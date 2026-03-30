レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 電気自動車用バッテリー冷却液市場2035年に30億5100万米ドル到達へ高効率冷却技術とEV普及加速が牽引する成長戦略CAGR3.5％
電気自動車用バッテリー冷却液市場は、2025年の約21億6,290万ドルから2035年には約30億5,100万ドルへと拡大し、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.5％で推移すると予測されています。この市場は爆発的な成長ではなく、EV普及に伴う「確実で持続的な需要」に支えられる特徴を持ちます。特に車両性能や安全性に直結するバッテリー温度管理は不可欠であり、EV市場の拡大と比例して冷却液の需要が安定的に増加する構造が形成されています。
EV普及と直結するコア技術：冷却液が担う性能と安全性の要
電気自動車のバッテリーは、性能・寿命・安全性のすべてが温度管理に依存しています。冷却液は、バッテリーパック内部の温度を均一に保ち、過熱や熱暴走を防ぐ重要な役割を果たします。特に高エネルギー密度バッテリーの普及により、発熱量は増加しており、従来以上に高度な熱管理が求められています。このような背景から、単なる消耗材ではなく「車両性能を左右する機能性素材」として冷却液の重要性が再評価されている点が、本市場の本質的な価値です。
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政策主導のEVシフトが市場を押し上げる：世界各国の戦略的支援
各国政府による電動モビリティ推進政策は、市場拡大の最大のドライバーとなっています。税制優遇、購入補助金、無料充電インフラなどの施策はEV普及を加速させ、その結果としてバッテリー冷却液の需要も拡大しています。特にカーボンニュートラル政策の強化により、ゼロエミッション車への転換は不可逆的な流れとなっており、エネルギー安全保障や環境規制といったマクロ要因が市場の長期的な成長基盤を形成しています。
技術的制約が成長を左右：バッテリー材料との互換性という壁
一方で、市場は技術的な課題にも直面しています。バッテリーの化学組成はメーカーごとに異なり、冷却液との相互作用によって性能低下や寿命短縮を引き起こす可能性があります。特にインピーダンス増加や容量劣化といった問題は、車両全体の信頼性に影響を及ぼします。そのため、各種バッテリー材料に対応可能な汎用冷却液の開発は依然として難しく、研究開発投資が競争優位の鍵となっています。この点が市場参入のハードルであり、同時に差別化の機会でもあります。
主要企業のリスト：
● Arteco
● BASF
● CASTROL LIMITED.
● Exxon Mobil Corporation
● GS Caltex
● Shell plc
● Dober
● VALEO
● Veedol
● Valvoline
リチウムイオン支配の市場構造：熱管理ニーズが需要を集中させる理由
2025年時点で、リチウムイオンバッテリーセグメントが市場収益の大半を占めています。その理由は、同バッテリーがEVの主流技術であり、かつ温度変動に非常に敏感である点にあります。充放電時に発生する熱を適切に制御できなければ、性能低下や安全リスクが顕在化します。このため、冷却液は単なる補助要素ではなく、バッテリーシステムの中核的コンポーネントとして機能しています。今後もリチウムイオンの進化とともに、冷却技術の高度化が進むことは確実です。
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EV普及と直結するコア技術：冷却液が担う性能と安全性の要
電気自動車のバッテリーは、性能・寿命・安全性のすべてが温度管理に依存しています。冷却液は、バッテリーパック内部の温度を均一に保ち、過熱や熱暴走を防ぐ重要な役割を果たします。特に高エネルギー密度バッテリーの普及により、発熱量は増加しており、従来以上に高度な熱管理が求められています。このような背景から、単なる消耗材ではなく「車両性能を左右する機能性素材」として冷却液の重要性が再評価されている点が、本市場の本質的な価値です。
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政策主導のEVシフトが市場を押し上げる：世界各国の戦略的支援
各国政府による電動モビリティ推進政策は、市場拡大の最大のドライバーとなっています。税制優遇、購入補助金、無料充電インフラなどの施策はEV普及を加速させ、その結果としてバッテリー冷却液の需要も拡大しています。特にカーボンニュートラル政策の強化により、ゼロエミッション車への転換は不可逆的な流れとなっており、エネルギー安全保障や環境規制といったマクロ要因が市場の長期的な成長基盤を形成しています。
技術的制約が成長を左右：バッテリー材料との互換性という壁
一方で、市場は技術的な課題にも直面しています。バッテリーの化学組成はメーカーごとに異なり、冷却液との相互作用によって性能低下や寿命短縮を引き起こす可能性があります。特にインピーダンス増加や容量劣化といった問題は、車両全体の信頼性に影響を及ぼします。そのため、各種バッテリー材料に対応可能な汎用冷却液の開発は依然として難しく、研究開発投資が競争優位の鍵となっています。この点が市場参入のハードルであり、同時に差別化の機会でもあります。
主要企業のリスト：
● Arteco
● BASF
● CASTROL LIMITED.
● Exxon Mobil Corporation
● GS Caltex
● Shell plc
● Dober
● VALEO
● Veedol
● Valvoline
リチウムイオン支配の市場構造：熱管理ニーズが需要を集中させる理由
2025年時点で、リチウムイオンバッテリーセグメントが市場収益の大半を占めています。その理由は、同バッテリーがEVの主流技術であり、かつ温度変動に非常に敏感である点にあります。充放電時に発生する熱を適切に制御できなければ、性能低下や安全リスクが顕在化します。このため、冷却液は単なる補助要素ではなく、バッテリーシステムの中核的コンポーネントとして機能しています。今後もリチウムイオンの進化とともに、冷却技術の高度化が進むことは確実です。
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