安全自動化コントローラの世界市場2026年、グローバル市場規模（単一チャネルコントローラ、多チャネルコントローラ）・分析レポートを発表
2026年3月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「安全自動化コントローラの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、安全自動化コントローラのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、安全自動化コントローラ市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は347億4000万ドルと評価されており、2031年には486億4000万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.0%であり、安定した成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
安全自動化コントローラは、産業工程における危険な状態を検知し、防止するために設計された専用制御装置です。これらは安全計装システムの中核を担う構成要素であり、作業員、設備、環境を保護するために使用されます。重要な工程条件を常時監視し、潜在的な危険が確認された場合には、設備停止や緊急対応の起動といった安全措置を自動的に実行します。そのため、高い安全性と信頼性が求められる産業分野において、極めて重要な役割を果たしています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争の状況、需給動向、需要変化をもたらす要因についても詳細に検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場を把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、安全自動化コントローラ市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は設備投資、製品戦略、販路拡大、地域展開などに関する判断をより的確に行うことができます。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてABB、Siemens、Rockwell Automation、Schneider Electric、Yokogawa、Honeywell、Omron、Beckhoffを取り上げています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。こうした比較により、市場における各社の位置づけや競争力の違いを明確に把握することができます。
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市場セグメント分析
市場は種類別に単一チャネルコントローラと多チャネルコントローラに分類されています。単一チャネル型は比較的単純な安全制御に適している一方、多チャネル型は複数の工程や装置を同時に監視し、より高度な安全管理に対応できます。また、用途別では石油ガス、化学工業、エネルギー電力、食品飲料、製薬産業、その他に分かれています。このような細分化により、用途ごとの需要特性や導入機会をより明確に把握することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「安全自動化コントローラの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、安全自動化コントローラのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
本レポートは、安全自動化コントローラ市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は347億4000万ドルと評価されており、2031年には486億4000万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.0%であり、安定した成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
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製品概要と技術特性
安全自動化コントローラは、産業工程における危険な状態を検知し、防止するために設計された専用制御装置です。これらは安全計装システムの中核を担う構成要素であり、作業員、設備、環境を保護するために使用されます。重要な工程条件を常時監視し、潜在的な危険が確認された場合には、設備停止や緊急対応の起動といった安全措置を自動的に実行します。そのため、高い安全性と信頼性が求められる産業分野において、極めて重要な役割を果たしています。
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分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、市場競争の状況、需給動向、需要変化をもたらす要因についても詳細に検討しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場を把握できる構成となっています。
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調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、安全自動化コントローラ市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。これにより、企業は設備投資、製品戦略、販路拡大、地域展開などに関する判断をより的確に行うことができます。
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主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてABB、Siemens、Rockwell Automation、Schneider Electric、Yokogawa、Honeywell、Omron、Beckhoffを取り上げています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。こうした比較により、市場における各社の位置づけや競争力の違いを明確に把握することができます。
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市場セグメント分析
市場は種類別に単一チャネルコントローラと多チャネルコントローラに分類されています。単一チャネル型は比較的単純な安全制御に適している一方、多チャネル型は複数の工程や装置を同時に監視し、より高度な安全管理に対応できます。また、用途別では石油ガス、化学工業、エネルギー電力、食品飲料、製薬産業、その他に分かれています。このような細分化により、用途ごとの需要特性や導入機会をより明確に把握することが可能です。