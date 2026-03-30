写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）は、本サービスの利用者数が500万人を突破したことをお知らせいたします。

本サービスは、保育園や幼稚園等で先生方が撮影した子どもたちの写真をインターネットで閲覧・購入できるプラットフォームとして、2014年4月に誕生しました。サービス開始以来、インターネットやスマートフォンの普及、社会環境の変化とともに利用者数は着実に増加し、このたび500万人を突破いたしました。

近年では、保育業界にとどまらず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団・アイドルグループ）、高齢者福祉施設など、幅広い業界での導入が進んでいます。

多様なシーンにおいて、「その瞬間の想い出を届けたい」というニーズに応えるサービスとして、多くの方にご利用いただいております。

「その場に来られなかった方にも、その瞬間の感動を届けたい」

「時間が経っても写真を通して、かけがえのない想い出を振り返ってほしい」

こうした想いから、本サービスを導入する団体様は年々増加しています。

当社は今後も、写真の展示・販売を通じて、より多くの方に感動と喜びをお届けできるよう努めるとともに、「想い出に驚きと感動を」というビジョンのもと、写真に関わるすべての人が幸せになれる社会の実現を目指してまいります。

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」

写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビル

Labo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753

導入団体数：8,900団体（2026年2月末時点）

代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一

事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口

TEL：048-919-3306

E-mail：secretary@happysmile-inc.jp