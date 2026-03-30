AIビデオジェネレーター市場、CAGR31.67％で2036年に1214.7億米ドル規模へ拡大する次世代コンテンツ自動化産業
市場導入：AIビデオ生成技術が切り拓く次世代コンテンツ市場
AIビデオジェネレーター市場は、デジタルトランスフォーメーションの加速とともに急速な成長を遂げています。2026年には77.6億米ドルと評価されるこの市場は、2036年までに1214.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2036年）における年平均成長率（CAGR）は31.67％と非常に高い水準を維持すると見込まれています。この成長の背景には、AI技術によるビデオ制作の自動化、クリエイティブプロセスの効率化、そして大規模かつ迅速なコンテンツ生成ニーズの高まりがあります。特にB2B市場においては、マーケティング、教育、製造業、ITサービスなど多様な業界で活用が進んでいます。
この戦略レポートのサンプルダウンロードをリクエストする @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/ai-video-generator-market
AIビデオジェネレーター市場の成長要因とビジネス価値
AIビデオ生成ツールは、従来の動画制作におけるコストや時間の課題を大幅に削減し、企業のコンテンツ戦略に革新をもたらしています。特に日本市場では、労働力不足や業務効率化のニーズが高まる中、AIによる自動化ソリューションへの関心が急速に拡大しています。企業はこれらのツールを活用することで、広告動画、製品説明、トレーニングコンテンツを短期間で制作でき、マーケティングROIの向上を実現しています。
また、AIは視聴者データを分析し、パーソナライズされた動画コンテンツを生成する能力を持っているため、顧客エンゲージメントの向上にも寄与しています。これにより、B2B企業はより精度の高いリード獲得戦略を展開することが可能となります。
日本におけるB2B市場の活用動向と導入事例
日本のB2B企業は、AIビデオジェネレーターを活用して営業・マーケティング活動の高度化を図っています。例えば、製造業では製品デモ動画の自動生成により営業効率を向上させており、IT企業ではサービス説明やウェビナー用動画の制作を自動化することで、リードナーチャリングを強化しています。
さらに、日本市場特有の品質重視の文化においても、AIの進化により高品質な動画生成が可能となり、企業のブランド価値を損なうことなく導入が進んでいます。これにより、マーケティング部門だけでなく、人材教育や社内コミュニケーションの分野でも利用が広がっています。
技術革新がもたらす競争優位性と市場差別化
AIビデオジェネレーター市場では、自然言語処理（NLP）やコンピュータビジョン、ディープラーニングなどの先進技術が競争力の鍵となっています。これらの技術により、テキスト入力から自動的に動画を生成する機能や、多言語対応、リアルな音声合成などが実現されています。
B2B企業にとって、これらの技術を活用することは単なる効率化にとどまらず、競争優位性の確立につながります。特にグローバル展開を目指す企業にとっては、多言語コンテンツの迅速な生成が可能になる点が大きなメリットです。日本企業が海外市場へ進出する際にも、AIビデオ生成は重要な戦略ツールとなっています。
主要プレーヤー
OpenAI
Adobe
Synthesia
Pictory
DeepBrain
Runway
Lumen5
Veed.io
Descript
その他の著名な選手
全マーケットレポートへのアクセス @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/ai-video-generator-market
AIビデオジェネレーター市場は、デジタルトランスフォーメーションの加速とともに急速な成長を遂げています。2026年には77.6億米ドルと評価されるこの市場は、2036年までに1214.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2036年）における年平均成長率（CAGR）は31.67％と非常に高い水準を維持すると見込まれています。この成長の背景には、AI技術によるビデオ制作の自動化、クリエイティブプロセスの効率化、そして大規模かつ迅速なコンテンツ生成ニーズの高まりがあります。特にB2B市場においては、マーケティング、教育、製造業、ITサービスなど多様な業界で活用が進んでいます。
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AIビデオジェネレーター市場の成長要因とビジネス価値
AIビデオ生成ツールは、従来の動画制作におけるコストや時間の課題を大幅に削減し、企業のコンテンツ戦略に革新をもたらしています。特に日本市場では、労働力不足や業務効率化のニーズが高まる中、AIによる自動化ソリューションへの関心が急速に拡大しています。企業はこれらのツールを活用することで、広告動画、製品説明、トレーニングコンテンツを短期間で制作でき、マーケティングROIの向上を実現しています。
また、AIは視聴者データを分析し、パーソナライズされた動画コンテンツを生成する能力を持っているため、顧客エンゲージメントの向上にも寄与しています。これにより、B2B企業はより精度の高いリード獲得戦略を展開することが可能となります。
日本におけるB2B市場の活用動向と導入事例
日本のB2B企業は、AIビデオジェネレーターを活用して営業・マーケティング活動の高度化を図っています。例えば、製造業では製品デモ動画の自動生成により営業効率を向上させており、IT企業ではサービス説明やウェビナー用動画の制作を自動化することで、リードナーチャリングを強化しています。
さらに、日本市場特有の品質重視の文化においても、AIの進化により高品質な動画生成が可能となり、企業のブランド価値を損なうことなく導入が進んでいます。これにより、マーケティング部門だけでなく、人材教育や社内コミュニケーションの分野でも利用が広がっています。
技術革新がもたらす競争優位性と市場差別化
AIビデオジェネレーター市場では、自然言語処理（NLP）やコンピュータビジョン、ディープラーニングなどの先進技術が競争力の鍵となっています。これらの技術により、テキスト入力から自動的に動画を生成する機能や、多言語対応、リアルな音声合成などが実現されています。
B2B企業にとって、これらの技術を活用することは単なる効率化にとどまらず、競争優位性の確立につながります。特にグローバル展開を目指す企業にとっては、多言語コンテンツの迅速な生成が可能になる点が大きなメリットです。日本企業が海外市場へ進出する際にも、AIビデオ生成は重要な戦略ツールとなっています。
主要プレーヤー
OpenAI
Adobe
Synthesia
Pictory
DeepBrain
Runway
Lumen5
Veed.io
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