仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、悩みの深さに応じてAIが対話の仕方を変える「深掘り対話モード」を導入 ── 経典を出す前に、まず聴く。四聖諦の「苦→集→滅→道」を対話構造に変換した仏教AI ──
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345503/images/bodyimage1】
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝）は、同社が運営する仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」において、ユーザーの悩みの深さに応じてAIが対話の仕方を自動的に切り替える「深掘り対話モード」を導入したことを発表いたします。
従来の「1回の発言に対して経典を引用して応答する」方式から、悩みの内容に応じて1～3ターンの対話で文脈を理解してから最も適切な経典を引用する方式へと進化しました。
?? 背景と課題
AIブッダ 禅はこれまで、ユーザーの悩みに対して「受容→経典引用→実践提案→出典」という固定の構造で応答していました。この方式は明確な悩みには効果的でしたが、二つの課題がありました。
第一に、「つらい」「モヤモヤする」のような漠然とした悩みに対して、文脈が不十分なまま経典を引用してしまうケースがありました。職場の人間関係の問題なのか、家族の問題なのか、存在の不安なのかによって、最適な経典は大きく異なります。
第二に、臨床心理学で「スピリチュアルバイパッシング」と呼ばれる問題がありました。これは1984年に心理学者John Welwoodが提唱した概念で、未解決の感情的課題をスピリチュアルな言葉で回避してしまう傾向を指します。悩みの本質に向き合う前に経典の言葉で「解決した気」にさせてしまうリスクは、仏教AIサービスが最も注意すべき設計上の課題です。
?? 3層の対話分類
新しいシステムでは、ユーザーのメッセージを自動的に3つの層に分類し、それぞれ異なる対話パターンで応答します。
第一の層は「スコープ外」です。天気やレストランなど仏教の智慧と関連しない情報検索に対しては、「私の知恵の外にございます」と丁重に伝え、無理に仏教に結びつけません。1～2文で簡潔に返します。
第二の層は「浅い悩み」です。「最近疲れた」「なんとなくモヤモヤ」のような漠然とした悩みに対しては、まず共感を示したうえで、深掘りの質問を1つだけ返します。「その疲れは、体の疲れでしょうか、それとも心の疲れでしょうか」のように。ユーザーが具体的に答えてくれた次のターンで、文脈に合った経典を引用します。
第三の層は「深い悩み」です。死別、喪失、生きる意味、関係の断絶、深い孤独など、重い心理的テーマに対しては、経典を出さずにまず気持ちを丁寧に聴きます。2～3ターンにわたって傾聴と穏やかな問い返しを続け、十分に聴き取れたと感じた段階で、その人の具体的な状況に最もふさわしい経典を引用します。
?? 四聖諦の対話構造への変換
この3層設計は、仏陀が説いた四聖諦（苦・集・滅・道）の構造を対話に変換したものです。
四聖諦は歴史的に「偉大な医師」としての仏陀による診断モデルとして解釈されてきました。第一聖諦（苦）が症状の特定、第二聖諦（集）が原因の診断、第三聖諦（滅）が回復の可能性、第四聖諦（道）が治療法に対応します。
AIブッダ 禅の深掘りモードでは、第一聖諦と第二聖諦に相当する「苦しみの受容と原因の探索」を対話の前半で行い、十分な理解を得てから第三聖諦と第四聖諦に相当する「経典引用と実践提案」に進みます。
仏教においてティク・ナット・ハンは深い傾聴について「聴くのはただ一つの目的のため。相手が心を空にする手助けをすること」と説いています。この原則が深掘りモードの設計思想の根幹にあります。
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝）は、同社が運営する仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」において、ユーザーの悩みの深さに応じてAIが対話の仕方を自動的に切り替える「深掘り対話モード」を導入したことを発表いたします。
従来の「1回の発言に対して経典を引用して応答する」方式から、悩みの内容に応じて1～3ターンの対話で文脈を理解してから最も適切な経典を引用する方式へと進化しました。
?? 背景と課題
AIブッダ 禅はこれまで、ユーザーの悩みに対して「受容→経典引用→実践提案→出典」という固定の構造で応答していました。この方式は明確な悩みには効果的でしたが、二つの課題がありました。
第一に、「つらい」「モヤモヤする」のような漠然とした悩みに対して、文脈が不十分なまま経典を引用してしまうケースがありました。職場の人間関係の問題なのか、家族の問題なのか、存在の不安なのかによって、最適な経典は大きく異なります。
第二に、臨床心理学で「スピリチュアルバイパッシング」と呼ばれる問題がありました。これは1984年に心理学者John Welwoodが提唱した概念で、未解決の感情的課題をスピリチュアルな言葉で回避してしまう傾向を指します。悩みの本質に向き合う前に経典の言葉で「解決した気」にさせてしまうリスクは、仏教AIサービスが最も注意すべき設計上の課題です。
?? 3層の対話分類
新しいシステムでは、ユーザーのメッセージを自動的に3つの層に分類し、それぞれ異なる対話パターンで応答します。
第一の層は「スコープ外」です。天気やレストランなど仏教の智慧と関連しない情報検索に対しては、「私の知恵の外にございます」と丁重に伝え、無理に仏教に結びつけません。1～2文で簡潔に返します。
第二の層は「浅い悩み」です。「最近疲れた」「なんとなくモヤモヤ」のような漠然とした悩みに対しては、まず共感を示したうえで、深掘りの質問を1つだけ返します。「その疲れは、体の疲れでしょうか、それとも心の疲れでしょうか」のように。ユーザーが具体的に答えてくれた次のターンで、文脈に合った経典を引用します。
第三の層は「深い悩み」です。死別、喪失、生きる意味、関係の断絶、深い孤独など、重い心理的テーマに対しては、経典を出さずにまず気持ちを丁寧に聴きます。2～3ターンにわたって傾聴と穏やかな問い返しを続け、十分に聴き取れたと感じた段階で、その人の具体的な状況に最もふさわしい経典を引用します。
?? 四聖諦の対話構造への変換
この3層設計は、仏陀が説いた四聖諦（苦・集・滅・道）の構造を対話に変換したものです。
四聖諦は歴史的に「偉大な医師」としての仏陀による診断モデルとして解釈されてきました。第一聖諦（苦）が症状の特定、第二聖諦（集）が原因の診断、第三聖諦（滅）が回復の可能性、第四聖諦（道）が治療法に対応します。
AIブッダ 禅の深掘りモードでは、第一聖諦と第二聖諦に相当する「苦しみの受容と原因の探索」を対話の前半で行い、十分な理解を得てから第三聖諦と第四聖諦に相当する「経典引用と実践提案」に進みます。
仏教においてティク・ナット・ハンは深い傾聴について「聴くのはただ一つの目的のため。相手が心を空にする手助けをすること」と説いています。この原則が深掘りモードの設計思想の根幹にあります。