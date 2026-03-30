GT Radial（ジーティ・ラジアル）、オールシーズンタイヤ『Climate Active (クライメイト アクティブ)』を4月1日から発売開始
株式会社阿部商会（本社：東京都千代田区、代表取締役：阿部 文保）は、取扱ブランドGT Radial（ジーティ・ラジアル）より、ドライ・ウェット、急な降雪まで季節や路面状況を問わずに1年中快適に使用可能なオールシーズンタイヤ『Climate Active(クライメイト アクティブ』を4月1日から発売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345327/images/bodyimage1】
■製品特徴
1.新開発の専用コンパウンドを採用
冬季路面で必要な柔軟性を確保しながら、夏場のドライ路面でもしっかりとしたグリップ力を発揮します。
2.パフォーマンスと耐久性
軽量化された新プロファイル＆トレッドパターンにより、転がり抵抗を低減。摩耗を約10％抑制し、より長い走行距離と低燃費性能を実現しました。同時に、環境負荷の低減にも貢献します。
3.サステナブル設計＆EV対応
EV対応を示す『EV Ready』シグネチャーを備え、電動化時代にも対応するサステナブルなタイヤ設計です。
4.快適性・静粛性
最適化されたピッチ配列のV字型トレッドパターンにより、一年を通して楽しめる快適で静かな乗り心地を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345327/images/bodyimage2】
■発売情報
下記サイズラインナップで2026年4月1日より順次販売開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345327/images/bodyimage3】
■GT Radialについて
GT Radial(ジーティーラジアル)は、1951年にインドネシアにて自動車タイヤメーカーとして創業。自動車メーカーのきびしい要求に応えるため、世界5カ所の先進的リサーチ&デベロップ施設を稼働させ、600人以上のエンジニアが開発に当たっています。GTラジアルの卓越した開発能力は新車装着タイヤを供給する自動車メーカーによって認められています。現在、GTラジアルは世界8カ国に生産拠点を展開し、世界130か国に販売をしています。
日本語サイト：https://www.gtradial.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/gtradialjapan/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345327/images/bodyimage4】
■株式会社阿部商会について
阿部商会はアフターマーケットで求められる自動車用部品・用品をヨーロッパやアメリカをはじめとした世界中から輸入して販売するディストリビューターです。ビルシュタイン、スーリー、ノキアンタイヤ、ACデルコ等業界をリードする一流ブランドを数多く取り揃えています。日本全国に営業所と物流拠点を持ち、全国どこからでもスピーディな対応ができる体制を整えています。
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
YOUTUBE：https://www.youtube.com/@abeshokai1
FACEBOOK：https://www.facebook.com/Abeshokai
Instagram：https://www.instagram.com/abeshokai/?hl=ja
■リリースに関する問い合わせ先
株式会社阿部商会
TEL：0800-100-4182
東京都千代田区神田美土代町3
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
配信元企業：株式会社阿部商会
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■製品特徴
1.新開発の専用コンパウンドを採用
冬季路面で必要な柔軟性を確保しながら、夏場のドライ路面でもしっかりとしたグリップ力を発揮します。
2.パフォーマンスと耐久性
軽量化された新プロファイル＆トレッドパターンにより、転がり抵抗を低減。摩耗を約10％抑制し、より長い走行距離と低燃費性能を実現しました。同時に、環境負荷の低減にも貢献します。
3.サステナブル設計＆EV対応
EV対応を示す『EV Ready』シグネチャーを備え、電動化時代にも対応するサステナブルなタイヤ設計です。
4.快適性・静粛性
最適化されたピッチ配列のV字型トレッドパターンにより、一年を通して楽しめる快適で静かな乗り心地を提供します。
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■発売情報
下記サイズラインナップで2026年4月1日より順次販売開始します。
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■GT Radialについて
GT Radial(ジーティーラジアル)は、1951年にインドネシアにて自動車タイヤメーカーとして創業。自動車メーカーのきびしい要求に応えるため、世界5カ所の先進的リサーチ&デベロップ施設を稼働させ、600人以上のエンジニアが開発に当たっています。GTラジアルの卓越した開発能力は新車装着タイヤを供給する自動車メーカーによって認められています。現在、GTラジアルは世界8カ国に生産拠点を展開し、世界130か国に販売をしています。
日本語サイト：https://www.gtradial.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/gtradialjapan/
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■株式会社阿部商会について
阿部商会はアフターマーケットで求められる自動車用部品・用品をヨーロッパやアメリカをはじめとした世界中から輸入して販売するディストリビューターです。ビルシュタイン、スーリー、ノキアンタイヤ、ACデルコ等業界をリードする一流ブランドを数多く取り揃えています。日本全国に営業所と物流拠点を持ち、全国どこからでもスピーディな対応ができる体制を整えています。
WEBサイト：https://abeshokai.jp/
YOUTUBE：https://www.youtube.com/@abeshokai1
FACEBOOK：https://www.facebook.com/Abeshokai
Instagram：https://www.instagram.com/abeshokai/?hl=ja
■リリースに関する問い合わせ先
株式会社阿部商会
TEL：0800-100-4182
東京都千代田区神田美土代町3
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配信元企業：株式会社阿部商会
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