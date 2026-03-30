イソブテン市場、石油化学用途の拡大および燃料添加剤への需要増に牽引され、2033年までに494億8,000万米ドルに達する見通し

イソブテン市場、石油化学用途の拡大および燃料添加剤への需要増に牽引され、2033年までに494億8,000万米ドルに達する見通し