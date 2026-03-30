ひと匙で満たされる、新しい奈良漬の味わい方

昭和28年創業の漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、代表取締役：山田耕平）は、創業80周年を記念する新商品としてkizamiシリーズ「香味一膳」を、2026年4月8日より販売開始いたします。銀座若菜の原点である奈良漬を、現代の食卓に合わせて食べやすい味わいと形状にアップデート。忙しい日々の中でほんの少しでも良いものを楽しみたい、という時代のニーズに応え、豊かな時間を取り戻してくれるような一品を、と開発しました。

日々の食卓で楽しむ、発酵の美味しさ

「香味一膳」は、漬物専門店のこだわりをギュッとひと瓶に詰めこんだ、ちょっと贅沢なごはんのお供です。自家製みりん粕床で、5回の漬け替えを行い、数年かけてじっくりと漬け込み熟成させた奈良漬。そのこだわりの奈良漬を細かいダイス状に刻み、蓮根、生姜、しその実をアクセントに、特製醤油床でさっぱり軽やかに漬けあげています。炊き立てご飯や、玉子かけご飯にのせて。おにぎりや酢飯の具材にして、アクセントに。また、お酒とともに楽しむおつまみとして。銀座若菜の原点である奈良漬の奥ゆきのある味を活かしながらも、より食べやすくフレッシュな味わいに。一口食べるごとに、素材一つ一つの味が粒のようになって口中に広がります。時とともに培ってきた漬ける技と発酵の力。その魅力を凝縮した一品として、日々の食卓に新たな楽しみをお届けします。

商品概要

商品名： 香味一膳価格： 500円 (税込540円)内容量： 60g賞味期限： 30日 発売日： 2026年4月8日(水)販売店舗： 銀座若菜オンラインショップ、日本橋三越本店、銀座三越店、伊勢丹新宿店、大丸東京店、アトレ吉祥寺店、羽田空港、中部国際空港、工場直売店オンラインショップ： https://www.ginzawakana.com/

開発背景

本商品は、銀座若菜の原点である奈良漬の価値を見つめ直し、現代の食生活に合わせて使いやすくすることを心がけて開発しています。創業80周年を迎える銀座若菜。そのルーツは、文政11年創業、名古屋・納屋橋のたもとにあった料亭「得月楼」にあります。この料亭で提供されていた自家製のみりん奈良漬は、天下一品と評されていました。その味と技を受け継ぐ奈良漬専門店から、様々な漬物を扱う専門店へと発展してきた銀座若菜。しかし、多様な食のあふれる現代においては、奈良漬をはじめとした昔ながらの漬物を食べる機会は徐々に失われてきています。原点の味を未来に繋いでいくために、今の食卓に合う形に。より手軽に、より楽しみやすく。そんな想いで試作を重ね、完成したのがこちらの「香味一膳」です。漬ける技と発酵の漬け床、そして時が生み出す贅沢な味わいを、しみじみ楽しんで頂ける商品ができあがりました。

銀座若菜について

銀座若菜は昭和21年創業、昭和28年に銀座の地に開業した漬物専門店、今年で創業80年を迎えます。季節の浅漬や東京土産の漬物を中心に、オリジナリティあふれる創作漬物を一つ一つ手作りで製造および販売。多様な食があふれる現代の食卓にこそ活きる漬物の魅力を発信すべく、「漬ける、を新たに」のブランドコンセプトのもと、漬ける技と漬け床の文化を守りながら、伝統をアップデートするようなTOKYO TSUKEMONOを展開しています。

会社概要

会社名： 株式会社若菜本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1代表者： 山田耕平設立： 昭和31年2月28日事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売【お客様お問い合わせ先】TEL：0120-54-5611HP：https://www.ginzawakana.com/e-mail：web@wakana.co.jp