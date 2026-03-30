製品自動撮影装置の世界市場調査レポート:競合分析、予測2026-2032 【GlobalInfoResearch】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345482/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、最新の調査レポート「製品自動撮影装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表しました。本レポートでは、急速なデジタル化とEコマース市場の拡大を背景に注目を集める製品自動撮影装置市場について、売上、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアといった定量データを中心に、競争環境や成長戦略に関する定性的な分析も含め、包括的に提供しています。2021年から2032年までの長期予測を通じて、業界関係者の戦略的意思決定を支援します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1066605/automated-product-photography-equipment
市場の定義と背景：製品自動撮影装置とは
製品自動撮影装置とは、ロボットや専用の撮影システムを活用し、商品撮影のプロセスを自動化するソリューションです。ターンテーブル、多方向からの照明、複数台のカメラなどを統合制御することで、高品質な商品画像を短納期で効率的に制作することを可能にします。この技術は、膨大な数の商品画像を必要とするEコマース事業者にとって、業務効率化と競争力強化の鍵を握る存在として、市場の拡大が続いています。
市場分析：主要企業と地域別動向
本レポートによる市場分析では、世界の製品自動撮影装置市場において、特定の主要企業が市場をリードしていることが明らかになりました。主要プレイヤーとして、Orbitvu、Ortery、Packshot Creatorなどが挙げられ、これら上位3社で世界全体の約52%の市場シェアを占めています。この寡占的な競争構造は、技術力と製品ラインナップの充実が市場優位性を決定づける要因であることを示しています。
地域別に見ると、欧州が世界最大の市場であり、約41%のシェアを誇っています。次いで北米が約36%、アジア太平洋地域が約17% と続き、今後はアジア太平洋地域におけるEコマース市場の急成長に伴い、同地域のシェア拡大が予測されます。本レポートでは、これらの地域別動向に加え、各国の市場特性や成長要因についても詳細に分析しています。
製品別・用途別市場分類と成長セグメント
製品自動撮影装置市場は、以下のセグメントに分類され、それぞれの市場規模と成長率を詳細に分析しています。
製品タイプ別：コンパクトタイプ（Compact Type）、汎用タイプ（Common Type）
中でも、多様な商品に対応可能な汎用タイプが最大セグメントであり、市場全体の76%を占めています。これは、幅広い業種の企業が導入しやすい汎用性の高さが評価されている結果です。
用途別：ファッション商品、家具・ホーム用品、ジュエリー・反射材製品、自動車・大型機械、食品産業、日用品産業、その他
用途別では、ファッション商品撮影が最も大きなシェア（約30%） を占めています。これは、アパレルECサイトにおいて、モデル着用画像と商品単体画像の両方を高品質かつ大量に必要とする需要が大きいためです。
業界の主要な発展特徴と今後の業界前景
製品自動撮影装置市場は、今後のデジタルコマースの発展とともに、いくつかの重要な発展特徴を示しながら成長を続けると見込まれます。
第一に、AI（人工知能）との統合が進んでいます。自動撮影に加え、AIによる画像レタッチ、背景除去、動画生成機能の搭載が進み、撮影からコンテンツ制作までのワークフロー全体の自動化が加速しています。
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、最新の調査レポート「製品自動撮影装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」を発表しました。本レポートでは、急速なデジタル化とEコマース市場の拡大を背景に注目を集める製品自動撮影装置市場について、売上、販売量、価格推移、主要企業の市場シェアといった定量データを中心に、競争環境や成長戦略に関する定性的な分析も含め、包括的に提供しています。2021年から2032年までの長期予測を通じて、業界関係者の戦略的意思決定を支援します。
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市場の定義と背景：製品自動撮影装置とは
製品自動撮影装置とは、ロボットや専用の撮影システムを活用し、商品撮影のプロセスを自動化するソリューションです。ターンテーブル、多方向からの照明、複数台のカメラなどを統合制御することで、高品質な商品画像を短納期で効率的に制作することを可能にします。この技術は、膨大な数の商品画像を必要とするEコマース事業者にとって、業務効率化と競争力強化の鍵を握る存在として、市場の拡大が続いています。
市場分析：主要企業と地域別動向
本レポートによる市場分析では、世界の製品自動撮影装置市場において、特定の主要企業が市場をリードしていることが明らかになりました。主要プレイヤーとして、Orbitvu、Ortery、Packshot Creatorなどが挙げられ、これら上位3社で世界全体の約52%の市場シェアを占めています。この寡占的な競争構造は、技術力と製品ラインナップの充実が市場優位性を決定づける要因であることを示しています。
地域別に見ると、欧州が世界最大の市場であり、約41%のシェアを誇っています。次いで北米が約36%、アジア太平洋地域が約17% と続き、今後はアジア太平洋地域におけるEコマース市場の急成長に伴い、同地域のシェア拡大が予測されます。本レポートでは、これらの地域別動向に加え、各国の市場特性や成長要因についても詳細に分析しています。
製品別・用途別市場分類と成長セグメント
製品自動撮影装置市場は、以下のセグメントに分類され、それぞれの市場規模と成長率を詳細に分析しています。
製品タイプ別：コンパクトタイプ（Compact Type）、汎用タイプ（Common Type）
中でも、多様な商品に対応可能な汎用タイプが最大セグメントであり、市場全体の76%を占めています。これは、幅広い業種の企業が導入しやすい汎用性の高さが評価されている結果です。
用途別：ファッション商品、家具・ホーム用品、ジュエリー・反射材製品、自動車・大型機械、食品産業、日用品産業、その他
用途別では、ファッション商品撮影が最も大きなシェア（約30%） を占めています。これは、アパレルECサイトにおいて、モデル着用画像と商品単体画像の両方を高品質かつ大量に必要とする需要が大きいためです。
業界の主要な発展特徴と今後の業界前景
製品自動撮影装置市場は、今後のデジタルコマースの発展とともに、いくつかの重要な発展特徴を示しながら成長を続けると見込まれます。
第一に、AI（人工知能）との統合が進んでいます。自動撮影に加え、AIによる画像レタッチ、背景除去、動画生成機能の搭載が進み、撮影からコンテンツ制作までのワークフロー全体の自動化が加速しています。