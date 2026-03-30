一般財団法人民主音楽協会（MIN-ON）は、イタリア音楽界が誇る才能が集結した至高のボーカル・グループ「THE SUPER 4」の初来日ツアー、『THE SUPER 4 ジャパン・ツアー2026 ～カンツォーネから世界の名曲まで～』を本年5月に中部・関西・中国地方にて開催いたします。

■ 「Xファクター」が生んだ世界的熱狂と、ナポリの魂

2020年、人気リアリティー・オーディション番組『Xファクター（ルーマニア版）』に出演した彼らは、名曲「カルーゾ」を披露。その魂を揺さぶる圧倒的なハーモニーに審査員は涙を流し、会場全体がスタンディング・オベーションに包まれました。この瞬間の映像はYouTubeで瞬く間に拡散され、2,500万回近い再生回数を記録するなど、世界中に熱狂的なファンを生み出しています。メンバーの4人（サッバ、フランチェスコ・ボッチャ、グレッグ・レガ、アウレリオ・フィエロ・ジュニア）は、それぞれが長年第一線で活躍してきた実力派のソロ歌手です。特筆すべきは、メンバー全員がカンツォーネの聖地「ナポリ」の出身であること。南部の情熱的な魂を共有する彼らだからこそ表現できる、唯一無二の緻密で美しいハーモニーをお届けします。

公 演 概 要

【公演名称】 THE SUPER 4 ジャパン・ツアー2026 ～カンツォーネから世界の名曲まで～【主 催】 一般財団法人民主音楽協会(MIN-ON)【後 援】 イタリア大使館、ENITイタリア政府観光局【日 程】 2026年5月12日（火）～5月24日（日）【公演回数】 全国8都市（8会場）【料 金】 \6,500ほか

プロフィル

THE SUPER 4（ザ・スーパー・フォー）

• 【左上】SABBA（サッバ）

イタリア主要民放局の音楽番組『The Winner Is (2017)』優勝者。温かく力強い声を持つ洗練されたシンガー・ソングライター。

• 【右上】FRANCESCO BOCCIA（フランチェスコ・ボッチャ）

世界的人気ユニット「イル・ヴォーロ」がサンレモ音楽祭で優勝を飾った名曲『Grande Amore（グランデ・アモーレ）』の作者としても知られる。

• 【左下】GREG REGA（グレッグ・レガ）

2019年、音楽番組『オール・トゥギャザー・ナウ』で優勝。類いまれなパーソナリティーと圧倒的な音域の広さを誇る。

• 【右下】AURELIO FIERRO Jr（アウレリオ・フィエロ・ジュニア）

巨匠アウレリオ・フィエロの孫。2017年の民音公演「魅惑のカンツォーネ」でも深い感動を呼んだ実力派。

公演スケジュール

2026年3月現在※諸般の事情により、日程・会場等が変更になる場合がございます。特設サイト：https://www.min-on.or.jp/special/2026/super4/

https://www.min-on.or.jp/special/2026/super4/