エンターテインメントマーケティング株式会社(所在地：神奈川県横須賀市)は、自動車用塗料を使って、ホンダ「ステップワゴン」の実車のカラーを再現したスマートフォンケースをホンダオフィシャルライセンス商品として発売しました。

ステップワゴンの商品は、以前より多くのご要望をいただいていたことがあり、対応をさせていただきました。また、歴代のロゴデザインをラインナップし、旧ロゴに関心のある方にも対応いたしました。iPhone、Android各機種に対応しております。

市販のほとんどのスマートフォンケースでは実現ができない、パールやメタリックカラーも実車と同じく再現しております。





STEPWGNカラーのスマホケース、カラーラインナップ

歴代ロゴを用意

ソニックグレー・パール イメージ

プラチナホワイト・パール イメージ

プレミアムクリスタルガーネット イメージ





◆muomou SHOP ホンダ スマホケース

https://muo-mou.com/honda









■商品企画背景

市販のほとんどのスマホケースは、印刷して着色されたものですが、当スマホケースは、塗料をスプレー塗装しており、色の存在感、鮮やかさは、印刷されたケースと比較にならないです。高価な自動車用塗料を使い、ハンドメイドで一つ一つ多くの工程を経て仕上げたスマホケースです。

ゴム質感や電子機器感が強くなりがちなスマホケースとは異なり、“色”が前面に感じられるファションアクセサリーとして機能するアイテムを目指しております。

強靭な耐候性、防汚性を持つ自動車用の塗料とコーティング剤を使用しており、商品の特性を最大限に活かすために、実際に車のカラーを再現したスマートフォンケースを考え、商品化した背景がございます。









■商品の特徴

＜自動車用塗料を使用して実車のボディカラーを再現＞

自動車用の塗料とコーティング剤を使用しており、色や質感が実車と同じスマートフォンケースです。一般的なスマートフォンケースと異なり、CMYKのインクで印刷するのではなく、実車のカラー番号を元に自動車用塗料を調色しリアルな色を再現しております。印刷インクでは実現できない、鮮やかさと深みのある色を持つスマホケースです。また、市販の多くのスマートフォンケースでは実現できない、自動車らしい細かく設計されたパールやメタリック色をスマートフォンケースで再現しました。





＜強靭な耐候性と防汚性＞

自動車の塗料は、真夏の直射日光や紫外線に常に触れていても変色しにくい耐候性があります。またコーティング剤は、走行中の車に砂、泥、石、アスファルトなどが当たっても表面品質を保つ防汚性があります。これらの性能をそのままスマートフォンケースで実現しています。





＜iPhoneだけでなく、Xperia、Pixel、AQUOSなどAndroid各機種にも対応＞

iPhoneとAndroidの国内の利用比率は半々ですが、Androidは機種が多く、各機種の流通数は少なく、対面販売では販売効率が悪いこともあり、一般小売店で販売されるスマートフォンケースのほとんどはiPhone用のみの場合が多いことがあります。今商品は、iPhoneだけでなく、Android各機種にも対応し、Androidユーザにもご利用いただける商品となっております。









■商品仕様

価格 ： 5,995円(税込)

サイズ ： iPhone、Android各機種

素材 ： ポリカーボネイト

販売場所： 当社販売サイト「muomou SHOP」

URL ： https://muo-mou.com/honda

カーディーラーでの販売も検討しております。





＜STEPWGNカラー＞

プラチナホワイト・パール(NH883P)

クリスタルブラック・パール(NH731P)

メテオロイドグレー・メタリック(NH904M)

シーベットブルー・パール(B645P)

ミッドナイトブルービーム・メタリック(B610M)

ソニックグレー・パール(NH877P)

フィヨルドミスト・パール(BG68P)

プレミアムクリスタルガーネット・メタリック(R578M)

トワイライトミストブラック・パール(PB93P)

スーパープラチナグレー・メタリック(NH905M)









■会社概要

商号 ：エンターテインメントマーケティング株式会社

代表者 ：代表取締役 加藤 久佳

所在地 ：〒239-0847 神奈川県横須賀市光の丘8-3 YRPベンチャー棟 102

設立 ：2020年2月

事業内容：スマートフォンケースなどの雑貨商品の製造、販売。WEBサービスの運営





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

エンターテインメントマーケティング株式会社

MAIL： support@muo-mou.com