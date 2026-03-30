株式会社シイエヌエス(本社：東京都品川区、代表取締役社長：関根 政英)は、オラクルのクラウドサービス「Oracle Cloud Infrastructure(以下、OCI)」の導入支援を目的に、セキュリティ機能を強化した新サービス「U-Way Lite OCI Security Model」(以下、本サービス)を2026年3月より提供開始いたします。





U-Way Lite OCI Security Model





「U-Way Lite」シリーズは、当社設計のシンプルな構成により、短納期・低コストでクラウド環境を提供するサービスです。本サービスは、そのラインアップの一つとして、ネットワークセキュリティ対策を強化したOCI環境を提供するモデルです。









【背景】

当社は、2023年7月より、OCI環境を短納期・低コストで構築・提供する「U-Way Lite OCI Base Model」を提供してまいりました。

また、これを基盤としたサービスとして、データベースを迅速に利用可能とする「U-Way Lite OCI DB Model(BaseDBパック、MySQLパック)」を展開しております。

こうした取り組みを通じて、OCIの設計や構築などの支援をするなかで、お客様より運用面でのご相談事項、サービス使用にあたってのお問い合わせ、また昨今のセキュリティ脅威の増大による対策として、セキュリティ強化の依頼が増加してきました。

このような状況を受けて、当社は、従来のパッケージに加え、より高度なセキュリティ対策を実現する「U-Way Lite OCI Security Model」の提供を開始いたします。









【サービス内容】

「U-Way Lite OCI Security Model」は、当社標準設計を基にネットワークリソースを自動構築し、セキュリティ対策を強化したOCI環境を提供するサービスです。あらかじめセキュリティを考慮した構成をパッケージ化することで、個別設計を行うことなく、短期間かつ効率的に高セキュリティな環境を構築できる点が特長です。





本サービスは、以下の3つのパックで構成されています。





・NFWパック

Network Firewallを経由することで、OCI環境の通信に対し、URLフィルタリングやTLS/SSL検査などを設定し、監視・検査を行うことが可能です。





・FLBパック

ロードバランサを利用して、バックエンドのサーバに対してトラフィックを分散し、安定したシステム運用に寄与します。





・NSGパック

インスタンスやサービスリソースごとに特定のIPアドレスやポート番号を基にしたアクセス制御を行うことが可能です。





本サービスは、OCI環境利用の基盤となるIaaSを中心とした構成をパッケージ化した「U-Way Lite OCI Base Model」と併せてご利用いただくことで、提供後すぐにお客様の環境から、OCI環境へ接続いただけます。





U-Way Lite OCI Security Modelの特徴





【価格・構成】

「U-Way Lite OCI Security Model」の構築費用は、シンプルな価格体系にて提供いたします。

なお、本サービスは「U-Way Lite OCI Base Model」との組み合わせが前提となります。





U-Way Lite OCI Security Modelの価格





今後も、お客様の多様なニーズに対応するため、さまざまな構成パターンのパッケージやオプションの拡充を進め、OCI導入・活用のさらなる高度化を支援してまいります。









■その他、U-Way・U-Way Lite 情報

他パッケージ等、U-Way・U-Way Lite についての情報はこちらで発信しております。

https://biz.cns.co.jp/









＜株式会社シイエヌエスについて＞

クラウド・AIなどの先端技術を活用し、企業の業務効率化やDX推進を支援するITソリューションを提供しています。

代表取締役社長 関根 政英、1985年設立、東証グロース(証券コード：4076)

連結売上高 7,004百万円、連結従業員数 265名(2025年5月期)

https://www.cns.co.jp/









【本サービスに関するお問い合わせ】

株式会社シイエヌエス U-Way担当

u-way@cns.co.jp