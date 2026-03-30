東京都千代田区神保町の老舗画材店・文房堂は、2026年4月24日（金）・25日（土）の2日間、文具と画材の魅力を満喫できる特別なイベント【画材と文具の小さな商店街】を開催いたします。

このイベントでは、文房堂が厳選した多彩な文具・画材が集結！インク、マスキングテープ、ステッカーなどの個性豊かな文具から、水彩絵具や筆はもちろん、様々な種類の紙や水彩紙も取り揃え、本格的な画材を体験できます。また、画材メーカーのブースでは試し書きコーナーも設置しております。実際に商品を手に取り、色味や書き心地をその場で体験できるため、初心者からプロの方まで楽しんでいただけます。■見どころ・限定アイテムの販売やイベント限定の特典もご用意しております！・メーカー担当者と直接交流できる貴重な機会。・神保町の街歩きとともに、文具・画材の新しい魅力に出会える2日間。

■開催概要日時 ：2026年4月24日(金)10:00～18:00、4月25日(土)10:00～17:00会場 ：文房堂4階ギャラリー所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-21-1 文房堂神田店4階入場料 ：無料参加企業：クオバディス・ジャパン／クサカベ／G-Too／シール堂／ 寺西化学工業／名村大成堂／丸善美術商事／ミューズ／文房堂

イベントに関する最新情報は、特設ページ及び文房堂公式Xにて随時更新いたします。『神保町画材マーケット』特設ページhttp://www.bumpodo.co.jp/info/2026_gazaitobungu/●文房堂公式SNSX(旧：Twitter) ： https://x.com/bumpodoInstagram ： https://www.instagram.com/bumpodo/

■同時開催：蒼川わかさんの個展『神保町画材マーケット』のメインビジュアルを担当した蒼川わかさんの個展も文房堂ギャラリーカフェにて同時開催します。●蒼川わかさんサイト・SNS蒼川わかOfficial site：https://www.aokawa-waka.com/X(旧：Twitter) ：https://x.com/aokawa_wakaInstagram ：https://www.instagram.com/aokawa_waka/

【会社概要】名称 ：株式会社文房堂所在地：東京都千代田区神田神保町1-21-1創業 ：明治20年(1887年)