2027年3月19日から開催「GREEN×EXPO 2027」まであと１年。大阪・関西万博の「大屋根リング」を再活用！

2027年３月から神奈川県横浜市で「GREEN×EXPO 2027」が開催されます。

神奈川県は、「“Vibrant INOCHI” 一人ひとりの“いのちが輝く”」をメインテーマに出展し、展示や催事を実施する予定です。

また、“Vibrant INOCHI”を来場者に分かりやすく発信するオリジナルミュージカル等のステージ出展も行います。

1 屋外庭園

神奈川県の地形を模した庭園に、約1,600本の樹木と約８万株の花苗を植え替えながら、みどり豊かで季節感のある展示を行います。中央の花壇では、県内の子どもたちが、自分たちで育てた花を植える取り組みを予定しています。

また、大阪・関西万博のシンボルであった「大屋根リング」に使用された木材を花壇やデッキで再活用します。

2 屋内展示

屋内展示では、出展のサブテーマである「共生社会の実現」「持続可能な社会づくり」「未病（ME-BYO）の改善」を分かりやすく発信するほか、県内の市町村等による短期間のスポット展示も行います。

建物は県産木材を格子状に組み、神奈川の海の柔らかな曲線を表現するとともに、壁面の足元にはミラー素材を施し、庭園の緑が溶け込むような外観とします。



提供：神奈川県

３ 高校生と連携した取組

また、県出展基本構想では多様な主体と連携した出展を掲げており、その一環として県内専門高校の生徒が、県出展エリアに設置するベンチ３種類６基を作成する「ベンチづくりプロジェクト」を実施しています。

ベンチのデザインは、デザインの教育課程がある県内専門高校から「山」、「街」、「海」をテーマとした作品を公募し、応募のあった74作品の中から、それぞれ最優秀作品を選出・決定しました。今後、これらのデザインを基に、工業高校の生徒がベンチの制作を進めていきます。

（1）山のイメージ作品

作品名「きごころ」 県立神奈川工業高校





（2）街のイメージ作品

作品名「KAMOME」 県立神奈川工業高校









（3）海のイメージ作品

作品名「WAVE」 県立神奈川工業高校





神奈川県では、より多くの方に「GREEN×EXPO 2027」を知っていただき、期待感を高めるため、開催1年前となる3月に集中的にプロモーションを実施しました。

ラゾーナ川崎プラザでは開催１年前を記念するイベントを開催しました。

当日は非常に多くの方にご参加いただき、万博への想いが書かれたメッセージもたくさん集まりました！













また、人が多く集まる主要駅や県庁舎を中心にシティドレッシングを行い、県内全域で目に留まるPRを実施しました。





川崎駅



箱根湯本駅





藤沢駅



本厚木駅





久里浜駅



県庁舎



GREEN×EXPO 2027 の概要について

2027年3月19日（金曜日）から2027年9月26日（日曜日）にかけて、神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設にて、国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）が開催されます。

1都3県で初めて開催される万博であり、「幸せを創る明日の風景」をテーマに、国内外から多くの来場者が見込まれる国際的なイベントです。

国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らし、グリーン社会の実現に向けた地球規模の課題解決に向け、これからの社会、暮らしを全員で考え、体験、共有し合うことを目指していきます。

入場チケットの情報は以下サイトをご覧ください。

https://ticket.expo2027yokohama.or.jp/（別ウィンドウで開きます）

（参考）GREEN×EXPO 2027 開催概要

名 称 ２０２７年国際園芸博覧会

正式略称 GREEN×EXPO 2027

テーマ 幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

開催期間 2027年3月19日(金曜日)から9月26日（日曜日）

開催場所 旧上瀬谷通信施設（神奈川県横浜市瀬谷区・旭区）

主 催 GREEN×EXPO協会（公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会）

公式サイト https://expo2027yokohama.or.jp/（別ウィンドウで開きます）



提供：GREEN×EXPO協会

