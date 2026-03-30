防爆粉塵濃度検出器供給側分析：世界の生産能力・販売量・平均価格動向（2026-2032）
防爆粉塵濃度検出器世界総市場規模
防爆粉塵濃度検出器とは、可燃性粉塵や爆発性粉体が存在する危険環境において、空気中の粉塵濃度をリアルタイムで測定し、爆発リスクの早期把握と安全管理を目的として使用される計測機器です。防爆粉塵濃度検出器は、防爆構造（耐圧防爆・本質安全防爆など）を採用し、火花や高温部の発生を抑制することで、化学プラント、穀物サイロ、金属加工、製薬工場などの粉塵爆発危険区域でも安全に運用可能です。また、光散乱方式やレーザー測定方式を用いて高精度に粉塵濃度を検出し、設定閾値を超過した場合には警報出力や設備制御信号を発信し、換気装置や集塵装置と連動することで事故予防に寄与します。さらに、耐環境性や長期安定性に優れ、産業安全管理の重要な役割を担います。
図. 防爆粉塵濃度検出器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345493/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345493/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル防爆粉塵濃度検出器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の7167百万米ドルから2032年には10100百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル防爆粉塵濃度検出器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、産業安全規制の強化
各国で粉塵爆発事故防止に関する安全規制が強化されていることは、防爆粉塵濃度検出器市場の重要な推進要因です。危険区域では防爆機器の設置が義務化されるケースが増えており、製造業、化学、鉱業などでは粉塵濃度の常時監視が求められています。このような規制遵守の必要性により、防爆粉塵濃度検出器の導入需要が拡大し、安全管理設備としての市場成長を支えています。
2、高リスク産業の拡大
鉱業、化学、製薬、食品加工などの粉塵爆発リスクを伴う産業の拡大も、防爆粉塵濃度検出器の需要を押し上げています。これらの分野では可燃性粉塵が発生しやすく、リアルタイム監視装置の導入が安全運用の前提となります。産業の設備増設や新規工場建設の増加に伴い、防爆粉塵濃度検出器の設置台数も増加し、市場の持続的成長につながっています。
3、労働安全意識の向上
粉塵爆発による人的被害や設備損失のリスクが広く認識されるようになり、企業の安全投資が増加しています。事故防止のための予防型監視システムとして、防爆粉塵濃度検出器の導入が重視されています。特に大規模プラントでは、粉塵濃度の常時監視により事故発生前に警報を出す体制が求められ、安全文化の強化が市場拡大の重要な要因となっています。
今後の発展チャンス
1、新エネルギー関連産業での需要拡大
リチウム電池材料、バイオマス燃料、水素関連材料などの新エネルギー分野では、微細粉体の取り扱いが増加しています。これらの工程では粉塵爆発のリスクが存在するため、防爆粉塵濃度検出器の導入が重要となります。特に電池材料製造や粉体搬送工程において、防爆粉塵濃度検出器は安全管理の中核機器として需要拡大が見込まれます。
2、食品・医薬品分野での安全管理高度化
食品粉末、医薬品原料、栄養補助剤などの粉体を扱う工場では、安全基準の厳格化が進んでいます。衛生性と安全性を両立した設備が求められる中、防爆粉塵濃度検出器の導入機会が増加しています。特に微粉体の飛散監視や製造ラインの安全管理用途において、防爆粉塵濃度検出器は品質管理と事故防止を同時に実現する装置として期待されています。
防爆粉塵濃度検出器とは、可燃性粉塵や爆発性粉体が存在する危険環境において、空気中の粉塵濃度をリアルタイムで測定し、爆発リスクの早期把握と安全管理を目的として使用される計測機器です。防爆粉塵濃度検出器は、防爆構造（耐圧防爆・本質安全防爆など）を採用し、火花や高温部の発生を抑制することで、化学プラント、穀物サイロ、金属加工、製薬工場などの粉塵爆発危険区域でも安全に運用可能です。また、光散乱方式やレーザー測定方式を用いて高精度に粉塵濃度を検出し、設定閾値を超過した場合には警報出力や設備制御信号を発信し、換気装置や集塵装置と連動することで事故予防に寄与します。さらに、耐環境性や長期安定性に優れ、産業安全管理の重要な役割を担います。
図. 防爆粉塵濃度検出器の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル防爆粉塵濃度検出器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の7167百万米ドルから2032年には10100百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル防爆粉塵濃度検出器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、産業安全規制の強化
各国で粉塵爆発事故防止に関する安全規制が強化されていることは、防爆粉塵濃度検出器市場の重要な推進要因です。危険区域では防爆機器の設置が義務化されるケースが増えており、製造業、化学、鉱業などでは粉塵濃度の常時監視が求められています。このような規制遵守の必要性により、防爆粉塵濃度検出器の導入需要が拡大し、安全管理設備としての市場成長を支えています。
2、高リスク産業の拡大
鉱業、化学、製薬、食品加工などの粉塵爆発リスクを伴う産業の拡大も、防爆粉塵濃度検出器の需要を押し上げています。これらの分野では可燃性粉塵が発生しやすく、リアルタイム監視装置の導入が安全運用の前提となります。産業の設備増設や新規工場建設の増加に伴い、防爆粉塵濃度検出器の設置台数も増加し、市場の持続的成長につながっています。
3、労働安全意識の向上
粉塵爆発による人的被害や設備損失のリスクが広く認識されるようになり、企業の安全投資が増加しています。事故防止のための予防型監視システムとして、防爆粉塵濃度検出器の導入が重視されています。特に大規模プラントでは、粉塵濃度の常時監視により事故発生前に警報を出す体制が求められ、安全文化の強化が市場拡大の重要な要因となっています。
今後の発展チャンス
1、新エネルギー関連産業での需要拡大
リチウム電池材料、バイオマス燃料、水素関連材料などの新エネルギー分野では、微細粉体の取り扱いが増加しています。これらの工程では粉塵爆発のリスクが存在するため、防爆粉塵濃度検出器の導入が重要となります。特に電池材料製造や粉体搬送工程において、防爆粉塵濃度検出器は安全管理の中核機器として需要拡大が見込まれます。
2、食品・医薬品分野での安全管理高度化
食品粉末、医薬品原料、栄養補助剤などの粉体を扱う工場では、安全基準の厳格化が進んでいます。衛生性と安全性を両立した設備が求められる中、防爆粉塵濃度検出器の導入機会が増加しています。特に微粉体の飛散監視や製造ラインの安全管理用途において、防爆粉塵濃度検出器は品質管理と事故防止を同時に実現する装置として期待されています。