全国で注文住宅ブランドを展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、タイル施工体制強化の一環として育成を進めてきたベトナム人特定技能生の第二期生が、2026年4月よりクレバリーホームの施工現場に合流予定であることをお知らせいたします。第二期生はこれまで、親会社・株式会社新昭和の施工物件において実際の現場で施工経験を積み、クレバリーホーム独自のタイル施工基準を踏まえた技術を習得してきました。すでに実務レベルでの施工に従事しており、4月以降はクレバリーホームの全国加盟店現場にて順次稼働を開始する予定です。これにより、すでに稼働している第一期生と合わせ、タイル施工体制は従来の1チームから2チーム編成へと拡充されます。各チームが全国の現場に対応することで、以下の効果が期待されます。・複数現場での同時施工による対応力の向上・工期の安定化および施工効率の向上・品質基準を維持した均一な施工体制の確立特にタイル外壁施工は高い専門性を要する工程であり、実務経験を積んだ人材を段階的に現場投入することで、施工品質と供給体制の両立を図ります。今回の第二期生の合流により、将来的な3チーム体制も視野に入れた持続的な施工体制の構築が進みます。クレバリーホームでは今後も、タイル外壁を標準とする住宅ブランドとして、施工品質を支える人材育成と体制整備を推進し、全国の加盟店への安定した施工供給体制の確立に取り組んでまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0439-50-3371資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/