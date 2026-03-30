車載EV充電器業界の成長シナリオ：2026年から始まる投資チャンスをデータで読む Global Reports
グローバルレポート代理店（Global Reports：東京都中央区）は、最新調査レポート「グローバル車載EV充電器市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」（YHResearch）を2026年3月30日に発行しました。
無料サンプルのご請求・レポート詳細はこちら：https://www.globalreports.jp/reports/259947/on-board-ev-charger
グローバル車載EV充電器市場の現状を体系的に整理した上で、2021年から2032年までの市場規模データと成長シナリオを用いて将来予測を行っています。製品タイプ別、用途別、地域別の多面的な分析を通じて、企業戦略立案に直結する実務的なインサイトを提供します。
市場規模
グローバル車載EV充電器市場は、2032年には約13013百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は7.4%と見込まれており、2026年の市場規模は約8472百万米ドルと推計されています。この成長は、技術革新、需要の増加、規制や産業構造の変化などの要因に支えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345483/images/bodyimage1】
車載EV充電器の定義と技術的特性
車載EV充電器とは、電気自動車（EV）またはプラグインハイブリッド車（PHEV）に搭載され、外部電源から供給される交流電力を車両のバッテリーに適した直流電力へ変換するための電力変換装置であり、車両電動化システムを構成する中核コンポーネントの一つである。一般的にオンボードチャージャー（On-Board Charger：OBC）とも呼ばれ、本装置は電力変換回路、制御ユニット、冷却機構、安全保護回路などから構成されている。交流入力を直流に変換する整流機能と、充電電流および電圧を制御する機能を有し、バッテリーの安全かつ効率的な充電を実現することが求められる。
本装置は、家庭用充電設備や公共充電ステーションなどから供給される電力を効率的に利用するために不可欠な機能を担っており、車両の航続距離性能や充電時間、電力効率に直接影響を及ぼす重要な装置である。また、電動車両の普及拡大に伴い、車載EV充電器は車載電力電子機器市場において重要な成長領域として位置付けられている。
電動車両普及の進展と市場基盤の拡大
各国における脱炭素政策および自動車の電動化推進は、車載EV充電器市場の成長を支える主要な要因となっている。自動車メーカーは電動車両のラインアップ拡充を進めており、それに伴い車載充電機器の需要も着実に増加している。
また、電動車両の販売拡大に伴い、車両1台当たりに搭載される電力電子機器の重要性は一層高まっている。車載EV充電器は、バッテリーシステムと外部電源を接続する重要な役割を担っており、車両の基本性能を支える基盤技術として市場において不可欠な存在となっている。
高効率化と小型化を軸とした技術進展
車載EV充電器の設計においては、高効率化と小型軽量化の両立が重要な技術課題となっている。車両搭載スペースの制約を考慮するとともに、電力損失の低減を図るためには、高効率な電力変換技術が不可欠である。
近年では、電力半導体技術の進展により、変換効率の向上や発熱量の低減が図られている。また、冷却設計の高度化により、安定した動作環境の確保が可能となっている。こうした技術革新は、車両全体のエネルギー効率向上を支える要素として重要な意味を持っている。
車載電力電子統合化の進展
自動車の電動化が進展する中で、車載電力電子機器の統合化が重要な開発テーマとなっている。車載EV充電器は、DC-DCコンバーターや電動駆動系制御装置との統合設計が進められており、車両全体のシステム効率を向上させる取り組みが進展している。
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グローバル車載EV充電器市場の現状を体系的に整理した上で、2021年から2032年までの市場規模データと成長シナリオを用いて将来予測を行っています。製品タイプ別、用途別、地域別の多面的な分析を通じて、企業戦略立案に直結する実務的なインサイトを提供します。
市場規模
グローバル車載EV充電器市場は、2032年には約13013百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は7.4%と見込まれており、2026年の市場規模は約8472百万米ドルと推計されています。この成長は、技術革新、需要の増加、規制や産業構造の変化などの要因に支えられています。
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車載EV充電器の定義と技術的特性
車載EV充電器とは、電気自動車（EV）またはプラグインハイブリッド車（PHEV）に搭載され、外部電源から供給される交流電力を車両のバッテリーに適した直流電力へ変換するための電力変換装置であり、車両電動化システムを構成する中核コンポーネントの一つである。一般的にオンボードチャージャー（On-Board Charger：OBC）とも呼ばれ、本装置は電力変換回路、制御ユニット、冷却機構、安全保護回路などから構成されている。交流入力を直流に変換する整流機能と、充電電流および電圧を制御する機能を有し、バッテリーの安全かつ効率的な充電を実現することが求められる。
本装置は、家庭用充電設備や公共充電ステーションなどから供給される電力を効率的に利用するために不可欠な機能を担っており、車両の航続距離性能や充電時間、電力効率に直接影響を及ぼす重要な装置である。また、電動車両の普及拡大に伴い、車載EV充電器は車載電力電子機器市場において重要な成長領域として位置付けられている。
電動車両普及の進展と市場基盤の拡大
各国における脱炭素政策および自動車の電動化推進は、車載EV充電器市場の成長を支える主要な要因となっている。自動車メーカーは電動車両のラインアップ拡充を進めており、それに伴い車載充電機器の需要も着実に増加している。
また、電動車両の販売拡大に伴い、車両1台当たりに搭載される電力電子機器の重要性は一層高まっている。車載EV充電器は、バッテリーシステムと外部電源を接続する重要な役割を担っており、車両の基本性能を支える基盤技術として市場において不可欠な存在となっている。
高効率化と小型化を軸とした技術進展
車載EV充電器の設計においては、高効率化と小型軽量化の両立が重要な技術課題となっている。車両搭載スペースの制約を考慮するとともに、電力損失の低減を図るためには、高効率な電力変換技術が不可欠である。
近年では、電力半導体技術の進展により、変換効率の向上や発熱量の低減が図られている。また、冷却設計の高度化により、安定した動作環境の確保が可能となっている。こうした技術革新は、車両全体のエネルギー効率向上を支える要素として重要な意味を持っている。
車載電力電子統合化の進展
自動車の電動化が進展する中で、車載電力電子機器の統合化が重要な開発テーマとなっている。車載EV充電器は、DC-DCコンバーターや電動駆動系制御装置との統合設計が進められており、車両全体のシステム効率を向上させる取り組みが進展している。