肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026 オフィシャル限定Tシャツデザインを発表しました！
(株)トーキョーアート主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン」。
3月３０日（月）、オフィシャル限定Tシャツのデザインを発表しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345455/images/bodyimage1】
今年のニクオンテーマ「Reborn」をイメージ、かつ、ヴィンテージ感を加えた、レトロな作品となりました。
イベント時だけでなく、日常のファッションアイテムとして採り入れてほしい！
そんな願いを込めたTシャツ。
限定のため、４月１６日までの予約のみとなります。
ご注意ください。
これまでにないTシャツデザインで、爽やかな5月の週末を盛り上げます！
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
場 所：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ
配信元企業：株式会社トーキョーアート
3月３０日（月）、オフィシャル限定Tシャツのデザインを発表しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345455/images/bodyimage1】
今年のニクオンテーマ「Reborn」をイメージ、かつ、ヴィンテージ感を加えた、レトロな作品となりました。
イベント時だけでなく、日常のファッションアイテムとして採り入れてほしい！
そんな願いを込めたTシャツ。
限定のため、４月１６日までの予約のみとなります。
ご注意ください。
これまでにないTシャツデザインで、爽やかな5月の週末を盛り上げます！
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
場 所：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ
配信元企業：株式会社トーキョーアート
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