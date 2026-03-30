【インドネシアの伝統美を、手のひらの中に】

インドネシアの工芸品専門店「Handicraft Indonesia in Tokyo」Instagramアカウントを開設！

東京・綾瀬でインドネシア各地の希少な手工芸品を紹介する専門店「House of Handicraft Indonesia in Tokyo」は、この度、公式Instagramアカウント（@hht_indonesia）を開設いたしました。

2025年8月のオープン以降、お客様から寄せられた「遠方からでも商品を見たい」「店舗の営業情報を知りたい」という声にお応えし、一点物の伝統工芸品の魅力をSNSで発信することで、インドネシア文化のさらなる普及を目指します。

■ Instagram開設の背景とメリット

当店で扱う製品は、インドネシアの熟練職人が一つひとつ手作業で仕上げた「世界に一つだけ」の逸品です。これまでは店頭でしか見ることができなかった希少な工芸品を、今後はInstagramを通じて、時間や場所を問わずお楽しみいただけます。

営業スケジュールの確認が容易に

展示会やイベントに伴う変則的な営業時間を随時更新。DM（ダイレクトメッセージ）での問い合わせも可能になり、来店利便性が向上します。

文化的な背景や職人のこだわりを紹介

単なる商品紹介に留まらず、インドネシア各地に伝わる技法や素材のストーリーを解説し、文化交流の場としての役割を果たします。

■ 展示・販売製品の一例

テキスタイル： 伝統的なバティック布、インドネシア産シルク、手織りのイカット

雑貨・アクセサリー： 自然素材のバッグ（アタ製品等）、繊細なシルバーアクセサリー

インテリア： 熟練の技が光る木彫り製品、伝統工芸オブジェ

■ 店舗概要

店舗名： Handicraft Indonesia in Tokyo

所在地： 東京都足立区綾瀬（詳細は公式サイト・SNSをご参照ください）

公式Instagram： https://www.instagram.com/hht_indonesia/

公式サイト： https://handicraft.group/

【関係者コメント】

「オープン以来、多くのお客様にインドネシア工芸の奥深さに触れていただきました。今回のInstagram開設により、さらに多くの方々と繋がり、日本の皆様へインドネシアの豊かな文化と職人の情熱を届けていきたいと考えております。皆様のフォローとご来店を心よりお待ちしております。」

※※下記は、メディア向けの配信のみ記載してください※※

【本件に関するお問い合わせ先】

Handicraft Indonesia in Tokyo

E-mail：promosijp@gmail.com