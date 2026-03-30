【グリオン大学/レ・ロッシュ大学】2026年4月25日（土）：ワークショップ開催のお知らせ
スイス式ホスピタリティ教育を世界4か国で提供するソメット・エデュケーションの日本事務局（所在地：東京都港区、以下グリオン／レ・ロッシュ日本事務局、運営：iaeグローバルジャパン株式会社）は、2026年4月25日（土）に海外のホスピタリティ／ホテル大学へ進学を希望する学生、社会人、保護者の方を対象に「ホスピタリティ／ホテル大学への留学説明会及びワークショップ（模擬授業）」を東京にて開催する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343915/images/bodyimage1】
ホスピタリティ学を通じて世界への第一歩を踏み出そう。
グリオン／レ・ロッシュ日本事務局は、2026年4月25日（土）に大学本部よりRegional Admission Managerを招き、ワークショップ（模擬授業）及び大学院進学セミナーを開催します。ホスピタリティ業界のリーダーを目指す中高生や、大学院進学やホスピタリティ業界での就職を目指している大学生、キャリアチェンジを検討している社会人の皆様に、世界トップクラスの教育プログラムとキャンパスライフ、キャリアについて詳しくご紹介します。
【講師】
Ms. Christina Han：グリオン大学およびレ・ロッシュ大学のRegional Admission Manager
【高校生向けワークショップ】
・日時: 2026年4月25日（土）11時～15時
・対象: ヨーロッパ／ホスピタリティ留学を検討している高校生
・内容: ホスピタリティ業界へのイントロダクション、模擬授業、プレゼンテーション、ホテルランチ
※こちらのワークショップは人数限定でございます。
昨年の様子：
「未来のホスピタリティ人材と出会う：4月開催イベントレポート」
https://www.lesroches.jp/event-april/
【大学院進学セミナー】
・セミナー日時：2026年4月25日（土）15時30分～
・個別相談日時：2026年4月25日（土）16時30分～
・対象: ヨーロッパでの大学院進学やホスピタリティ業界での就職を目指している大学生、キャリアチェンジを検討している社会人
【詳細】
・会場：SPACES 品川（品川駅徒歩約7分）
・住所：東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー 7階
・主催：グリオン大学／レ・ロッシュ大学日本事務局
【お問合せ・ご予約】
特設サイトおよびお電話で予約を受け付け中
URL：https://www.lhejapan.com/event/workshop/
TEL：050-5433-8770
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343915/images/bodyimage3】
グリオン大学とは
スイス国内に2か所（グリオン／ビュル）、イギリス（ロンドン）にキャンパスを持つ、ホスピタリティ教育、ラグジュアリービジネス教育を専門とした大学である。1962年に創設され、大学所在地はスイスであるが授業や実習はすべて英語で行われる。世界約100か国からホテル経営やホスピタリティ業界、ラグジュアリー業界でのマネージャーを目指す学生が入学。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第3位を誇り、有名ホテルの人事担当者も一目をおく大学である。（参照元：https://www.glion.jp/）
動画で見るグリオン大学：https://youtu.be/4vCtjwem8ug?si=sXhH2wPnotyjlPxO
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343915/images/bodyimage4】
レ・ロッシュ大学とは
スイス（クランモンタナ）、スペイン（マルベーリャ）とアブダビ（UAE）にキャンパスを持つホスピタリティ／ホテル教育を専門とした大学である。1954年に創立され、全てのキャンパスにおいての授業及び実習は英語で行われる。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第２位を誇る。ITやイノベーション、サステイナビリティに着目したプログラムを展開。毎年、世界各国より100社以上の多種多様な企業が学校を訪れ採用活動を行っている。大学卒業者向けのプログラムでは社会人向けのポストグラデュエートプログラムや修士号プログラム、MBAプログラムもある。（参照元：https://www.lesroches.jp/）
動画で見るレ・ロッシュ大学：https://youtu.be/Qlglp0INfX0?si=doEZ_08rWewVBt6-
配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
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ホスピタリティ学を通じて世界への第一歩を踏み出そう。
グリオン／レ・ロッシュ日本事務局は、2026年4月25日（土）に大学本部よりRegional Admission Managerを招き、ワークショップ（模擬授業）及び大学院進学セミナーを開催します。ホスピタリティ業界のリーダーを目指す中高生や、大学院進学やホスピタリティ業界での就職を目指している大学生、キャリアチェンジを検討している社会人の皆様に、世界トップクラスの教育プログラムとキャンパスライフ、キャリアについて詳しくご紹介します。
【講師】
Ms. Christina Han：グリオン大学およびレ・ロッシュ大学のRegional Admission Manager
【高校生向けワークショップ】
・日時: 2026年4月25日（土）11時～15時
・対象: ヨーロッパ／ホスピタリティ留学を検討している高校生
・内容: ホスピタリティ業界へのイントロダクション、模擬授業、プレゼンテーション、ホテルランチ
※こちらのワークショップは人数限定でございます。
昨年の様子：
「未来のホスピタリティ人材と出会う：4月開催イベントレポート」
https://www.lesroches.jp/event-april/
【大学院進学セミナー】
・セミナー日時：2026年4月25日（土）15時30分～
・個別相談日時：2026年4月25日（土）16時30分～
・対象: ヨーロッパでの大学院進学やホスピタリティ業界での就職を目指している大学生、キャリアチェンジを検討している社会人
【詳細】
・会場：SPACES 品川（品川駅徒歩約7分）
・住所：東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー 7階
・主催：グリオン大学／レ・ロッシュ大学日本事務局
【お問合せ・ご予約】
特設サイトおよびお電話で予約を受け付け中
URL：https://www.lhejapan.com/event/workshop/
TEL：050-5433-8770
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グリオン大学とは
スイス国内に2か所（グリオン／ビュル）、イギリス（ロンドン）にキャンパスを持つ、ホスピタリティ教育、ラグジュアリービジネス教育を専門とした大学である。1962年に創設され、大学所在地はスイスであるが授業や実習はすべて英語で行われる。世界約100か国からホテル経営やホスピタリティ業界、ラグジュアリー業界でのマネージャーを目指す学生が入学。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第3位を誇り、有名ホテルの人事担当者も一目をおく大学である。（参照元：https://www.glion.jp/）
動画で見るグリオン大学：https://youtu.be/4vCtjwem8ug?si=sXhH2wPnotyjlPxO
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レ・ロッシュ大学とは
スイス（クランモンタナ）、スペイン（マルベーリャ）とアブダビ（UAE）にキャンパスを持つホスピタリティ／ホテル教育を専門とした大学である。1954年に創立され、全てのキャンパスにおいての授業及び実習は英語で行われる。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第２位を誇る。ITやイノベーション、サステイナビリティに着目したプログラムを展開。毎年、世界各国より100社以上の多種多様な企業が学校を訪れ採用活動を行っている。大学卒業者向けのプログラムでは社会人向けのポストグラデュエートプログラムや修士号プログラム、MBAプログラムもある。（参照元：https://www.lesroches.jp/）
動画で見るレ・ロッシュ大学：https://youtu.be/Qlglp0INfX0?si=doEZ_08rWewVBt6-
配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
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