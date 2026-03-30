『萩本企画プレゼンツ～堀口はしのお話の会～』が2026年4月19日 (日)に新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５－４）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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3月に堀口文宏がMCとなり、はしのえみさんをゲストに迎えて開催した「堀口文宏お話の会」。なんと4月から、はしのえみさんもMCとなり「堀口はしのお話の会」として定期的に開催することになりました！「お話の会」は毎回様々なジャンルから一線で活躍する方をゲストにお迎えし、ここでしか聞けないマニアックな内容でお届けするトークイベント。4月のゲストは社会人硬式野球クラブチーム“茨城ゴールデンゴールズ”の監督を務める片岡安祐美さん！先日閉幕したWBCやいよいよ開幕、プロ野球のお話を中心に、球春到来を迎えて監督の目線から色々と深堀りしていただきます！野球大好きな皆様、必見です！

開催概要

『萩本企画プレゼンツ～堀口はしのお話の会～』開催日時：2026年4月19日 (日) 16:45開場／17:00開演会場：新宿・バティオス（東京都 新宿区 歌舞伎町 ２丁目４５－４）■出演者出演：堀口文宏・はしのえみゲスト：片岡安祐美（茨城ゴールデンゴールズ監督）■チケット料金整理番号付き自由席：3,000円（税込）