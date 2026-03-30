【新星BLレーベル「Re;zz」新刊第三弾！】オーク×龍族の異種族求愛物語＆教師二人の見守りモブ活BLが3月30日発売！刊行記念フェア第二弾も同時スタート！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）はBLレーベル・Re;zzコミックスの第三弾として、『偽龍の守人』（著：藤瀬とな）と『忘れた春は君隣り』（著：こみち）を2026年3月30日（月）に発売いたします。また、発売を記念した「Re;zzコミックス刊行記念フェア」第二弾も同日スタートいたします。
【新刊情報】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345424/images/bodyimage1】
(C)藤瀬とな / ヒーローズ
『偽龍の守人』
著｜藤瀬とな
出版年月日｜2026年3月30日（月）
ISBN｜978-4-86823-022-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
さまざまな種族が共存する街――
龍族のノエは、治安維持組織<ガーディア>の一員として、
「すべての種族が安心して暮らせる街を作りたい」という理想を胸に、
まだまだ種族差別が色濃く残る社会を変えていこうと奮闘していた。
とある秘密を抱えながら…
そんなある日の任務中、ノエの秘密がオーク族の幼馴染み・レオンに知られてしまって――
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345424/images/bodyimage2】
(C)こみち / ヒーローズ
『忘れた春は君隣り』
著｜こみち
出版年月日｜2026年3月30日（月）
ISBN｜978-4-86823-021-2
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
島仁海は、生涯一人で生きていく覚悟を決めたクローゼットゲイで高校の生物教師。
迎えた新年度…彼が勤める高校に、初恋の人そっくりな新入生が入学してくる。
ずっと蓋をしてきたはずの過去が思いがけず掘り起こされそうになり大混乱！
そんな彼に同僚であり後輩の暮沢徹から救いの手が差し伸べられて――。
★応援書店様では各作品限定特典のご用意もございます。詳細は以下URLよりご覧ください。
『偽龍の守人』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n119824.html
『忘れた春は君隣り』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n120068.html
【Re;zzコミックス刊行記念フェアについて】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345424/images/bodyimage3】
刊行記念フェア 第二弾小冊子
■フェア概要
期間中に対象商品を2冊以上お買い上げのお客様に、
小冊子をプレゼントいたします。
■対象期間
【第一弾】 終了
【第二弾】 2026年3月30日（月）～5月31日（日）
■フェア第二弾対象商品
(1)3月30日発売『偽龍の守人』藤瀬とな
(2)3月30日発売『忘れた春は君隣り』こみち
(3)4月30日発売『あのね、みっちゃん』すう
(4)4月30日発売『ご契約に先立ちまして』二区井
(5)好評発売中『ゆうちゃん』蜂煮
■特典内容
「もしRe;zzの作家が他のRe;zz作品に登場する二人を描いたら？」という
コラボレーションイラストを記載したB6サイズ・8ページの小冊子
■参加書店
アニメイト（一部店舗を除く）、ホーリンラブブックス、コミコミスタジオ、とらのあな、メロンブックス（一部店舗のみ）ほか ※敬称略
※詳細は各書店様のSNSや公式HPをご確認ください。
■株式会社ヒーローズについて
株式会社ヒーローズは、毎日更新のWEB漫画サイト「HERO'S Web」やキャラクターコンテンツを運営・企画・製作する出版社です。 『ULTRAMAN』『ニワトリ・ファイター』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』などのヒーロー作品が揃う「ヒーローズ」、『転がる姉弟』『ブランクスペース』など様々な人間模様を描く「ふらっとヒーローズ」、『ローゼンガーテン・サーガ』『神無き世界のカミサマ活動』など刺激たっぷりの「わいるどヒーローズ」の3レーベルを展開、ジャンルに捉われない漫画を世に発信。2024年からはBLレーベル「Re;zz」を立ち上げ、さらに多様な漫画を制作してまいります。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
【新刊情報】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345424/images/bodyimage1】
(C)藤瀬とな / ヒーローズ
『偽龍の守人』
著｜藤瀬とな
出版年月日｜2026年3月30日（月）
ISBN｜978-4-86823-022-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
さまざまな種族が共存する街――
龍族のノエは、治安維持組織<ガーディア>の一員として、
「すべての種族が安心して暮らせる街を作りたい」という理想を胸に、
まだまだ種族差別が色濃く残る社会を変えていこうと奮闘していた。
とある秘密を抱えながら…
そんなある日の任務中、ノエの秘密がオーク族の幼馴染み・レオンに知られてしまって――
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345424/images/bodyimage2】
(C)こみち / ヒーローズ
『忘れた春は君隣り』
著｜こみち
出版年月日｜2026年3月30日（月）
ISBN｜978-4-86823-021-2
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
島仁海は、生涯一人で生きていく覚悟を決めたクローゼットゲイで高校の生物教師。
迎えた新年度…彼が勤める高校に、初恋の人そっくりな新入生が入学してくる。
ずっと蓋をしてきたはずの過去が思いがけず掘り起こされそうになり大混乱！
そんな彼に同僚であり後輩の暮沢徹から救いの手が差し伸べられて――。
★応援書店様では各作品限定特典のご用意もございます。詳細は以下URLよりご覧ください。
『偽龍の守人』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n119824.html
『忘れた春は君隣り』 ⇒ https://www.re-zz.com/news/n120068.html
【Re;zzコミックス刊行記念フェアについて】
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刊行記念フェア 第二弾小冊子
■フェア概要
期間中に対象商品を2冊以上お買い上げのお客様に、
小冊子をプレゼントいたします。
■対象期間
【第一弾】 終了
【第二弾】 2026年3月30日（月）～5月31日（日）
■フェア第二弾対象商品
(1)3月30日発売『偽龍の守人』藤瀬とな
(2)3月30日発売『忘れた春は君隣り』こみち
(3)4月30日発売『あのね、みっちゃん』すう
(4)4月30日発売『ご契約に先立ちまして』二区井
(5)好評発売中『ゆうちゃん』蜂煮
■特典内容
「もしRe;zzの作家が他のRe;zz作品に登場する二人を描いたら？」という
コラボレーションイラストを記載したB6サイズ・8ページの小冊子
■参加書店
アニメイト（一部店舗を除く）、ホーリンラブブックス、コミコミスタジオ、とらのあな、メロンブックス（一部店舗のみ）ほか ※敬称略
※詳細は各書店様のSNSや公式HPをご確認ください。
■株式会社ヒーローズについて
株式会社ヒーローズは、毎日更新のWEB漫画サイト「HERO'S Web」やキャラクターコンテンツを運営・企画・製作する出版社です。 『ULTRAMAN』『ニワトリ・ファイター』『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』などのヒーロー作品が揃う「ヒーローズ」、『転がる姉弟』『ブランクスペース』など様々な人間模様を描く「ふらっとヒーローズ」、『ローゼンガーテン・サーガ』『神無き世界のカミサマ活動』など刺激たっぷりの「わいるどヒーローズ」の3レーベルを展開、ジャンルに捉われない漫画を世に発信。2024年からはBLレーベル「Re;zz」を立ち上げ、さらに多様な漫画を制作してまいります。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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