カステラビスケットフェスタ





創業より百七年。大阪・浪華の地に竈を築いた和洋菓子店。カステラを中心に菓子の製造・販売を行う株式会社長崎堂(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役会長：荒木 貴史)が、カステラのしっとり感とビスケットの香ばしい食感を掛け合わせた新感覚スイーツ「カステラビスケット」を発売いたします。販売を記念し、4月3日(金)より心斎橋本店にて「カステラビスケットフェスタ」を開催いたします。





長崎堂公式HP

▽ https://www.nagasakido.com/





2025大阪・関西万博「外食パビリオン～宴～」にて、ご好評いただいたハズレなしのガチャガチャくじを実施。

「カステラビスケット」や直営店限定商品とのお得なセットなどがもれなく当たります。

ガチャガチャをしてカステラビスケットをお持ち帰りください。





カステラビスケット単品





■企画概要

・カステラビスケット試供品進呈

期間 ： 4月3日(金)～4月5日(日)

内容 ： 店頭へお越しいただいた方へ、「カステラビスケット」試供品を進呈いたします

対象店舗： 長崎堂 心斎橋本店





・カステラビスケット ガチャガチャ

期間：4月3日(金)～4月下旬予定

※数量限定につき、予定数に達し次第終了

価格：税込1,000円





＜内容＞

A賞 カステラビスケット7個入＋クリスタルボンボン1箱

B賞 カステラビスケット7個入

C賞 カステラビスケット2個入＋カステーラ1箱(5切れ入り)

※次回使える20％OFFクーポン付き(次回ご来店時またはオンラインショップ)

※内容は予告なく変更する可能性があります





その他キャンペーンの詳細は販売員にお尋ねください。





カステラビスケットラインナップ





■商品詳細

カステラ特有のしっとりとした口あたりと、ビスケットのサクッとした食感と香ばしさ。この相反する魅力を一つに閉じ込めました。

ひとくち目にはやさしい甘みが広がり、噛み進めるごとに食感の変化とコクが感じられる味わいが特長です。

商品名 ：カステラビスケット

販売店舗：心斎橋本店、住吉店、公式オンラインショップ









■直営店取り扱い商品

商品名 ：カステラビスケット

1個 税込216円 / 2個入 税込432円 / 6個入 税込1,188円 / 7個入 税込1,458円





心斎橋本店外観





■店舗詳細

・心斎橋本店

所在地 ： 〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2－1－29

電話番号： 06-6211-0551

営業時間： 10：00～17：30

定休日 ： 火・水曜日休

アクセス： 大阪メトロ心斎橋駅 6番出口より徒歩6分

※詳しくは公式サイトよりご確認ください





公式サイト ： https://www.nagasakido.com/

オンラインショップ： https://www.nagasakido-shop.com/

Instagram ： nagasakido_official( https://www.instagram.com/nagasakido_official/ )









■長崎堂とは

長崎堂グループは、百七年を迎えた「長崎堂」ブランドの他、お客様のニーズ、時代に応じた価値観、販売戦略に基づき、「黒船」や「然花抄院」などのブランドも擁しています。

大正八年(1919年)に長崎で創業。その5年後、大正十三年(1924年)に創業者、荒木源四郎が長崎から大阪に窯を築いて以来、先人たちによって築かれた歴史と伝統、熟練の技術を受け継いで参りました。全国の量販店をはじめ駅・空港などにも展開しています。









■会社概要

商号 ：株式会社長崎堂

所在地 ：大阪市中央区心斎橋筋2丁目1－29

創業 ：1919年(大正八年)

代表者 ：代表取締役会長 荒木 貴史

事業内容：和菓子の製造・販売

※長崎堂の「崎」の字は、「タツサキ」が正式表記