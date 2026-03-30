仏教AI「AIブッダ 禅」、YouTuber・インフルエンサー向け動画企画を公開 ── 「AIに人生相談してみた」で広がる、2500年の智慧 × 動画コンテンツの新しいかたち
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345494/images/bodyimage1】
登録者数不問。Forbes JAPAN掲載の仏教対話AIを、あなたの動画で体験してみませんか。体験動画の企画提案・優先サポートをクリエイターに提供開始。
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝、以下「当社」）は、仏教経典10,000偈句以上のデータベースに基づくAI対話サービス「AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）」について、YouTuber・インフルエンサーの皆さまに向けた動画企画の提案および制作支援の取り組みを開始いたします。
https://buddha.aimomentz.ai/
AIブッダ 禅は、2026年3月にLINE BotおよびiOSアプリとして提供を開始した仏教対話AIです。ユーザーが日常の悩みをテキストで送ると、法句経・般若心経・金剛経など実在する18経典から関連する偈句を検索し、経典名・章・偈番号を明記したうえで回答します。深夜帯の利用が多く「眠れない夜の相談相手」として使われている実態があり、Forbes JAPANにも掲載（2026年3月28日）されるなど注目が高まっています。
本リリースでは、このサービスとYouTube動画コンテンツの親和性に着目し、クリエイターの皆さまに向けた具体的な動画企画案と、体験動画制作時のサポート体制をご案内いたします。
?? YouTuber・インフルエンサーの皆さまへ ── 動画企画のご提案
AIブッダ 禅は、「試してみた」動画と高い相性を持つサービスです。以下に、実際の動画企画として成立しやすいテーマ案をご提案します。ジャンルやチャンネルの方向性に合わせて自由にアレンジいただけます。
【企画案1】「AIブッダに人生相談してみた」（王道の体験型）
仕事の悩み、人間関係、将来への不安など、リアルな悩みをAIブッダに相談し、返ってきた経典の言葉とその出典を紹介する構成。引用された偈句が実在するかを書籍やWebで検証する「ファクトチェック」パートを加えると、動画としての厚みが増します。
【企画案2】「深夜3時、眠れない夜にAIブッダと話してみた」（シチュエーション型）
実際に深夜帯のユーザーが多い利用実態を活かし、眠れない夜にリアルタイムで相談する様子を撮影。静かな照明、落ち着いた語り口で、普段とは違うトーンの動画が制作できます。ASMR系・ナイトルーティン系クリエイターとの相性も良いテーマです。
【企画案3】「食事の写真を送ったらブッダに説法された」（意外性・バラエティ型）
AIブッダ 禅は画像にも対応しており、食事の写真を送ると「縁起」の教えで応答し、風景写真には「無常」の教えを返します。「ラーメンの写真でブッダはどう反応するか」「推しのグッズを見せたらどうなるか」など、視聴者の興味を引く検証動画が作れます。
【企画案4】「ブッダに怒りをぶつけてみた」「ブッダにガチ恋相談してみた」（感情全開型）
怒り・失恋・孤独といった強い感情をぶつけた場合にAIがどう応答するかを検証する構成。感情を正直にぶつける動画はYouTubeにおいて高い共感を集める傾向があり、AIの応答の「意外な深さ」が視聴者の心に刺さるポイントになります。
【企画案5】「心の中を全部書き出したら、経典から一偈だけ届いた」（ジャーナリング体験型）
AIブッダ 禅の「書き出す」モード（ジャーナリング機能）を使い、心の中にあるものを自由に書き出す過程を動画にする構成。AIは書き出し中は沈黙し、「おわり」と送った時点で18経典から最もふさわしい一偈だけを届けます。その一偈が自分にとってどんな意味を持つかを語るパートが、動画のクライマックスになります。
登録者数不問。Forbes JAPAN掲載の仏教対話AIを、あなたの動画で体験してみませんか。体験動画の企画提案・優先サポートをクリエイターに提供開始。
VeritasChain株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上村十勝、以下「当社」）は、仏教経典10,000偈句以上のデータベースに基づくAI対話サービス「AIブッダ 禅（AI Buddha Zen）」について、YouTuber・インフルエンサーの皆さまに向けた動画企画の提案および制作支援の取り組みを開始いたします。
https://buddha.aimomentz.ai/
AIブッダ 禅は、2026年3月にLINE BotおよびiOSアプリとして提供を開始した仏教対話AIです。ユーザーが日常の悩みをテキストで送ると、法句経・般若心経・金剛経など実在する18経典から関連する偈句を検索し、経典名・章・偈番号を明記したうえで回答します。深夜帯の利用が多く「眠れない夜の相談相手」として使われている実態があり、Forbes JAPANにも掲載（2026年3月28日）されるなど注目が高まっています。
本リリースでは、このサービスとYouTube動画コンテンツの親和性に着目し、クリエイターの皆さまに向けた具体的な動画企画案と、体験動画制作時のサポート体制をご案内いたします。
?? YouTuber・インフルエンサーの皆さまへ ── 動画企画のご提案
AIブッダ 禅は、「試してみた」動画と高い相性を持つサービスです。以下に、実際の動画企画として成立しやすいテーマ案をご提案します。ジャンルやチャンネルの方向性に合わせて自由にアレンジいただけます。
【企画案1】「AIブッダに人生相談してみた」（王道の体験型）
仕事の悩み、人間関係、将来への不安など、リアルな悩みをAIブッダに相談し、返ってきた経典の言葉とその出典を紹介する構成。引用された偈句が実在するかを書籍やWebで検証する「ファクトチェック」パートを加えると、動画としての厚みが増します。
【企画案2】「深夜3時、眠れない夜にAIブッダと話してみた」（シチュエーション型）
実際に深夜帯のユーザーが多い利用実態を活かし、眠れない夜にリアルタイムで相談する様子を撮影。静かな照明、落ち着いた語り口で、普段とは違うトーンの動画が制作できます。ASMR系・ナイトルーティン系クリエイターとの相性も良いテーマです。
【企画案3】「食事の写真を送ったらブッダに説法された」（意外性・バラエティ型）
AIブッダ 禅は画像にも対応しており、食事の写真を送ると「縁起」の教えで応答し、風景写真には「無常」の教えを返します。「ラーメンの写真でブッダはどう反応するか」「推しのグッズを見せたらどうなるか」など、視聴者の興味を引く検証動画が作れます。
【企画案4】「ブッダに怒りをぶつけてみた」「ブッダにガチ恋相談してみた」（感情全開型）
怒り・失恋・孤独といった強い感情をぶつけた場合にAIがどう応答するかを検証する構成。感情を正直にぶつける動画はYouTubeにおいて高い共感を集める傾向があり、AIの応答の「意外な深さ」が視聴者の心に刺さるポイントになります。
【企画案5】「心の中を全部書き出したら、経典から一偈だけ届いた」（ジャーナリング体験型）
AIブッダ 禅の「書き出す」モード（ジャーナリング機能）を使い、心の中にあるものを自由に書き出す過程を動画にする構成。AIは書き出し中は沈黙し、「おわり」と送った時点で18経典から最もふさわしい一偈だけを届けます。その一偈が自分にとってどんな意味を持つかを語るパートが、動画のクライマックスになります。