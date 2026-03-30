仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、悩みの深さに応じてAIが対話の仕方を変える「深掘り対話モード」を導入 ── 経典を出す前に、まず聴く。四聖諦の「苦→集→滅→道」を対話構造に変換した仏教AI ──

仏教AI対話サービス「AIブッダ 禅」、悩みの深さに応じてAIが対話の仕方を変える「深掘り対話モード」を導入 ── 経典を出す前に、まず聴く。四聖諦の「苦→集→滅→道」を対話構造に変換した仏教AI ──