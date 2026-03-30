株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 田中 淳泰 以下、LIVE BOARD）は、一般社団法人 日本広告業協会（理事長 五十嵐 博・株式会社電通 会長 以下、JAAA）が選出する第61回吉田秀雄記念賞において、「OOH新共通指標策定プロジェクト」に携わった一社としてグループ賞を受賞したことをお知らせいたします。

吉田秀雄記念賞とは、JAAAの前身である日本新聞放送広告業者協会の幹事長として、日本の広告業界の近代組織化を図り､その質的向上によって今日の広告産業を築きあげた､吉田 秀雄氏（元電通･社長）の偉業と功労をたたえ、氏の業績を永く記念する為に、1964年（昭和39年）に制定されたものです。

今回、LIVE BOARDは「OOH新共通指標策定プロジェクト」に携わった一社として、一般社団法人 日本OOHメジャメント協会（JOAA）設立までの過程が日本のOOH業界全体の基盤を形づくる画期的な取り組みであることが認められ、同プロジェクトの全51名のメンバーと共にグループ賞を受賞いたしました。

LIVE BOARDは今後もJOAAの一員として、OOH広告の効果測定と指標の共通化を推進し、OOH業界のさらなる発展に寄与するために尽力してまいります。

■概要

＜受賞名＞

第61回吉田秀雄記念賞 グループ賞

＜対象＞

「OOH新共通指標策定プロジェクト」に携わった皆様

（2021年1月～2025年9月まで、活動に携わられたすべてのメンバー51名様）

＜LIVE BOARDからの受賞者＞

宮川 聡 株式会社 LIVE BOARD 取締役

※各社の受賞者に関しては、一般社団法人 日本広告業協会のプレスリリースをご参照ください。

＜贈賞理由＞

「OOH新共通指標策定プロジェクト」は、OOH媒体の広告価値を測るための業界標準メジャメントデータの確立を目的に、2021年1月に発足されました。

コロナ禍によりOOHの接触実態が大きく変化したこと、日本のOOH業界にアクチュアルベースの到達指標が存在しないこと、また多様なOOH媒体を統合する業界横断組織が未整備であったことなど、複合的な課題に正面から向き合い、その解決に取り組まれました。

プロジェクトでは、「測定すべき指標と定義の策定」「継続的かつ網羅的な計測手法の構築」「恒常的な運用体制と費用スキームの設計」という、「定義・実装・運用」の全工程にわたり丁寧で専門的な検討を重ね、関係者折衝や調整を積極的に推進されました。

その成果として、2023年4月には12社による「日本版OOHメジャメント標準化検討準備委員会」の発足を実現し、2025年9月18日には、ビデオリサーチを加えた13社で構成される「一般社団法人 日本OOHメジャメント協会（JOAA）」設立へと結実しました。

5年を超える皆様の尽力は、日本のOOH業界全体の基盤を形づくる画期的な取り組みであり、その功績は吉田秀雄記念賞グループ賞にふさわしいものです。ここに深く敬意を表し、贈賞いたします。

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※ LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を視るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。