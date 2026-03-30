株式会社ワンストーリー（本社：神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1-12、代表：山崎博之）は、韓国のゴルフボールメーカーDongbu Golf社と提携し、日本国内におけるレンジボール供給事業「Dongbu Golf Japan」を開始いたしました。本製品は、インドアゴルフ施設を中心に課題となっている「ボールの高コスト化」「耐久性不足」「納期長期化」を解決する新たな選択肢として提供されます。

【背景】近年、ゴルフ練習場およびインドアゴルフ施設では以下の課題が顕在化しています。・レンジボールの価格上昇・耐久性不足による交換頻度の増加・供給不安による長納期化当社ではこれらの課題解決のため、海外製品の調査を行う中で、インドアゴルフ先進国である韓国にて「Dongbu Golf」に着目しました。同製品は、インドア施設での使用を前提に設計されており、耐久性・打感・供給体制のバランスに優れた製品です。

【製品特徴】■高耐久設計（3ピース構造） 一般的な2ピースボールと比較し、耐久性が約30％向上 → ボール交換頻度を削減し、年間コストを抑制■コースボールに近い打感 実際のコースボールに近いフィーリングを実現 → 利用者満足度の向上■韓国インドア施設での導入実績 韓国国内のインドアゴルフ施設にて導入実績多数 → シミュレーション機器との相性も良好■安定供給（約3ヶ月納期） 計画的な発注により安定した供給が可能

【導入メリット】■コスト削減 耐久性向上により交換頻度を低減し、年間コストを圧縮■顧客満足度向上 打感の向上により継続率・利用頻度の向上が期待■運営効率向上 ボール交換・管理の手間を削減

【提供価格】インドアゴルフ施設向け 1箱（400球）：80,000円（税別・送料別）サンプルボール 20球：4,000円（税別）▼お申し込みはこちら

https://one-story.co.jp/practice-ball

【今後の展開】Dongbu Golf Japanでは、全国のインドアゴルフ施設およびゴルフ練習場への導入拡大を進めてまいります。また、シミュレーション機器メーカーとの連携や代理店ネットワークの構築を進め、安定供給体制の強化を図ります。

【会社概要】会社名：株式会社ワンストーリー代表者：山崎博之所在地：神奈川県事業内容：・ゴルフ施設コンサルティング・インドアゴルフ運営受託・レンジボール供給事業（Dongbu Golf Japan）