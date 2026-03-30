１年前に削除したiPhoneの写真を復元する方法
株式会社Tenorshareは、3月22日（日）、人気データ復元ソフト「UltData for iOS」をアップデートしました。今回のアップデートでは、「UltData for iOS」のスキャン精度の向上を行いました。
●UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/CzKNw
iPhoneを使っていて１年前に削除した写真を復元したい……と思うこともあるのではないでしょうか。
バックアップを用いて復元すれば、元に戻すことが可能です。
こちらの記事では１年前に削除したiPhoneの写真を復元する方法を紹介していきます。
Part1.iPhoneで削除した１年前の写真を復元する方法
方法1．iCloudのバックアップから復元する
iCloud上に保存されているバックアップから、1年前に削除した写真を復元することが可能です。手順は以下の通りになります。
1.iPhoneの「設定」を開いてください。
2.「一般」を選択します。
3.「転送またはiPhoneをリセット」をタップしてください。
4.「すべてのコンテンツと設定を消却」を選んで初期化を行ないます。
5.初期化すると、「Appとデータ」という画面が表示されます。「iCloud バックアップから復元」を選んで復元を行ってください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345043/images/bodyimage1】
以上で完了です。
方法2．iTunesのバックアップから復元する
iTunesを用いてバックアップを行なうことも可能です。ただし、iPhoneの全てのデータが復元対象になるため、大切なデータは事前に退避させておくようにしましょう。
その上で以下の手順で復元を行ってください。
1.パソコンとiPadを充電ケーブルで接続します。
2.パソコンを起動し、iTunesを立ち上げてください。
3.画面左上にあるデバイスのマークを選択します。
4.「バックアップを復元」をクリックして、復元を行えば完了です。
方法3．iCloud.comから復元する
消えた写真がiCloud.comに残っている可能性があります。確認する手順は以下の通りです。
1.iCloud.comにアクセスして、サインインしてください。
2.「写真」の項目を選択します。
3.復元したい写真を探して、右上をクリックします。「アルバムに追加」を選択して、任意のアルバムに戻してください。
以上で完了です。
Part2.【バックアップなし】iPhoneで削除した１年前の写真を復元する方法
もしバックアップなしで１年前に削除した写真を復元したい場合、データ復元ツールを使って元に戻す必要があります。
そこでおすすめなのがUltData for iOSです！iPhone、iPad向けのデータ復元ツールであり、復元率の高さが強みです。また、バックアップも含めて消えてしまった…という場合でも問題ありません。
●UltData for iOS：https://x.gd/CzKNw
使い方を以降で紹介していきます。
1．パソコンでソフトをインストール後起動し、「iOSデバイスから復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345043/images/bodyimage2】
２.スキャンして復元したいデータにチェックを入れるか、メッセージを選択して「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345043/images/bodyimage3】
３.必要なファイルにチェックを入れ、「復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345043/images/bodyimage4】
このように、たったの3ステップで簡単に復元を行えます。
●UltData for iOS 公式サイト：https://x.gd/CzKNw
iPhoneを使っていて１年前に削除した写真を復元したい……と思うこともあるのではないでしょうか。
バックアップを用いて復元すれば、元に戻すことが可能です。
こちらの記事では１年前に削除したiPhoneの写真を復元する方法を紹介していきます。
Part1.iPhoneで削除した１年前の写真を復元する方法
方法1．iCloudのバックアップから復元する
iCloud上に保存されているバックアップから、1年前に削除した写真を復元することが可能です。手順は以下の通りになります。
1.iPhoneの「設定」を開いてください。
2.「一般」を選択します。
3.「転送またはiPhoneをリセット」をタップしてください。
4.「すべてのコンテンツと設定を消却」を選んで初期化を行ないます。
5.初期化すると、「Appとデータ」という画面が表示されます。「iCloud バックアップから復元」を選んで復元を行ってください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345043/images/bodyimage1】
以上で完了です。
方法2．iTunesのバックアップから復元する
iTunesを用いてバックアップを行なうことも可能です。ただし、iPhoneの全てのデータが復元対象になるため、大切なデータは事前に退避させておくようにしましょう。
その上で以下の手順で復元を行ってください。
1.パソコンとiPadを充電ケーブルで接続します。
2.パソコンを起動し、iTunesを立ち上げてください。
3.画面左上にあるデバイスのマークを選択します。
4.「バックアップを復元」をクリックして、復元を行えば完了です。
方法3．iCloud.comから復元する
消えた写真がiCloud.comに残っている可能性があります。確認する手順は以下の通りです。
1.iCloud.comにアクセスして、サインインしてください。
2.「写真」の項目を選択します。
3.復元したい写真を探して、右上をクリックします。「アルバムに追加」を選択して、任意のアルバムに戻してください。
以上で完了です。
Part2.【バックアップなし】iPhoneで削除した１年前の写真を復元する方法
もしバックアップなしで１年前に削除した写真を復元したい場合、データ復元ツールを使って元に戻す必要があります。
そこでおすすめなのがUltData for iOSです！iPhone、iPad向けのデータ復元ツールであり、復元率の高さが強みです。また、バックアップも含めて消えてしまった…という場合でも問題ありません。
●UltData for iOS：https://x.gd/CzKNw
使い方を以降で紹介していきます。
1．パソコンでソフトをインストール後起動し、「iOSデバイスから復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345043/images/bodyimage2】
２.スキャンして復元したいデータにチェックを入れるか、メッセージを選択して「スキャン」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345043/images/bodyimage3】
３.必要なファイルにチェックを入れ、「復元」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345043/images/bodyimage4】
このように、たったの3ステップで簡単に復元を行えます。