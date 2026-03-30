大阪梅田にある商業施設「阪急三番街」では、2026年4月1日（水）から5月6日（水・休）の期間、阪急三番街×阪急電車「阪急電車フェスティバル2026 in 阪急三番街」を開催いたします。期間中は、ミニトレイン体験やフォトスタジオをはじめ、シミュレーター体験、迫力満点の巨大ジオラマ展示など、親子で楽しめる多彩なコンテンツをお届けします。春のおでかけは、ぜひ阪急三番街へ。

詳しくはこちら→ https://www.h-sanbangai.com/hankyudensha2026/?utm_source=social&utm_medium=prtimes&utm_campaign=hankyudensha2026

毎年ご好評をいただいている本イベントは、阪急電車と阪急三番街がコラボレーションし、阪急電車の魅力を親子で楽しく体感できる企画として実施しています。今年も、春のおでかけシーズンにぴったりのコンテンツを多数ご用意し、阪急三番街館内各所でワクワクする体験をお届けします。





期間：2026年4月1日（水）～5月6日（水・休）





【オープニングイベント】

ゴールデンウィークに先駆け、4月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）は親子で楽しめるオープニングイベントを実施いたします。





(1)ミニトレイン体験

阪急電車のミニトレインが三番街に登場。親子で乗って楽しめるイベントです。

時間：10:00～17:00（最終受付16:50）

開催場所：北館B2F ステージ前

参加条件：無料（小学生以下のお子様限定）

※混雑時は整理券を配布いたします。

※保護者の方もご乗車いただけます。

※機器のトラブルが発生した場合、イベントは中止いたします。





(2)フォロー・リポストでGet！阪急三番街オリジナル手ぬぐいプレゼント

阪急三番街公式グルメインスタグラムをフォロー＆対象の投稿をリポストで、便利でかわいいオリジナル手ぬぐいをプレゼント（各日先着1,000名様）。

時間：10:00～17:00（当日分がなくなり次第終了）

場所：北館B2F 中央階段横

参加条件：無料（インスタグラムでの参加条件があります）





阪急三番街公式グルメインスタグラム：

https://www.instagram.com/hankyu_sanbangai_official/

※阪急三番街公式グルメインスタグラムのフォローとリポスト画面のご提示で参加可能

※期間中お一人様1アカウント限り

※各日の参加予定数に達し次第受付終了

※インスタグラムを使用できない端末は対象外





【事前応募制イベント（メインイベント・プレミアムチャンスイベント）】

毎年ご好評いただいているメインイベントは、事前応募制となります（小学生以下のお子さまが対象）。事前応募当選者には限定でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。また、当選者の中からさらに抽選で「プレミアムチャンスイベント」に参加いただけます。





期間：4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）





1. 応募要項

応募期間：4月1日（水）～4月14日（火）

応募条件：阪急三番街での応募期間中のお買い上げ3,000円以上（税込・合算可）のレシートで1回応募可能（お一人様何度でも応募可能）

対象：小学生以下のお子さま





2. メインイベント

(1)キッズ運転士のフォトスタジオ

阪急電車の制服を着て、阪急電車の背景幕の前で記念写真を撮影いただけます。撮影した写真は、その場でオリジナルカバーに入れてプレゼント。

場所：南館B2F トレビの広場

時間：10:00～17:00（最終受付16:30）





(2)阪急電車 チャレンジゲーム

阪急電車をテーマにした楽しいゲームに挑戦いただけます。チャレンジに成功された方には、阪急電車のマスキングテープをプレゼント。

受付場所：北館B2F ステージ前

時間：10:00～17:00（最終受付16:30）





(３)阪急電車 重ねおしスタンプラリー

阪急三番街に設置されたスタンプポイントを巡り、版画のようにスタンプを重ねることで、カラフルな1枚の作品が完成します。

受付場所：北館B2F ステージ横

時間：10:00～17:00（最終受付16:30）





３. プレミアムチャンスイベント

事前応募当選者の中から、さらに抽選で当選された方には、以下のいずれかのイベントにご参加いただけます。





(１)阪急電車 運転シミュレーター体験

本物の運転士になった気分で、阪急電車の運転シミュレーターを体験できます。

場所：北館B2F ステージ

時間：10:10～17:00





(２)切符で自分だけのキーホルダー作り

本イベント限定で用意した本物の阪急電車切符を使用し、オリジナルのキーホルダーを制作するワークショップです。

場所：北館B2F 中央階段横

時間：10:30～/7回開催





4. その他イベント

(１)阪急電車館館長 藤田雅之さんトークショー

阪急電車館館長・藤田雅之さんを迎え、「電車にまつわる話」をテーマにしたトークショーを実施します。藤田さんが語る、阪急電車の魅力と裏話をお楽しみください。

日程：4月30日（木）

時間：（1）11:00～ （2）14：00～ （3）16:00～

場所：北館B1F ふれあい広場

参加条件: 無料

※会場の混雑状況により、入場制限を行う場合がございます。





(２)阪急電車グッズが当たるワクワクカプセル

阪急三番街での当日お買い上げ3,000円（税込・合算可）のレシートご提示で、素敵な景品が当たるカプセル抽選にご参加いただけます。

期間：4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）

時間：10:00～17:00（最終受付16:50）

場所：北館1F フランフラン前

参加条件：阪急三番街での当日3,000円（税込・合算可）ごとに1回

※1回の受付につき最大5回まで参加可能

※1枚のレシートでの引換は最大5回まで

※景品の交換は不可

※各日の予定数に達し次第終了





(３)お子様ランチご注文で素敵なプレゼント

阪急三番街の店舗にて、対象メニューをご注文いただいた方に「オリジナルコースター」をプレゼント。前半と後半でコースターのデザインが変わります。

期間：

〈前半〉4月1日（水）～4月19日（日）

〈後半〉4月20日（月）～5月6日（水・休）

場所：対象の各飲食店





お子様ランチ ※一部抜粋

※店舗により営業時間が異なります。

※メニュー・コースターは無くなり次第終了です。

※ご注文時に「コースター付き」とお伝えください。お申し出がない場合、コースターは付きませんのでご注意ください。

※コースターのお渡しは1メニューにつき1つまでです。

※コースターの種類は選べません（交換不可）。





(4)阪急電車フォトストリート

館内に阪急電車のフォトスポットが登場。特別な写真やお仕事紹介の映像などを展示します。

期間：4月1日（水）～5月6日（水・休）

場所：阪急三番街館内





(5)トレイントイの巨大ジオラマ展示

大人気のトレイントイの巨大ジオラマを展示します。

期間：5月1日（金）～5月6日（水・休）

場所：北館B1F ふれあい広場

時間：10:00～17:00









阪急三番街 https://www.h-sanbangai.com/





発行元：阪急阪神ホールディングス

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