レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 発電市場2035年に3兆4880億米ドル到達見込み CAGR7.5％で加速する電力インフラ革新と持続可能エネルギー転換
発電市場は、2025年に約1兆6,920億ドル規模に達し、2035年には約3兆4,880億ドルへと拡大する見通しです。2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）7.5％で成長するとされ、安定した需要拡大と構造転換が同時進行しています。特に、電力はすべての産業活動の基盤であるため、単なるエネルギー供給ではなく、国家競争力を左右する戦略領域としての重要性が高まっています。この市場は今後、従来型電源と再生可能エネルギーのバランス再構築を軸に、長期的な成長が期待されます。
再生可能エネルギー主導の市場構造変化
2025年時点で、非従来型／再生可能エネルギーセグメントが収益面で市場をリードしています。太陽光、風力、水力といった低炭素電源は、各国のカーボンニュートラル政策と密接に連動し、急速に導入が進んでいます。特に2050年～2070年の脱炭素目標を掲げる国々では、再生可能エネルギーの設備投資が加速し、従来型火力発電の比率低下が顕著です。この構造転換は単なる環境対応ではなく、エネルギー安全保障とコスト競争力を同時に実現する重要な戦略領域として位置づけられています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/power-generation-market
グリッドエネルギー貯蔵の台頭と電力インフラの進化
発電市場の次なる成長ドライバーとして注目されているのが、グリッドエネルギー貯蔵システムの導入です。バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）や揚水式水力発電は、再生可能エネルギーの不安定性を補完し、電力供給の信頼性を大きく向上させます。余剰電力の蓄積とピーク時の供給最適化により、電力網全体の効率性が向上し、スマートグリッド化の中核技術として位置づけられています。これにより、発電市場は単なる供給産業から「エネルギーマネジメント産業」へと進化しています。
市場成長を支える都市化・工業化の加速
世界的な人口増加と都市化の進展は、電力需要を中長期的に押し上げる主要因です。特に新興国では、住宅、商業施設、産業インフラの拡大に伴い、電力消費量が急増しています。さらに、外国直接投資（FDI）の拡大により製造業やサービス業の成長が促進され、安定した電力供給への需要が一層高まっています。都市インフラ整備、交通システム、デジタル化の進展はすべて電力に依存しており、発電市場はこれらの成長トレンドと強く連動しています。
主要企業のリスト：
● State Grid Corporation of China
● Enel
● EDF Energy
● TEPCO
● KEPCO
● Reliance Power
● Iberdrola
● NextEra Energy Inc
● American Electric Power
● China Huaneng Group Co Ltd
● China Datang Corp
● Kansai Electric Power Company
● NTPC Limited
● China Energy Investment Corporation
● Engie
高コスト構造がもたらす投資課題と市場制約
一方で、発電市場には構造的な課題も存在します。発電所の建設および運営に伴う高額な初期投資と維持コストは、市場参入の大きな障壁となっています。特に財政基盤の弱い国々では、資金調達の難しさがインフラ整備の遅れを招き、電力供給の不均衡を生んでいます。また、再生可能エネルギーや蓄電技術の導入にはさらなる資本投入が必要であり、短期的な収益性と長期的な持続可能性のバランスが重要な経営課題となっています。
再生可能エネルギー主導の市場構造変化
2025年時点で、非従来型／再生可能エネルギーセグメントが収益面で市場をリードしています。太陽光、風力、水力といった低炭素電源は、各国のカーボンニュートラル政策と密接に連動し、急速に導入が進んでいます。特に2050年～2070年の脱炭素目標を掲げる国々では、再生可能エネルギーの設備投資が加速し、従来型火力発電の比率低下が顕著です。この構造転換は単なる環境対応ではなく、エネルギー安全保障とコスト競争力を同時に実現する重要な戦略領域として位置づけられています。
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グリッドエネルギー貯蔵の台頭と電力インフラの進化
発電市場の次なる成長ドライバーとして注目されているのが、グリッドエネルギー貯蔵システムの導入です。バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）や揚水式水力発電は、再生可能エネルギーの不安定性を補完し、電力供給の信頼性を大きく向上させます。余剰電力の蓄積とピーク時の供給最適化により、電力網全体の効率性が向上し、スマートグリッド化の中核技術として位置づけられています。これにより、発電市場は単なる供給産業から「エネルギーマネジメント産業」へと進化しています。
市場成長を支える都市化・工業化の加速
世界的な人口増加と都市化の進展は、電力需要を中長期的に押し上げる主要因です。特に新興国では、住宅、商業施設、産業インフラの拡大に伴い、電力消費量が急増しています。さらに、外国直接投資（FDI）の拡大により製造業やサービス業の成長が促進され、安定した電力供給への需要が一層高まっています。都市インフラ整備、交通システム、デジタル化の進展はすべて電力に依存しており、発電市場はこれらの成長トレンドと強く連動しています。
主要企業のリスト：
● State Grid Corporation of China
● Enel
● EDF Energy
● TEPCO
● KEPCO
● Reliance Power
● Iberdrola
● NextEra Energy Inc
● American Electric Power
● China Huaneng Group Co Ltd
● China Datang Corp
● Kansai Electric Power Company
● NTPC Limited
● China Energy Investment Corporation
● Engie
高コスト構造がもたらす投資課題と市場制約
一方で、発電市場には構造的な課題も存在します。発電所の建設および運営に伴う高額な初期投資と維持コストは、市場参入の大きな障壁となっています。特に財政基盤の弱い国々では、資金調達の難しさがインフラ整備の遅れを招き、電力供給の不均衡を生んでいます。また、再生可能エネルギーや蓄電技術の導入にはさらなる資本投入が必要であり、短期的な収益性と長期的な持続可能性のバランスが重要な経営課題となっています。