「“キレイ”の力で、笑顔を広げる。」をパーパスに掲げ、化粧品の製造販売・健康食品の販売業を行う、株式会社ナガセビューティケァ（本社：東京都中央区／代表取締役社長：鳥江 孝治）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選出する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に7年連続で認定されました。「健康経営優良法人」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している企業を認定・顕彰する制度です。社員の健康増進に向けた取り組みとして、今年度は糖化測定・毛細血管チェックなど身体の状態を可視化する健康施策、及び2025年秋には初の企業対抗ウォーキングラリーなど、楽しみながら参加できる健康施策を通じて、社員の健康意識向上と社内コミュニケーションの活性化を図りました。その結果、今年度の「従業員への浸透率」が偏差値63.5ポイント※となり、全国トップクラスの水準を達成しました。※令和7年度 健康経営度調査フィードバックシート「従業員への浸透」より

ナガセビューティケァの主な健康経営施策

健康経営施策① 初の「企業対抗ウォーキングラリー」イベントを実施

当社は社員の健康増進を目的に、2018年から全社員とその家族、取引先も参加できるウォーキングラリーイベントを年2回開催しています。日常生活の中で無理なく身体を動かす習慣づくりを促進するとともに、参加者同士のコミュニケーション活性化にもつながる取り組みとして継続しています。今年は新たな試みとして初の「企業対抗ウォーキングラリー」を実施。体組成計などの健康機器メーカー様などをはじめ、他業種計4社による企業対抗形式で行いました。企業間で歩数を競い合うことで社内間の交流が一層深まり、イベントは大きな盛り上がりを見せました。これまで参加経験のなかった社員の参加も広がり、健康づくりの輪を拡大するきっかけとなりました。

健康経営施策② 「糖化測定・毛細血管チェック」で健康管理意識の向上を狙う

ナガセビューティケァでは、社員だけでなくグループ会社の方にも自身の身体の状態を知ってもらい、健康について考える機会を提供するため、今年度から「出張健康測定会」を実施しています。出張健康測定会では、糖化度や毛細血管の状態など、普段は意識しにくい身体の指標を“見える化”。測定結果をもとにスタッフがアドバイスを行い、グループ社員一人ひとりの健康意識の向上と行動変容を後押ししています。2025年7月から実施を開始し、現在では社内外あわせて5か所で、計26回開催。これまでに合計616名が測定を体験しました。これらの取り組みを通じて、・健康への「気づき」を与える・行動につながる「きっかけ」をつくる・継続したくなる「仕組み」を用意するこの3つを大切にしながら、自社およびグループ全体に健康文化を根付かせていくことを目指しています。

糖化測定

血液中の余分な糖がタンパク質と結びついてできるAGEs（終末糖化産物）という“老化物質”の量を測定します。これにより、身体の糖化（老化）の進み具合や、食事・運動など生活習慣の影響、同年代との比較などを知ることができます。AGEsが多い場合、肌のハリ低下、血管の老化、生活習慣病リスクの上昇などにつながりやすいとされています。

毛細血管チェック

指先の毛細血管の形や血流を観察し、毛細血管の状態を“目で見て確認”することができます。食生活やストレス傾向、冷え、睡眠不足など生活習慣の影響を把握することができ、自身の健康状態や生活習慣を見直すきっかけにもつながります。

健康経営施策③ 社員の健康リテラシー向上「健康セミナー」の実施

当社では、社員の健康リテラシー向上を目的に、年1回社員向け健康セミナーを実施しています。健康セミナーとは、社内の健康インストラクターによるセミナーで、信頼性の高い情報を社員へ提供する機会として実施しています。セミナーは、健康経営の重点領域や社内課題、社会的トレンドを踏まえてテーマを設定し、理解促進と行動変容につながる内容としています。また、社員の意見を取り入れ、関心の高いポイントを反映することで実効性を高めています。今回は「頭痛・メタボリックシンドローム」をキーワードに社内教育の一環で健康セミナーを実施致しました。

健康セミナー参加者の声

・一方的に聞くだけでなく、項目チェックや、点数計算、体操があり楽しく参加できました。 内容もとても参考になりました。・健康インストラクターの説明が上手なので勉強になります。・地方に在籍なのでオンラインで気軽に参加できるセミナーはありがたいです。・今後も定期的にセミナーを行ってほしいです。 など

「健康経営優良法人」認定の評価ポイント

継続的な取り組みにより、社員への健康施策の認知と浸透が高水準を記録

2025年度の健康経営においては、社員への健康施策の浸透が大きく進んだことが成果として挙げられます。ウォーキングラリーイベントや月間歩数ランキング、糖化測定・毛細血管チェックなど、楽しみながら参加できる施策を継続的に実施したことで、健康への関心が社内全体に広がりました。特に企業対抗ウォーキングラリーではこれまで健康施策に参加していなかった社員の新規参加にもつながりました。また、糖化測定や毛細血管チェックなどの「健康状態の可視化」を通じて、自身の身体の状態を客観的に把握する機会を提供したことで、生活習慣を見直すきっかけづくりにもつながりました。こうした取り組みにより、健康づくりを通じた社内コミュニケーションの活性化や、健康意識の向上が着実に進んでいます。

ナガセビューティケァについて

ナガセビューティケァは、化粧品や健康食品のオリジナリティ溢れる商品開発力、高い品質、対面販売を通して多くのお客様との信頼、ご愛顧によって支えられ、2026年４月に創業60年を迎えます。対面販売事業では、美容と健康面における専門教育を受けたビューティコンサルタントが、お客さまの抱えているお悩みに寄り添い、スキンケア・メイク・健康・美容食品をご提案しています。商品やサービスだけにとどまらない、人の輪が広がる事業を核として「“キレイ”の力で、笑顔を広げる。」活動を通して、地域社会に根差した活動を行っています。

会社概要

https://newscast.jp/attachments/Iz8m7mMbkpoaZYksT7F2.pdf

株式会社ナガセビューティケァ会社所在地：東京都中央区日本橋本町1-2-8 長瀬産業本町ビル3F代表取締役社長：鳥江 孝治電話番号（代表）：03-3665-3617サイトURL：https://nagase-bc.jp/事業内容：化粧品の製造販売・健康食品の販売業資本金: 110,000,000円