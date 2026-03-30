繊維用インテリジェント起毛機の世界市場2026年、グローバル市場規模（単機能型インテリジェント起毛機、多機能型インテリジェント起毛機）・分析レポートを発表
2026年3月30日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「繊維用インテリジェント起毛機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、繊維用インテリジェント起毛機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、繊維用インテリジェント起毛機市場の現状と将来展望について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は5億3900万ドルと評価されており、2031年には7億3100万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.5%であり、安定した成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度や各国の政策変化も踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
製品概要と技術特性
繊維用インテリジェント起毛機は、生地表面の繊維を引き起こして毛羽を形成する高機能な加工装置です。従来の起毛機と異なり、自動制御システムと染色技術を統合している点が特徴です。生地の種類、厚さ、加工条件に応じて、起毛速度、圧力、工具角度などの作業条件を自動で調整し、均一で高品質な仕上がりを実現します。さらに、リアルタイムで加工状況を監視し、調整する機能により、人的操作の負担を軽減しながら生産効率と品質の向上を図ります。また、データ記録機能や遠隔診断機能を備えており、生産工程の最適化や設備保守の効率化にも寄与します。
________________________________________
分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。また、需給バランス、競争環境、需要変化の要因についても詳細に検討しています。2020年から2031年までのデータに基づき、過去動向と将来予測を体系的に提示しています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、繊維用インテリジェント起毛機市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を分析することにあります。これにより企業は、事業戦略や投資判断をより効果的に行うことが可能となります。
________________________________________
主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてSaurer、Toyota Industries、Marzoli、Andritz、Karl Mayer、Haining Textile Machinery、Zhengda Machineryなどが取り上げられています。これらの企業について、売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開、技術開発動向などの観点から分析し、市場における競争状況を明らかにしています。
________________________________________
市場セグメント分析
市場は種類別に単機能型インテリジェント起毛機、多機能型インテリジェント起毛機、その他に分類されています。多機能型は複数の加工機能を統合し、より高度な加工ニーズに対応できる点が特徴です。また用途別では家庭用繊維産業、衣料産業、医療産業、その他に分かれています。このような細分化により、用途ごとの需要特性と成長機会を把握することが可能となります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「繊維用インテリジェント起毛機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、繊維用インテリジェント起毛機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、繊維用インテリジェント起毛機市場の現状と将来展望について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は5億3900万ドルと評価されており、2031年には7億3100万ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は4.5%であり、安定した成長が見込まれています。また、本調査では米国の関税制度や各国の政策変化も踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても検討しています。
________________________________________
製品概要と技術特性
繊維用インテリジェント起毛機は、生地表面の繊維を引き起こして毛羽を形成する高機能な加工装置です。従来の起毛機と異なり、自動制御システムと染色技術を統合している点が特徴です。生地の種類、厚さ、加工条件に応じて、起毛速度、圧力、工具角度などの作業条件を自動で調整し、均一で高品質な仕上がりを実現します。さらに、リアルタイムで加工状況を監視し、調整する機能により、人的操作の負担を軽減しながら生産効率と品質の向上を図ります。また、データ記録機能や遠隔診断機能を備えており、生産工程の最適化や設備保守の効率化にも寄与します。
________________________________________
分析手法と調査範囲
本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせ、市場の構造と動向を多角的に評価しています。メーカー別、地域別、種類別、用途別に市場を細分化し、販売額、販売数量、平均販売価格の推移を整理しています。また、需給バランス、競争環境、需要変化の要因についても詳細に検討しています。2020年から2031年までのデータに基づき、過去動向と将来予測を体系的に提示しています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、繊維用インテリジェント起毛機市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別の将来成長を予測すること、さらに市場競争に影響を与える要因を分析することにあります。これにより企業は、事業戦略や投資判断をより効果的に行うことが可能となります。
________________________________________
主要企業分析
本レポートでは、主要企業としてSaurer、Toyota Industries、Marzoli、Andritz、Karl Mayer、Haining Textile Machinery、Zhengda Machineryなどが取り上げられています。これらの企業について、売上高、販売数量、価格、利益率、製品構成、地域展開、技術開発動向などの観点から分析し、市場における競争状況を明らかにしています。
________________________________________
市場セグメント分析
市場は種類別に単機能型インテリジェント起毛機、多機能型インテリジェント起毛機、その他に分類されています。多機能型は複数の加工機能を統合し、より高度な加工ニーズに対応できる点が特徴です。また用途別では家庭用繊維産業、衣料産業、医療産業、その他に分かれています。このような細分化により、用途ごとの需要特性と成長機会を把握することが可能となります。