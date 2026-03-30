ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場：4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、採用強化を目的に採用サイトを刷新し、株式会社ヘラルボニー(本社：岩手県盛岡市、代表取締役Co-CEO：松田 崇弥、松田 文登、以下 ヘラルボニー)とのコラボレーションによる新しい採用ブランドを立ち上げました。





新しい採用ブランドは、当社パーパス「はたらくをスマートに。はたらく人にスマイルを。」が目指す世界観を、「キーコンセプト」と「アート」によって表現したものです。

ヘラルボニーとのコラボレーションを通じて、アートの力で切り拓く、新しい採用コミュニケーションに挑戦しました。





採用キーコンセプトは、当社がパーパスを基軸に提供する「はたらく人を夢中に、創造的にしてくれるI T」、すなわち「スマートフル(Smart＋Heartful)IT」を表現したメッセージとして、「世界を『夢中』で染めてゆく。」というメッセージを策定しました。





主題となるアートには、ヘラルボニー契約作家・岡部 志士氏の作品「Scratch Works Yay! Yay! No.21」を起用。多様な個性が交差し、新しい価値が生まれる「夢中」を、力強く、そして色彩豊かに表現しています。





新しい採用ブランドのキーコンセプトとアート





また、新しい採用サイトでは、採用キーコンセプトを起点に、社員一人ひとりが仕事に本気で向き合うリアルな「はたらく姿」を紹介しています。

夢中になって挑戦し、創造性を発揮する社員の姿を通じて、当社パーパス「はたらくをスマートに。はたらく人にスマイルを。」を体感できるコンテンツ構成としています。





ＪＦＥシステムズ 新採用サイト





・ＪＦＥシステムズ 新採用サイト https://saiyo.jfe-systems.com/









併せて、採用ノベルティ(紙袋・ノート)にもヘラルボニーのアートを採用し、採用ブランドの世界観をリアルな接点へと広げています。

当社の想いとパーパスの世界観を体感できる新しい採用サイトを、ぜひご覧ください。





採用ノベルティ(紙袋・ノート)





CONCEPT VISUAL

岡部 志士 「Scratch Works Yay! Yay! No.21」





作家：岡部 志士氏





【岡部 志士】

希望の園(三重県)

1994年生まれ。自閉症。まつさかチャレンジドプレイス希望の園在籍。クレヨンを塗って面を創り、色を消すようにニードルで削ってできたクレヨンのカスを集めて、粘土のようにして遊びながら作品を創る。最近ではボードやキャンバスに、クレヨンにポスターカラーを加え着色した面をニードルで削るといったように、制作方法にも幅がでてきている。実はその削りカスを集めてできたかたまり(本人はコロイチと呼んでいる)こそが本人にとって本当の作品であり、結果としてできた絵画はただの削り残したカスであり興味はない。









【株式会社ヘラルボニーについて】

「異彩を、放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。





会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38(本社)、

〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5-16 銀冨ビル3F受付(東京拠点)

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com/

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめ、さまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。

「はたらくをスマートに。はたらくひとにスマイルを。」をパーパスに掲げ、IT 技術の提供を通して、想いをかたちにする喜びを広げます。