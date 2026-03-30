リディアダンスアカデミー柏校にてMoeKaの新クラス開講!!
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、千葉県柏市中央のダンススタジオにて新クラス（担当：MoeKa）を3月20日よりスタートいたしました。
HP：https://re-dia.jp/blog/kashiwa-newclass-moeka/
［講師］
MoeKa
担当レッスン
■毎週金曜日（3/20スタート）
16:30-17:15 リトル
17:30-18:30 キッズ／GIRLS
18:40-19:40 キッズ＆一般／KPOP
[ プロフィール ]
ayumu imazu super star MV出演
o-menz live all in ダンサー出演
など
[ レッスン内容紹介 ]
リトル、ガールズキッズ・K-POPのキッズ&一般向けのダンスクラスを担当します！
ダンスが初めての方も踊ることの楽しさを感じられるレッスンにします！
リズム感や表現力を育て、自信につながる時間を一緒に作り可愛く踊りもかっこいい踊りも一緒に成長していきましょう！
3月は無料体験会を実施！
オープンに伴い、3月は無料体験会を実施します。
無料体験会は少人数で開講します。
・リトル(3-6歳)クラス 5人
・キッズ(小学生)クラス 10人
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/130/107?date_from=2026-03-13
新規オープンだから、初心者の方や始めるのが不安な方も安心して始められます。
ぜひこの機会に無料体験会にお越しください。
※無料体験は各クラス1回のみ受講可。
※定員に達したクラスは、受付を終了します。他の週、もしくは他のクラスをご受講ください。
『リディアダンスアカデミー柏校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー柏校
所在地：〒277-0023 千葉県柏市中央1-4-28 セントラルオーク1階4号
最寄駅：JR常磐線・東武野田線柏駅から徒歩7分
開講曜日：月・金・日
ホームページ：https://re-dia.jp/kashiwa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343872/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
HP：https://re-dia.jp/blog/kashiwa-newclass-moeka/
［講師］
MoeKa
担当レッスン
■毎週金曜日（3/20スタート）
16:30-17:15 リトル
17:30-18:30 キッズ／GIRLS
18:40-19:40 キッズ＆一般／KPOP
[ プロフィール ]
ayumu imazu super star MV出演
o-menz live all in ダンサー出演
など
[ レッスン内容紹介 ]
リトル、ガールズキッズ・K-POPのキッズ&一般向けのダンスクラスを担当します！
ダンスが初めての方も踊ることの楽しさを感じられるレッスンにします！
リズム感や表現力を育て、自信につながる時間を一緒に作り可愛く踊りもかっこいい踊りも一緒に成長していきましょう！
3月は無料体験会を実施！
オープンに伴い、3月は無料体験会を実施します。
無料体験会は少人数で開講します。
・リトル(3-6歳)クラス 5人
・キッズ(小学生)クラス 10人
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/130/107?date_from=2026-03-13
新規オープンだから、初心者の方や始めるのが不安な方も安心して始められます。
ぜひこの機会に無料体験会にお越しください。
※無料体験は各クラス1回のみ受講可。
※定員に達したクラスは、受付を終了します。他の週、もしくは他のクラスをご受講ください。
『リディアダンスアカデミー柏校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー柏校
所在地：〒277-0023 千葉県柏市中央1-4-28 セントラルオーク1階4号
最寄駅：JR常磐線・東武野田線柏駅から徒歩7分
開講曜日：月・金・日
ホームページ：https://re-dia.jp/kashiwa/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343872/images/bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約22校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市、2025年4月に神奈川県川崎市に開校。
2026年4月には、東京都港区・目黒区・世田谷区・北区、千葉県柏市、滋賀県大津市にも新設校をオープンします。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・長野県長野市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市・神奈川県川崎市にも開校しています。
2026年4月には、東京都港区・東京都目黒区・東京都世田谷区・東京都北区・千葉県柏市・滋賀県大津市に新設校をオープンします。
フランチャイズオーナー様も募集しています。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
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