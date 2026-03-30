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【那須ワールドモンキーパーク】開園30周年記念イベントのお知らせ
2026年4月5日 (日) 那須ワールドモンキーパーク 開園３０周年記念イベントのお知らせ
那須ワールドモンキーパークはおかげさまで、4月5日(日)に開園30周年を迎えます。
30周年を迎えるにあたって開園記念日限定イベントや、限定キャンペーンを実施します。
【U字工事 スペシャルステージ】
栃木のスターU字工事さんをお招きし、栃木名産の豪華景品が当たるじゃんけん大会や、
お二人によるスペシャルステージで30周年を盛り上げていただきます。
日時：4月5日(日) 10:00～
【近隣市町村民入園半額】
感謝の気持ちを込めて...開園記念日の4月5日(日)は、近隣市町村民の皆様は入園半額になります。
対象地域：栃木県 那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市
福島県 白河市、西郷村
【バナナ30本プレゼント】
サルといえばバナナということで、先着30名様限定でバナナをプレゼントします。
【イベント】
・吹き矢体験チャレンジ
飼育員になりきって吹き矢体験ができます。
時間：14:00～
・モンキー総選挙2026 優勝ザルの名刺をプレゼント
3月1日から3月31日に、園内で皆様からの投票を募集していたモンキー総選挙。
18種類の中から1位に選ばれたサルの名刺をプレゼントします。 ※300枚限定