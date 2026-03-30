株式会社アクセア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田忠司、以下アクセア）は、「アクセア岡山せとうちインター店」を2026年4月2日(木)にオープンいたします。同店は岡山県で2店舗目となり、これでアクセアの店舗数は国内外あわせて145店舗目となります。

アクセア岡山せとうちインター店の特徴

「アクセア岡山せとうちインター店」は岡山ブルーライン瀬戸内インターよりすぐの立地に位置し、お車でのアクセスに優れたプロダクションセンターです。名刺や資料印刷をはじめとする各種オンデマンドプリントサービスを通じて、瀬戸内市内および周辺エリアにお住まい・お勤めのお客様の多様な印刷ニーズに迅速かつ確実にお応えいたします。◆地域密着のサポート体制店頭でのご相談はもちろん、Web入稿によるスムーズな受け渡しも可能です。国内外145店舗の充実したネットワークを活かし、瀬戸内市をはじめ、岡山市・備前市など周辺エリアにお住まい・お勤めのお客様に、高品質で迅速な印刷サービスをご提供いたします。◆法人対応いたします大量案件や全社での利用など、様々な案件を専任の営業担当がサポート。お客様がより便利にご利用いただけるよう、価格、納期、お支払いについて、提案いたします。また手続きをしていただくことで請求書払いも可能です。（後払いは当社所定の審査があり、ご希望に沿えない場合がございます。ご了承ください。）

最短即日対応も可能！名刺、チラシ、ポスターなどの幅広いプリントサービス

最短即日対応可能な印刷サービス

https://www.accea.co.jp/map/okayama_setouchi_inter.html

アクセア岡山せとうちインター店では、小ロット＆急ぎの印刷を中心としたオンデマンドプリントサービスを展開いたします。店頭での受付のほか、アクセアのWEB注文システムACCEA EXPRESS（https://ex.accea.co.jp/）をご利用いただくことで、最短3時間での仕上げも可能です。当日の店舗受け取りや当日出荷にも対応しております。

幅広いプリントサービスラインナップ

■各種印刷物チラシ印刷、ポスター印刷、名刺印刷、パンフレット印刷、資料印刷など■加工ラミネート加工、パネル加工など■販促物作成ノベルティ印刷、サイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など各種印刷から後加工まで幅広く承ります。企業向けビジネスサポートサービスやノベルティ印刷、飲食店・小売店向けのサイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など、お客様の用途・目的に合わせたご提案も可能です。お気軽に店舗へご相談ください。店舗案内ページ：https://www.accea.co.jp/map/okayama_setouchi_inter.html

お得なオープニングキャンペーン開催！

「アクセア岡山せとうちインター店」のオープンを記念いたしまして、オープニングキャンペーンを開催いたします。この機会にぜひ足をお運びください。

●セルフコピーが特別価格に！

・セルフコピー モノクロ5.5円→3.3円/面・セルフコピー カラー22円→11円/面・セルフコピー カラーA333円→22円/面※モノクロコピーの合計額が1円未満の場合は切り捨てとなります。

アクセア岡山せとうちインター店 基本情報

店舗案内ページ：https://www.accea.co.jp/map/okayama_setouchi_inter.html〒701-4232岡山県瀬戸内市邑久町北島222-1店舗受付ダイヤル:0869-24-7520営業時間：平日9:00～19:00、土日祝休みアクセス：●岡山ブルーライン瀬戸内インターより自動車で3分●JR赤穂線「大富駅」より徒歩で20分

株式会社アクセア 会社概要

商号 ：株式会社アクセア代表取締役社長：吉田 忠司本店所在地：東京都千代田区麹町2-4-11 麹町スクエアプラザ2F設立年月日：平成14年11月従業員数 ：約700名業務内容 ：システム、SNSアプリ等の開発、デジタルプリント、コワーキングスペース、フィットネスなどの運営及びシェアリングサービス資本金： 2億4,059万4,200円（資本金：1億2,629万7,100円 資本準備金：1億1,429万7,100円）ＵＲＬ：https://www.accea.co.jp/【本件に関するお問い合わせ】株式会社アクセア 担当：榎澤TEL：03-6261-3603E-mail ：enokizawa@accea.co.jp