ＡＢＣ少額短期保険株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大石雅矢）は、4月1日(水)より「捜索・救助費用保険 山岳団体プラン」の募集を開始します。「捜索・救助費用保険 山岳団体プラン」は、正式保険名称「捜索・救助費用保険」に「一括保険証券等の交付に関する特約」を付加したものです。5人以上の山岳団体・サークルであれば、代表者を保険契約者として、会員分の「捜索・救助費用保険」契約をまとめてお申込みいただくことができます。

「捜索・救助費用保険 山岳団体プラン」の特長

① 一次救助、二次捜索を含めて捜索・救助活動にかかる費用を１人につき最大300万円まで全額補償② 捜索・救助費用が発生しない場合でも、ご家族の駆けつけ費や治療費として1人につき一律5万円をお支払い③ 5人以上の山岳団体であれば、代表者が保険契約者として一括で申込みが可能④ 年払保険料は5～9人の被保険者での契約は3,500円/人、10人以上の被保険者での契約は3,200円/人⑤ 代表者（保険契約者）に一括保険証券と被保険者名簿を交付するため、個別の契約内容を一覧で管理できるほか、各種手続きをまとめて行えるので、代表者の負担が軽減。⑥ 無雪期登山だけでなく、アルパインクライミング、ロッククライミング、雪山登山、バックカントリースキー、トレイルランニングなどのさまざまな国内アクティビティが補償対象 ※海難は対象外⑦ 地震や噴火などの天変地異による遭難も補償対象⑧ 病気（体調不良）・疲労を含め遭難原因問わず補償商品の詳細及び申込みについては、「捜索・救助費用保険 山岳団体プラン」特設ページをご覧ください。

山岳団体を脱会・退会したら個人プランへの変更が可能

https://www.abc-rq.com/group-plan

卒業等の事情で山岳団体を脱退・退会する際は、保険契約者を変更し個人プラン（レスキュー費用保険、山と溪谷の登山保険）に切替えて補償を継続することができます。※ 通信物の電子交付や保険料をクレジットカードでお払込みいただくことにご了承くださいましたら、年払保険料を3,300円に抑えた「山と溪谷の登山保険」に切替えることが可能です。※ 「レスキュー費用保険」の年払保険料は4,000円です。※ 「レスキュー費用保険」 は、特約を付加しない「捜索・救助費用保険」です。「山と溪谷の登山保険」は、「捜索・救助費用保険」に「通信物の電子交付および保険料のクレジットカード払込みに関する特約」を付加したものです。

※この記事では、保険商品の概要を説明しています。詳細につきましては、「捜索・救助費用保険 山岳団体プラン」特設ページに掲載する「重要事項説明書」および「普通保険約款・特約条項」をご確認ください。C-2603-0010

【ＡＢＣ少額短期保険株式会社】https://www.abc-rq.com〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目1番先登録番号：関東財務局長(少額短期保険) 第28号保険に関する電話問合せ：カスタマーセンター0120-970-510(平日10時～18時)

ABC Cooking Studioから生まれた少額短期保険業者として、創業来女性向け医療保険を引受けてきました。妊活女性向け医療保険『ＡＢＣおかあさん保険 妊活はじめたら入る保険（無配当女性ケア給付付医療保険2024）』では、一般的な医療保険では保障されない自然分娩にともなう入院も保障するといった独創的な保障内容を提供しています。2021年に日本費用補償少額短期保険株式会社と合併したことで、登山保険『レスキュー費用保険（捜索・救助費用保険）』の取扱いを引継ぎ、現在は、医療保険と費用保険を引受けるニーズ特化型の少額短期保険業を展開しています。以上

【本件に関するお問合せ先】ＡＢＣ少額短期保険株式会社 担当：山中〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目１番先TEL： 0120-970-510 E-mail: info@abc-hoken.co.jp