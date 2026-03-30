阿部慎之助監督率いる「読売ジャイアンツ」2026年版の監督＆選手キービジュアルver.のLINE着せかえ全16点がインクルーズより一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「読売ジャイアンツ」のLINE着せかえ16点を2026年3月30日（月）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345391/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345391/images/bodyimage2】
「読売ジャイアンツ 監督＆選手キービジュアル2026ver.」のLINE着せかえ全16点が【インクルーズの販売アカウント】より一斉に配信開始！是非、2026年もLINEを「読売ジャイアンツ」の推しの監督や選手に着せかえて応援してみてはいかがでしょうか。
■商品概要
【タイトル】読売ジャイアンツ着せかえ2026
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/giants2026.html
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■読売ジャイアンツ
【OFFICIAL HP】https://www.giants.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/TokyoGiants
(C)YOMIURI GIANTS
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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「読売ジャイアンツ 監督＆選手キービジュアル2026ver.」のLINE着せかえ全16点が【インクルーズの販売アカウント】より一斉に配信開始！是非、2026年もLINEを「読売ジャイアンツ」の推しの監督や選手に着せかえて応援してみてはいかがでしょうか。
■商品概要
【タイトル】読売ジャイアンツ着せかえ2026
【販売URL】https://www.increws.co.jp/sp/line/giants2026.html
【利用料金】370円(税込)または、150LINEコイン
■読売ジャイアンツ
【OFFICIAL HP】https://www.giants.jp/
【OFFICIAL X】https://x.com/TokyoGiants
(C)YOMIURI GIANTS
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
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■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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