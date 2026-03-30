ゼオライトローター濃縮装置調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345480/images/bodyimage1】
世界の産業界は今、カーボンニュートラルの実現と、揮発性有機化合物（VOCs）排出規制の強化という二重の課題に直面しています。とりわけ、塗装、化学、印刷、製薬など多様な製造業において、工場排ガス中の低濃度・大風量のVOCsを効率的に処理する技術は、企業の持続可能な成長とコンプライアンス遵守において最重要課題となっています。
こうした市場環境の中、Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート 「ゼオライトローター濃縮装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、高効率なVOCs濃縮技術として注目されるゼオライトローター濃縮装置市場の実態と将来展望を、最新の定量データと定性分析に基づき包括的に解明しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1024679/zeolite-rotor-concentrators
製品定義と技術的優位性
ゼオライトローター濃縮装置は、疎水性ゼオライトを吸着材として回転式ローターに組み込み、工場排ガス中のVOCsを吸着、脱着、濃縮する連続処理システムです。従来の活性炭吸着や直焚き式酸化処理と比較して、以下のような顕著な技術的優位性を有します。
高い安全性と耐久性：ゼオライトは不燃性であり、高濃度VOCs処理時の発火リスクを低減します。
連続運転と省エネルギー性：回転式構造により、吸着と再生（脱着）を連続的に行えるため、バルブ切り替えが不要で、エネルギー効率が飛躍的に向上します。
低濃度・大風量処理への適応：半導体工場、塗装ブース、印刷工場など、大風量かつ低濃度の排ガス処理において、最もコストパフォーマンスに優れたソリューションとして、グローバルな産業界で標準技術となりつつあります。
世界市場の競争構造と主要プレイヤー分析
当レポートによる詳細な市場分析の結果、ゼオライトローター濃縮装置市場は、中国市場の急速な環境規制強化と設備投資の拡大を背景に、アジア地域がグローバル市場の成長を牽引していることが明らかになりました。
特に注目すべきは、中国市場における主要プレイヤーの競争構造です。中国市場では、青島華世潔環保科技有限公司（Qingdao Huashijie Environment Technology Co.,Ltd.） と 日鉄エンジニアリング株式会社（Nichias） が卓越した市場シェアを誇り、両社で中国国内市場の 43%超 を占めています。この事実は、中国国内における国産メーカーの技術力向上と、外資系企業との協業体制が市場拡大の原動力となっていることを示しています。
その他の主要企業には、西部技研（Seibu-giken）、Munters、東洋紡（Toyobo）、SATTI、上海盛??境系統科技股份有限公司、江?中科睿柯?境工程有限公司、中康、?宝などが挙げられます。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアに加え、各社のM&A戦略、新規工場設立、アフターサービス体制など、競争優位性を決定づける経営戦略の最新動向を詳細に分析しています。
セグメント別市場分析と今後の成長予測
本レポートでは、市場を以下のセグメントに分類し、2032年までの成長予測を掲載しています。
製品タイプ別：風量処理能力に基づき、「50,000 m?/h未満」「50,000～100,000 m?/h」「100,000 m?/h超」の3区分で分析。
世界の産業界は今、カーボンニュートラルの実現と、揮発性有機化合物（VOCs）排出規制の強化という二重の課題に直面しています。とりわけ、塗装、化学、印刷、製薬など多様な製造業において、工場排ガス中の低濃度・大風量のVOCsを効率的に処理する技術は、企業の持続可能な成長とコンプライアンス遵守において最重要課題となっています。
こうした市場環境の中、Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート 「ゼオライトローター濃縮装置の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表しました。本レポートでは、高効率なVOCs濃縮技術として注目されるゼオライトローター濃縮装置市場の実態と将来展望を、最新の定量データと定性分析に基づき包括的に解明しています。
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製品定義と技術的優位性
ゼオライトローター濃縮装置は、疎水性ゼオライトを吸着材として回転式ローターに組み込み、工場排ガス中のVOCsを吸着、脱着、濃縮する連続処理システムです。従来の活性炭吸着や直焚き式酸化処理と比較して、以下のような顕著な技術的優位性を有します。
高い安全性と耐久性：ゼオライトは不燃性であり、高濃度VOCs処理時の発火リスクを低減します。
連続運転と省エネルギー性：回転式構造により、吸着と再生（脱着）を連続的に行えるため、バルブ切り替えが不要で、エネルギー効率が飛躍的に向上します。
低濃度・大風量処理への適応：半導体工場、塗装ブース、印刷工場など、大風量かつ低濃度の排ガス処理において、最もコストパフォーマンスに優れたソリューションとして、グローバルな産業界で標準技術となりつつあります。
世界市場の競争構造と主要プレイヤー分析
当レポートによる詳細な市場分析の結果、ゼオライトローター濃縮装置市場は、中国市場の急速な環境規制強化と設備投資の拡大を背景に、アジア地域がグローバル市場の成長を牽引していることが明らかになりました。
特に注目すべきは、中国市場における主要プレイヤーの競争構造です。中国市場では、青島華世潔環保科技有限公司（Qingdao Huashijie Environment Technology Co.,Ltd.） と 日鉄エンジニアリング株式会社（Nichias） が卓越した市場シェアを誇り、両社で中国国内市場の 43%超 を占めています。この事実は、中国国内における国産メーカーの技術力向上と、外資系企業との協業体制が市場拡大の原動力となっていることを示しています。
その他の主要企業には、西部技研（Seibu-giken）、Munters、東洋紡（Toyobo）、SATTI、上海盛??境系統科技股份有限公司、江?中科睿柯?境工程有限公司、中康、?宝などが挙げられます。本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアに加え、各社のM&A戦略、新規工場設立、アフターサービス体制など、競争優位性を決定づける経営戦略の最新動向を詳細に分析しています。
セグメント別市場分析と今後の成長予測
本レポートでは、市場を以下のセグメントに分類し、2032年までの成長予測を掲載しています。
製品タイプ別：風量処理能力に基づき、「50,000 m?/h未満」「50,000～100,000 m?/h」「100,000 m?/h超」の3区分で分析。