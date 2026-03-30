厳選された“旬”がＫＩＴＴＥ大阪に大集合！ECサイト「アグリセレクト」が4月1日より期間限定ポップアップストアをオープンブランドいちごや宮崎県産マンゴーなど、お祝いやギフトに最適なフルーツの対面販売

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青果卸売業のカネマサ流通グループ 株式会社マルマサフード（本社：大阪市東住吉区、代表取締役社長：金澤向志）が運営する公式ECサイト「アグリセレクト」において、2026年4月1日（水）から4月30日（木）までの1ヶ月間、ＫＩＴＴＥ大阪2階の「Giftpad space ～日本の魅力をつむぐ～」にて期間限定のポップアップストアを出店いたします。

普段はオンラインでしか提供していない全国各地の厳選された旬のフルーツを、実際に手に取って選んでいただける特別な機会を提供いたします。





今回のポップアップストアでは、新入学や進学祝いなど、春の門出を彩るのにふさわしい「その時期いちばん美味しい果物」を厳選して取り揃えました 。ご自宅用はもちろん、手土産や大切な方へのギフトとしても喜ばれるラインナップとなっております 。■ 主な販売予定商品（一例）ー・ブランドいちごー・山形県産 佐藤錦（さくらんぼ）ー・話題の柑橘「せとか」ー・宮崎県産マンゴーー・アールスメロン、台湾産金鑚パイン など※時期により品揃えが異なる場合がございます 。【出店概要】ー・期間：2026年4月1日(水) ～ 4月30日(木)ー・営業時間：11:00 ～ 20:00ー・場所：ＫＩＴＴＥ大阪 2階「Giftpad space ～日本の魅力をつむぐ～」ー・アクセス：JR大阪駅直結ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■「アグリセレクト」とは？ https://agri-select.com/アグリセレクトは、美味しい果物と旬の商品のギフトに特化した、オンラインサイトです。仲卸のプロによる確かな目利き力と、業界トップクラスの調達力で、四季折々の美味しい果実や旬の商品を豊富に取り揃えております。特徴：すべての商品が「送料込み・税込み」価格※当サイトでは商品価格に送料を含んだものを「通常送料」として表記しています。ソーシャルギフト対応（一部商品を除く）生鮮品でありながら、気軽に贈れるギフト設定が可能です。年間170種類以上の果物（品種）を取り扱う調達力市場の仲卸ならではの目利き力で、四季折々の旬果実をお届けします。■各種ホームページ・「アグリセレクト」ECサイト：https://agri-select.com/・公式Instagram：https://www.instagram.com/agri_select/・公式LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2002342347-G3x8LPE2?uLand=B7Bohi【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345018/images/bodyimage2】

配信元企業：株式会社マルマサフード

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