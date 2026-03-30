【那須ワールドモンキーパーク】開園30周年記念イベントのお知らせ

2026年4月5日 (日) 那須ワールドモンキーパーク 開園３０周年記念イベントのお知らせ

那須ワールドモンキーパークはおかげさまで、4月5日(日)に開園30周年を迎えます。

30周年を迎えるにあたって開園記念日限定イベントや、限定キャンペーンを実施します。

【U字工事 スペシャルステージ】

栃木のスターU字工事さんをお招きし、栃木名産の豪華景品が当たるじゃんけん大会や、

お二人によるスペシャルステージで30周年を盛り上げていただきます。

日時：4月5日(日) 10:00～

【近隣市町村民入園半額】

感謝の気持ちを込めて...開園記念日の4月5日(日)は、近隣市町村民の皆様は入園半額になります。

対象地域：栃木県 那須町、那須塩原市、大田原市、矢板市

福島県 白河市、西郷村

【バナナ30本プレゼント】

サルといえばバナナということで、先着30名様限定でバナナをプレゼントします。

【イベント】

・吹き矢体験チャレンジ

飼育員になりきって吹き矢体験ができます。

時間：14:00～

・モンキー総選挙2026 優勝ザルの名刺をプレゼント

3月1日から3月31日に、園内で皆様からの投票を募集していたモンキー総選挙。

18種類の中から1位に選ばれたサルの名刺をプレゼントします。 ※300枚限定