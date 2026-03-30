傾斜式円筒研削盤の世界市場2026年、グローバル市場規模（全自動型、半自動型）・分析レポートを発表
2026年3月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「傾斜式円筒研削盤の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、傾斜式円筒研削盤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、傾斜式円筒研削盤市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は2億2000万ドルと評価されており、2031年には3億1200万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.2%であり、着実な成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術特性
傾斜式円筒研削盤は、円筒面の精密加工に用いられる研削設備です。主に各種精密機械部品、工具、軸部品などの加工に使用されます。従来の横型外面円筒研削盤とは異なり、傾斜送り式外面円筒研削盤では作業台が角度を持った構造を採用しており、これにより加工精度、加工安定性、切削効率の向上が図られます。そのため、高精度加工が求められる製造現場において重要な設備として位置づけられています。
________________________________________
分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、需給の変化、競争環境、市場需要を左右する主要要因についても詳しく分析しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場全体を把握できる構成となっています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、傾斜式円筒研削盤市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。こうした分析を通じて、企業は設備投資、製品開発、販売戦略、地域展開に関する判断をより的確に行うことができます。
________________________________________
主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてShigiya Machinery、JTEKT Corporation、ANCA、Knuth Machine Tools、Robbi Group、Pargon Machinery、Fritz Studer AG、J.SCHNEEBERGER Maschinen、Hotman Intelligent Machine、Qiandao Machinery Manufacturingなどを取り上げています。さらに、Changyi Machine Tools、E-tech Machinery、GUAN-YU MACHINE、Paragon Machinery、Jainnher Machine、PALMARY Machineryも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。
________________________________________
市場セグメント分析
市場は種類別に全自動型と半自動型に分類されています。全自動型は高い加工効率と省人化を実現できる一方、半自動型は導入の柔軟性や運用面での適応力を持つ点が特徴です。また、用途別では精密部品、産業機器、精密機器、金型、その他に分かれています。このような細分化により、用途ごとの需要特性や成長可能性を把握しやすくなっており、企業の市場開拓や製品戦略の検討に役立つ内容となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「傾斜式円筒研削盤の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、傾斜式円筒研削盤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、傾斜式円筒研削盤市場の現状と将来見通しを総合的に分析したものです。2024年の世界市場規模は2億2000万ドルと評価されており、2031年には3億1200万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は5.2%であり、着実な成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度の現状と各国の政策対応もあわせて検討し、それらが市場の競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術特性
傾斜式円筒研削盤は、円筒面の精密加工に用いられる研削設備です。主に各種精密機械部品、工具、軸部品などの加工に使用されます。従来の横型外面円筒研削盤とは異なり、傾斜送り式外面円筒研削盤では作業台が角度を持った構造を採用しており、これにより加工精度、加工安定性、切削効率の向上が図られます。そのため、高精度加工が求められる製造現場において重要な設備として位置づけられています。
________________________________________
分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。さらに、需給の変化、競争環境、市場需要を左右する主要要因についても詳しく分析しています。対象期間は2020年から2031年であり、過去実績と将来予測の両面から市場全体を把握できる構成となっています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界全体および主要国における市場機会の規模を明らかにすること、傾斜式円筒研削盤市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を把握することにあります。こうした分析を通じて、企業は設備投資、製品開発、販売戦略、地域展開に関する判断をより的確に行うことができます。
________________________________________
主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてShigiya Machinery、JTEKT Corporation、ANCA、Knuth Machine Tools、Robbi Group、Pargon Machinery、Fritz Studer AG、J.SCHNEEBERGER Maschinen、Hotman Intelligent Machine、Qiandao Machinery Manufacturingなどを取り上げています。さらに、Changyi Machine Tools、E-tech Machinery、GUAN-YU MACHINE、Paragon Machinery、Jainnher Machine、PALMARY Machineryも主要参加企業として整理されています。これらの企業について、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な進展状況などの観点から分析しています。
________________________________________
市場セグメント分析
市場は種類別に全自動型と半自動型に分類されています。全自動型は高い加工効率と省人化を実現できる一方、半自動型は導入の柔軟性や運用面での適応力を持つ点が特徴です。また、用途別では精密部品、産業機器、精密機器、金型、その他に分かれています。このような細分化により、用途ごとの需要特性や成長可能性を把握しやすくなっており、企業の市場開拓や製品戦略の検討に役立つ内容となっています。