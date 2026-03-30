一般社団法人日本大富豪連盟(代表理事：立入 勝義)は、2012年より開催してきた競技大会「天下一大富豪大会」が2026年に第十回記念大会を迎えるにあたり、2026年10月25日(日)に都内23区内(会場未定、調整中)での開催を決定しました。これに伴い、運営品質・競技環境・記録発信・オンライン施策の強化を目的として、目標金額300万円のクラウドファンディングをCAMPFIREにて2026年3月5日に開始しました。節目となる第十回を、参加者・観戦者・スポンサー・支援者の皆さまの胸が熱くなる“本物のドラマ”が生まれる大会へと進化させます。





▼クラウドファンディング・URL

https://camp-fire.jp/projects/930157/view





第十回天下一大富豪大会ポスター





■クラウドファンディング概要

プロジェクト名： 大富豪を「グローバルな競技」へ。

第十回・天下一大富豪大会 開催記念プロジェクト

目標金額 ： 300万円

実施期間 ： 3月5日～4月30日

URL ： https://camp-fire.jp/projects/930157/view

主催 ： 一般社団法人日本大富豪連盟









■「天下一大富豪大会」第十回記念大会について

「天下一大富豪大会」は、当連盟が2012年から開催してきたフラッグシップ大会です。参加者規模は現在数百名程度ですが、今後「何千人、何万人が参加できる大会」へと成長させることを長期目標として掲げています。第十回という節目にあたり、当連盟は「ただの“いつもの大会”にはしない」ことを明確にし、過去最大規模での開催を目指します。





開催日：2026年10月25日(日)

開催地：東京都内23区内(会場未定、調整中)

主催 ：一般社団法人日本大富豪連盟





▼過去の大会詳細・URL

https://daifugojapan.com/pastevents





大富豪連盟ロゴ





■大富豪連盟の「公式ルール」――公平に競える土台づくり

大富豪(大貧民)は地域ごとにルールが多様である一方、大人数でのプレイや大会運営においては「事前のルール合わせが難しい」「本当に強い人を決めづらい」といった課題がありました。

当連盟は、誰もが公平に競える土台として公式ルールの普及を推進しています。連盟公式ルールの核は、「革命・8切り・都落ち・スート縛り・スペ3返し」の五大ルールです。近年は周知が進み、大会当日のルール確認がほぼ不要なレベルまで浸透してきています。









■本プロジェクトで実現したいこと(目標300万円で推進する内容)

大富豪は、読み・駆け引き・胆力、そして一瞬の決断で勝敗が覆るゲームです。だからこそ競技の舞台では毎年必ず物語が生まれます。当連盟はこの感動をより多くの方へ届けるため、記念大会を起点に以下を推進します。





・参加枠の拡大(より多くの参加希望者が挑戦できる大会へ)

・予選会場の追加(より多地域の参加機会を創出)

・配信／記録の強化(競技としての魅力が伝わるコンテンツ整備、アーカイブ)

・会場設備の充実(進行・導線・観戦体験の向上)

・ゲスト／副賞の充実(記念回としての魅力を高める施策)





当連盟が目指すのは、仮想空間のプレイだけでは得られない「リアルの場で生まれるドラマ」を、より多くの方と共有することです。









■立ち上げ背景――参加者の声が原動力

「次もやってほしい」「もっと大きくしてほしい」「全国でやってほしい」。第1回から今日まで、参加者の皆さまの声が運営の原動力でした。全国から参加し当日の複数部に参加されるコアプレイヤーも多く、老若男女がスポットライトを浴びる舞台として大会は成長しています。小学生がファイナルに進出した事例も複数回あります。

第十回記念大会をきっかけに、新規プレイヤーも、久しぶりにカードを手に取る方も戻って来られる場所をつくるため、クラウドファンディングという形で広く支援者を募ります。





第九回大会の参加者





■現在の準備状況

・会員サイトをリニューアルし、スマホから登録情報を確認しやすい環境を整備

・初の取り組みとして、連盟公式オンラインゲームラウンジを立ち上げ

・今後、オンラインイベントを増やし、レーティング／ランキング／過去記録閲覧などの機能拡充を予定





大会当日だけでなく、年間を通じて楽しめる土台づくりを進めています。









■リターン(支援者向け返礼)について

リターンは、スポンサー企業向けメニューに加え、参加者・ファンの方にも楽しんでいただける大富豪グッズ等、幅広いラインアップを用意します。単なる支援に留まらず、「第十回の節目を一緒につくった」と実感できる体験としてお届けします。









■ご支援の使い道

支援金は第十回記念大会を「過去最大規模で、安全かつ快適に」実現するために活用します。





・会場・設備・備品(進行、掲示、受付、導線整備)

・大会運営(スタッフ体制、オペレーション強化)

・記録・発信(制作／広報、配信・記録整備)

・会員サイト／オンライン施策(イベント運用、ランキング・記録など体験拡充)

※目標金額達成状況に応じ、上記施策の実施範囲を段階的に拡大します。









■スケジュール(随時更新)

3月5日 ： クラウドファンディング開始

3月10日 ： 会員サイト ローンチ

4月末 ： クラウドファンディング終了(予定)

5月中旬 ： 大富豪倶楽部(オンラインゲームラウンジ)正式ローンチ

5月16日 ： 東海予選＠名古屋 開催

5月17日 ： 関西予選＠奈良 開催

6月 ： リターン発送開始

7月5日 ： 関東予選＠東京 開催

10月25日(日)： 第十回記念大会 開催(都内23区内、会場調整中)

10～11月 ： 最終予選会・決勝大会 開催

※上記以外に九州予選の開催が決定。北海道・東北・大阪・中国・四国予選も検討中です。









■コメント(代表理事 立入 勝義)

大富豪は、世代も職業も超えて同じテーブルで笑い合えるゲームです。そして公式ルールで競えば、勝負の場には確かに“ドラマ”が生まれます。第十回記念大会は、運営だけの挑戦ではありません。これまで支えてくださった皆さま、初めて知ってくださる皆さま、スポンサーとして背中を押してくださる皆さまとともに、「みんなで作る天下一」にしたい。どうかこの節目に、あなたの一手を貸してください。









■団体概要

団体名 ： 一般社団法人日本大富豪連盟

設立 ： 2011年(有志により発足)

代表者 ： 代表理事 立入 勝義

活動内容 ： 公式ルールの普及・啓蒙／公式ルールに基づく競技大会運営／

交流イベント開催 等

公式サイト： https://daifugojapan.com

会員サイト： https://daifugo.jp