現する中核設備として、今後の需要拡大が期待されます。
3、水資源循環と省水化ニーズの拡大
水不足が深刻化する地域では、工程水の回収と再利用がますます重要になります。マイニング脱水フィルタープレスは、ろ液回収を通じて水資源の循環利用を促進し、用水コストの抑制にも貢献します。こうした省水化ニーズの高まりは、マイニング脱水フィルタープレスの市場機会を大きく広げます。
マイニング脱水フィルタープレスとは、鉱山採掘や選鉱工程で発生するスラリー状の鉱滓・尾鉱・精鉱スラッジなどを高効率に固液分離し、含水率の低いケーキとして回収するための加圧式脱水装置です。一般的に、ろ板とろ布で構成されたろ室にスラリーを圧入し、ポンプ圧力や膜圧搾により水分をろ過排出し、固形分を圧縮脱水します。マイニング脱水フィルタープレスは、処理量の大きさ、高い脱水性能、薬剤使用量の削減、尾鉱の減容化および再利用の促進といった特長を有し、鉱山廃水処理、尾鉱ダム負荷低減、乾式堆積（ドライスタック）対応など、環境負荷低減と資源回収効率向上を目的として幅広く採用されています。
図. マイニング脱水フィルタープレスの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345500/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345500/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルマイニング脱水フィルタープレスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の532百万米ドルから2032年には668百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルマイニング脱水フィルタープレスのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、尾鉱・廃水処理需要の拡大
マイニング脱水フィルタープレスの市場は、鉱山現場で発生する尾鉱や廃水を効率的に処理したいという需要の高まりによって押し上げられています。特に、選鉱後のスラリーを低含水のケーキとして回収できるため、廃棄量の削減と処理効率の向上を同時に実現しやすいです。
2、環境規制の強化
各国で鉱山排水、尾鉱ダム管理、水資源保全に関する規制が厳格化しており、マイニング脱水フィルタープレスの導入を後押ししています。排水中の固形分を抑え、スラリーの減容化を図れるため、環境負荷低減とコンプライアンス対応の両面で有効です。
3、乾式堆積・ゼロ液体排出への移行
尾鉱ダム事故リスクの低減や水資源の再利用を目的として、乾式堆積やゼロ液体排出を志向する鉱山が増えています。マイニング脱水フィルタープレスは高い脱水性能を持つため、こうした運転方式への転換を支える中核設備として需要が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、脱水高度化による尾鉱処理の最適化
マイニング脱水フィルタープレスは、尾鉱や選鉱スラリーの含水率をさらに低減できる装置として、今後も重要性が高まります。鉱山現場では廃棄物の減容化と運搬効率の向上が強く求められており、高度な脱水性能を持つマイニング脱水フィルタープレスは、尾鉱処理の標準設備として導入余地が拡大します。
2、環境対応型鉱山運営への転換
鉱山業界では、環境負荷の低減と持続可能な操業体制への移行が加速しています。マイニング脱水フィルタープレスは、排水量の抑制や固液分離の効率化により、環境規制への対応を支援できます。そのため、環境配慮型の鉱山運営を実現する中核設備として、今後の需要拡大が期待されます。
3、水資源循環と省水化ニーズの拡大
水不足が深刻化する地域では、工程水の回収と再利用がますます重要になります。マイニング脱水フィルタープレスは、ろ液回収を通じて水資源の循環利用を促進し、用水コストの抑制にも貢献します。こうした省水化ニーズの高まりは、マイニング脱水フィルタープレスの市場機会を大きく広げます。